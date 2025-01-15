百大健康食物排行榜 │BBC評選100種最健康食物：肥豬肉也上榜？第1位食物可降低心血管病與糖尿病風險
外媒BBC曾公佈100大健康食物，當中包括有肥豬肉，引起大眾熱議。台灣有醫生點評前9名健康食物，排行榜首的1種食材更能夠降血糖，有助維持心血管健康。下文詳細列出100種健康食物，供各位健康人士參考！
台灣肥胖醫學專科醫生許芷瑜在診所YouTube頻道發布影片，列出入選《BBC》世界百大健康食物的前9名，以及點評各種食材的營養素和好處：
第9名：鯛魚
能提供人體無法合成的9種必需胺基酸，幫助人體肌肉生長，維持良好的免疫力。
第8名：甜菜葉
富含多種礦物質、維他命，可幫助消化、降血壓，維持骨骼健康。
第7名：莙薘菜（俗稱豬乸菜）
富含維他命，能夠抗氧化、保護視力，以及預防骨質疏鬆。
第6名：南瓜籽
有研究發現，南瓜籽可以控制胰島素水平，有助降低血糖。
第5名：奇亞籽
不僅富含水溶性膳食纖維，抗氧化能力是藍莓的3倍，可以保護細胞免受損傷。
第4名：比目魚
富含蛋白質、Omega-3不飽和脂肪酸，且重金屬含量極低的魚種。
第3名：鱸魚
蛋白質含量豐富又好消化，有助於補充體力。
第2名：釋迦
富含維他命A、B、C，釋迦的維他命C含量將近檸檬的3倍之多。
第1名：杏仁果
有研究發現，杏仁果有助於降低心血管疾病、第二型糖尿病和代謝症候群的風險。
健康食物｜《BBC》嚴選全球100大健康食物
英國媒體《BBC》曾分析了1000多種未加工食品，以食物中的營養含量評選出全球100大健康食物排名。
即睇排名：
《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第81-100名
第100名：蕃薯
● 含豐富胡蘿萄素
● 保持肺部及眼部健康
第99名：無花果
● 含有豐富的礦物質錳
● 有益於骨骼健康
第98名：薑
● 含高度抗氧化劑
● 有治療感冒作用
第97名：南瓜
● 含有葉黃素 + 胡蘿蔔素
第96名：牛蒡
● 減少脂肪吸收及對付炎症
第95名：抱子甘藍
● 又稱小捲心菜
● 含有豐富鈣及維他命C
第94名：西蘭花
● 富有維他命、礦物質及食用纖維
第93名：椰菜花
● 富有維他命、礦物質及食用纖維、抗氧化物
第92名：馬蹄
● 有助降低血壓
● 低卡路里
● 有助減肥
第91名：哈蜜瓜
● 含豐富抗氧化劑
● 保護身體內的細胞
第90名：西梅
● 含有抗氧化劑及花青素
第89名：章魚
● 有鐵質及維他命B
第88名：紅蘿蔔
● 含有豐富食用纖維及維他命A、K1、B6
第87名：印度南瓜
● 於成熟期食用
● 可作蔬菜煮食
第86名：墨西哥辣椒
● 含有豐富的胡蘿蔔素
第85名：大黃
● 屈草本植物
● 含礦物質、維生素、食用纖維等
第84名：石榴
● 具有抗氧化和抗炎特性的花青素
第83名：紅加侖
● 含有花青素
第82名：橙
● 含豐富維他命C及食用纖維
第81名：鯉魚
● 含高蛋白質
● 不含糖分
《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第41-80名
第80名：古巴瓜
● 南瓜類的一種
第79名：金桔
● 豐富維他命A及C、食用纖維
第78名：鯧鰺
● 常見於大西洋
第77名：粉紅鮭
● 駝背大馬哈魚
● 含豐富蛋白質
第76名：酸櫻桃
● 含有褪黑激素
● 有助改善睡眠質素
第75名：虹鱒
● 與三文魚肉外表有點相似
● 含豐富維他命及蛋白質
第74名：鱸魚 Perch
● 孕婦及母乳餵哺人士注意忌食
第73名：四季豆
● 含有皂苷（Saponin）
● 降低血脂水平
第72名：紅葉生菜
● 不含糖及脂肪
● 含大量鈣質
第71名：韭蔥
● 含維他命A及鐵質
第70名：卡宴辣椒
● 有助消化系統健康
第69名：奇異果
第68名：金奇異果
● 含豐富鉀及鎂
● 降低血壓 + 骨骼健康
第67名：葡萄柚
● 含豐富維他命A
第66名：鯖魚
● 含有益脂肪酸
第65名：紅鮭
● 富含降低膽固醇的脂肪酸
第64名：芝麻菜
● 含芥子油苷可以預防癌症和心血管疾病
第63名：韭菜
● 富含維他命A和K，綠葉有多種抗氧化劑
第62名：紅椒
● 富含抗壞血酸，抗氧化劑
第61名：紅番茄
● 含豐富葉酸，鉀和維他命A、C、E
第60名：綠番茄
● 尚未成熟至紅色的番茄可降低癌症風險
第59名：綠葉生菜
● 有助腸道健康
第58名：塔羅葉
● 蛋白質含量相對較高
第57名：皇帝豆
● 碳水化合物，蛋白質和錳含量較高
● 脂肪含量較低
第56名：鰻魚
● 含豐富維他命B
第55名：藍鰭金槍魚
● 含豐富的omega-3s
● 孕婦忌食
第54名：銀鮭
● 脂肪和長鏈脂肪酸含量相對較高
第53名：翠玉瓜
● 有助於排便
第52名：白腰豆
● 又名扁豆或豌豆
● 其中的纖維可減低結腸癌風險
第51名：芭蕉
● 多種抗氧化劑
● 有效降血糖和抗糖尿病
第50名：荷蘭豆
● 含大量蛋白質、膳食纖維、礦物質及水溶性維他命
第49名：豆角
● 比一般穀物含有更多蛋白質
第48名：奶油生菜
● 低卡路里
第47名：車厘子
● 富含抗氧化劑及多酚
● 可幫助抵抗細胞損傷
● 減少炎症
第46名：核桃
● 含d-亞麻酸（a-linolenic acid）及Omega-3脂肪酸
第45名：菠菜
● 含大量礦物質、維他命A、鈣、磷和鐵質
第44名：番茜
● 高含量有益礦物質
第43名：鯡魚
● 富含omega-3s，長鏈脂肪酸
第42名：鱸魚sea bass
● 含蛋白質、 omega-3脂肪酸、硒，有效預防癌症
第41名：白菜
● 低卡路里蔬菜
《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第25-40名
第40名：豆芽
● 含大量鐵質
第39名：杏脯
● 含糖，植物雌激素（phytoestrogens）和抗氧化劑（antioxidants）
第38名：魚籽
● 含維他命B-12、Omega-3脂肪酸
第37名：白鮭
● 富含 omega-3s
第36名：芫荽
● 富含類胡蘿蔔素
● 可用於治療消化系統不適、咳嗽、胸痛或發燒
第35名：羅馬生菜
● 越新鮮，營養值越高
第34名：芥菜
● 防止炎症的化學物質芥子苷
第33名：大西洋真鱈
● 魚肝富含脂肪酸和，魚油含有維他命D
第32名：白魚魚柳
● 含維他命B、鎂及蛋白質
第31名：羽衣甘藍
● 含磷、鐵、鈣以及維他命A和C
第30名：甘藍菜苗
● 與西蘭花類似的蔬菜
第29名：辣椒
● 含辣椒素、類胡蘿蔔素和抗壞血酸抗氧化劑
第28名：蜆
● 富含蛋白質的貝類，食用時需煮熟
第27名：綠葉甘藍
● 與羽衣甘蓝類似的蔬菜
第26名：羅勒
● 抗真菌和抗菌
● 可以保護心臟
第25名：辣椒粉
● 含維他命C，E和A，酚類化合物和類胡蘿蔔素
《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第9-24名
第24名：冷凍菠菜
● 可作沙律
● 冷凍蔬菜更能保留營養
第23名：蒲公英嫩葉
● 含維他命A、C和鈣
第22名：紅肉西柚
● 含大量類胡蘿蔔素和番茄紅素色素
第21名：扇貝
● 脂肪含量少
● 有大量蛋白質、脂肪酸、鉀和鈉
第20名：大西洋鱈魚
● 肝臟富含脂肪酸和維他命D的魚油
第19名：紫椰菜
● 含維他命A、C及鈣
第18名：葱
● 維他命K、大量銅，磷和鎂
第17名：鱈魚柳
● 脂肪含量低於1%
第16名：梭魚
● 孕婦注意忌食
第15名：青豆
● 含有高含量的磷，鎂，鐵，鋅，銅和膳食纖維
第14名：柑橘
● 柑桔類水果，高糖和類胡蘿蔔素隱黃質、維他命A
第13名：西洋菜
● 有助對付礦物質缺乏症
第12名：芹菜
● 是維他命、礦物質和氨基酸的重要來源
第11名：香料用香芹
● 富含硼、氯化物和鈣，對骨骼和牙齒有益
第10名：鯛魚
● 含有蛋白質、鈣、鉀、硒及可溶性膠原蛋白
第9名：紅菜頭
● 高鈣、鐵、維他命K及B
《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第1-8名
第8名：肥豬肉
● 豬肉脂肪比羊肉或牛肉脂肪更不飽和+健康
第7名：瑞士甜菜（俗稱豬乸菜）
● 豬乸菜，從前多用來餵豬，含豐富膳食纖維、維他命A、C、K
第6名：南瓜籽
● 鐵和錳含量最豐富的植物之一
第5名：奇亞籽
● 含有大量膳食纖維、蛋白質、d-亞麻酸、酚酸和維生素
● 有益於腸道健康
第4名：比目魚
● 豐富的維他命B1
第3名：海鱸魚
● 屬深海魚
● 含高蛋白質、低飽和脂肪
● 預防高血壓、冠心病等
第2名：釋迦（番鬼荔枝）
● 富含糖和維他命A、C、B1、B2和鉀，糖尿病患者不宜吃過多。
第1名：杏仁
● 含大量不飽和脂肪酸
● 促進心血管健康
● 減低糖尿病風險
資料來源：肥胖醫學專科醫生 許芷瑜