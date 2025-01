卸妝液比拼 ｜ 消費者委員會評測40款卸妝液：11款滿分產品，$68平價媲美$330高價卸妝液，含2款致敏防腐劑

對於經常化妝的女性來説,一款清潔力強又不傷皮膚的卸妝產品相當重要。消委會早前測試了40款卸妝液,其中11款樣本獲得5星滿分評價,一款售價$68卸妝液更媲美$330的貴價貨。

消委會卸妝液|11款滿分安全之選

產品名稱:HELENA RUBINSTEIN all MASCARAS complete eye make-up remover

價格:$330

卸妝效能:5*

產地:法國

種類:水油混合性卸妝液

總評:5*

產品名稱:LANCOME Paris 速效眼部卸妝水

價格:$260

卸妝效能:4.5*

產地:法國

種類:水油混合性卸妝液

總評:5*

產品名稱:BOBBI BROWN instant Long-Wear Makeup Remover

價格:$240

卸妝效能:5*

產地:美國

種類:水油混合性卸妝液

總評:5*

產品名稱:MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液

價格:$240

卸妝效能:5*

產地:法國

種類:水性卸妝液

總評:5*

產品名稱:CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液

價格:$195

卸妝效能:5*

產地:英國

種類:水油混合性卸妝液

總評:5*

產品名稱:SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液

價格:$175

卸妝效能:4.5*

產地:美國

種類:水油混合性卸妝液

總評:5*

產品名稱:LANEIGE LIP & EYE REMOVER WATERPROOF

價格:$160

卸妝效能:4.5*

產地:韓國

種類:油性卸妝液

總評:5*

產品名稱:VICHY Laboratoires PURETE THERMALE WATERPROOF EYE MAKE-UP REMOVER

價格:$150

卸妝效能:5*

產地:法國

種類:水油混合性卸妝液

總評:5*

產品名稱:La Roche-Posay RESPECTISSIME WATERPROOF EYE MAKEUP REMOVER (Sensitive eyes)

價格:$120

卸妝效能:4.5*

產地:法國

種類:水油混合性卸妝液

總評:5*

產品名稱:MAYBELLINE New York EYE + LIP MAKE up REMOVER (ALL WATERPROOF MAKE UP)

價格:$95

卸妝效能:5*

產地:中國

種類:水油混合性卸妝液

總評:5*

產品名稱:MUJI MILD EYE MAKE UP REMOVER

價格:$68

卸妝效能:5*

產地:日本

種類:水油混合性卸妝液

總評:5*

資料來源:消委會

消委會早前測試市面上40款不同類型的卸妝產品,當中包括19款水油混合性(dual base)卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液,主要購自個人護理連鎖店、百貨公司、化妝品零售店等地方;每款售價由$48至$355,容量由50毫升至400毫升不等,每毫升售價則由$0.26至$3.00,相差超過10倍。

是次測試對各款卸妝產品進行卸妝效能、防腐劑含量及標籤資料等多方面評測。結果發現,卸妝效能以水油混合性卸妝液樣本的整體表現最佳,卸妝效能指數由63.1至86.5,近9成半樣本的評分獲4分或以上。

測試中同獲5星總評的樣本,售價相差超過3倍,部分價格較高的樣本表現僅屬一般,顯示產品價格與質素沒有必然關係。當中3款樣本,包括售價約$330的「HELENA RUBINSTEIN」、$150的「VICHY Laboratoires」和$195的「CLINIQUE」的卸妝效能指數分別為86.5、85.5和85.8,卸妝表現突出。

另有5款樣本的卸妝效能指數達80以上,包括$95的「MAYBELLINE New York」、$120的「La Roche-Posay」、$240的「BOBBI BROWN」、$68的「MUJI」和$60的「Bioré」,卸妝表現亦相當不俗。

至於油性卸妝液樣本的卸妝表現則較為參差,10款樣本的卸妝效能指數由12.8至73.3,當中以「LANEIGE」的卸妝表現最好,卸妝效能指數為73.3,總評亦獲最高5星。而水性卸妝液樣本的卸妝表現最為遜色,除了「MAKE UP FOR EVER」的卸妝效能指數為76.2,總評達5星外,其餘10款樣本的卸妝效能指數介乎2.7至10.1,總評僅得2至2.5星。

消委會卸妝液|選購+使用卸妝產品5大注意事項

消委會又提醒消費者,在選購及使用卸妝產品時,應注意以下5大事項:

1.了解產品成分和標籤資料

購買前,宜細閱產品成分和標籤資料;按自身的化妝習慣及需要,例如有否使用防水防油化妝品、皮膚狀況等,購買適合的卸收產品。

如有濕疹、玫瑰痤瘡(Rosacea)或皮膚過敏等問題,需特別注意產品的成分,避免選擇一些含致敏防腐劑的產品。

2.了解產品的使用方法

消費者應參考產品上的標示,在使用前了解產品的使用方法。

一般而言,油性卸妝產品的質地較厚,如未能清洗乾淨,有機會因殘留的油脂而造成敏感、暗瘡或油脂粒等皮膚問題。

3.留意使用後皮膚狀況

如卸妝清潔後,皮膚有「緊繃感」的話,可能是肌膚出現「過度清潔」的狀況。

除有機會令皮膚含水量降低或角質層受損,甚至可能造成皮膚紅腫、痕癢、脫皮等現象,應盡量減少洗臉的次數,及挑選較溫和的卸妝清潔產品。

4.注意有效日期

注意包裝的布效日期,如果過期便應該丟棄。

5.避免開封太久

應按包裝指示在限期內用完,避免因開封太久,產品與空氣或皮膚接觸從而增加微生物滋長的風險。

