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卸妝液比拼 ｜ 消費者委員會評測40款卸妝液：11款滿分產品，$68平價媲美$330高價卸妝液，含2款致敏防腐劑
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卸妝液比拼 ｜ 消費者委員會評測40款卸妝液：11款滿分產品，$68平價媲美$330高價卸妝液，含2款致敏防腐劑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　對於經常化妝的女性來説，一款清潔力強又不傷皮膚的卸妝產品相當重要。消委會早前測試了40款卸妝液，其中11款樣本獲得5星滿分評價，一款售價$68卸妝液更媲美$330的貴價貨。

 

消委會卸妝液｜11款滿分安全之選

 

產品名稱：HELENA RUBINSTEIN all MASCARAS complete eye make-up remover
價格：$330
卸妝效能：5*
產地：法國
種類：水油混合性卸妝液
總評：5*

產品名稱：LANCOME Paris 速效眼部卸妝水
價格：$260
卸妝效能：4.5*
產地：法國
種類：水油混合性卸妝液
總評：5*

產品名稱：BOBBI BROWN instant Long-Wear Makeup Remover
價格：$240
卸妝效能：5*
產地：美國
種類：水油混合性卸妝液
總評：5*

產品名稱：MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液
價格：$240
卸妝效能：5*
產地：法國
種類：水性卸妝液
總評：5*

產品名稱：CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液
價格：$195
卸妝效能：5*
產地：英國
種類：水油混合性卸妝液
總評：5*

產品名稱：SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液
價格：$175
卸妝效能：4.5*
產地：美國
種類：水油混合性卸妝液
總評：5*

產品名稱：LANEIGE LIP & EYE REMOVER WATERPROOF
價格：$160
卸妝效能：4.5*
產地：韓國
種類：油性卸妝液
總評：5*

產品名稱：VICHY Laboratoires PURETE THERMALE WATERPROOF EYE MAKE-UP REMOVER
價格：$150
卸妝效能：5*
產地：法國
種類：水油混合性卸妝液
總評：5*

產品名稱：La Roche-Posay RESPECTISSIME WATERPROOF EYE MAKEUP REMOVER (Sensitive eyes)
價格：$120
卸妝效能：4.5*
產地：法國
種類：水油混合性卸妝液
總評：5*

產品名稱：MAYBELLINE New York EYE + LIP MAKE up REMOVER （ALL WATERPROOF MAKE UP）
價格：$95
卸妝效能：5*
產地：中國
種類：水油混合性卸妝液
總評：5*

產品名稱：MUJI MILD EYE MAKE UP REMOVER
價格：$68
卸妝效能：5*
產地：日本
種類：水油混合性卸妝液
總評：5*

資料來源：消委會

 

　　消委會早前測試市面上40款不同類型的卸妝產品，當中包括19款水油混合性（dual base）卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，主要購自個人護理連鎖店、百貨公司、化妝品零售店等地方；每款售價由$48至$355，容量由50毫升至400毫升不等，每毫升售價則由$0.26至$3.00，相差超過10倍。

 

　　是次測試對各款卸妝產品進行卸妝效能、防腐劑含量及標籤資料等多方面評測。結果發現，卸妝效能以水油混合性卸妝液樣本的整體表現最佳，卸妝效能指數由63.1至86.5，近9成半樣本的評分獲4分或以上。

 

　　測試中同獲5星總評的樣本，售價相差超過3倍，部分價格較高的樣本表現僅屬一般，顯示產品價格與質素沒有必然關係。當中3款樣本，包括售價約$330的「HELENA RUBINSTEIN」、$150的「VICHY  Laboratoires」和$195的「CLINIQUE」的卸妝效能指數分別為86.5、85.5和85.8，卸妝表現突出。

 

　　另有5款樣本的卸妝效能指數達80以上，包括$95的「MAYBELLINE New York」、$120的「La Roche-Posay」、$240的「BOBBI BROWN」、$68的「MUJI」和$60的「Bioré」，卸妝表現亦相當不俗。

 

　　至於油性卸妝液樣本的卸妝表現則較為參差，10款樣本的卸妝效能指數由12.8至73.3，當中以「LANEIGE」的卸妝表現最好，卸妝效能指數為73.3，總評亦獲最高5星。而水性卸妝液樣本的卸妝表現最為遜色，除了「MAKE UP FOR EVER」的卸妝效能指數為76.2，總評達5星外，其餘10款樣本的卸妝效能指數介乎2.7至10.1，總評僅得2至2.5星。

 

消委會卸妝液｜選購+使用卸妝產品5大注意事項

 

　　消委會又提醒消費者，在選購及使用卸妝產品時，應注意以下5大事項：

 

1.了解產品成分和標籤資料

購買前,宜細閱產品成分和標籤資料；按自身的化妝習慣及需要，例如有否使用防水防油化妝品、皮膚狀況等，購買適合的卸收產品。

如有濕疹、玫瑰痤瘡（Rosacea）或皮膚過敏等問題，需特別注意產品的成分，避免選擇一些含致敏防腐劑的產品。

 

2.了解產品的使用方法

消費者應參考產品上的標示，在使用前了解產品的使用方法。

一般而言，油性卸妝產品的質地較厚，如未能清洗乾淨，有機會因殘留的油脂而造成敏感、暗瘡或油脂粒等皮膚問題。

 

3.留意使用後皮膚狀況

如卸妝清潔後，皮膚有「緊繃感」的話，可能是肌膚出現「過度清潔」的狀況。

除有機會令皮膚含水量降低或角質層受損，甚至可能造成皮膚紅腫、痕癢、脫皮等現象，應盡量減少洗臉的次數，及挑選較溫和的卸妝清潔產品。

 

4.注意有效日期

注意包裝的布效日期，如果過期便應該丟棄。

 

5.避免開封太久

應按包裝指示在限期內用完，避免因開封太久，產品與空氣或皮膚接觸從而增加微生物滋長的風險。

 

轉載自晴報　

Tags:#美妝#消費者評測#卸妝液#化妝#女性美容#消委會#護膚#敏感肌膚#皮膚護理
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