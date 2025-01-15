百大健康食物排行榜 │BBC評選100種最健康食物：肥豬肉也上榜？第1位食物可降低心血管病與糖尿病風險

外媒BBC曾公佈100大健康食物，當中包括有肥豬肉，引起大眾熱議。台灣有醫生點評前9名健康食物，排行榜首的1種食材更能夠降血糖，有助維持心血管健康。下文詳細列出100種健康食物，供各位健康人士參考！

台灣肥胖醫學專科醫生許芷瑜在診所YouTube頻道發布影片，列出入選《BBC》世界百大健康食物的前9名，以及點評各種食材的營養素和好處：

第9名：鯛魚

能提供人體無法合成的9種必需胺基酸，幫助人體肌肉生長，維持良好的免疫力。

第8名：甜菜葉

富含多種礦物質、維他命，可幫助消化、降血壓，維持骨骼健康。

第7名：莙薘菜（俗稱豬乸菜）

富含維他命，能夠抗氧化、保護視力，以及預防骨質疏鬆。

第6名：南瓜籽

有研究發現，南瓜籽可以控制胰島素水平，有助降低血糖。

第5名：奇亞籽

不僅富含水溶性膳食纖維，抗氧化能力是藍莓的3倍，可以保護細胞免受損傷。

第4名：比目魚

富含蛋白質、Omega-3不飽和脂肪酸，且重金屬含量極低的魚種。

第3名：鱸魚

蛋白質含量豐富又好消化，有助於補充體力。

第2名：釋迦

富含維他命A、B、C，釋迦的維他命C含量將近檸檬的3倍之多。

第1名：杏仁果

有研究發現，杏仁果有助於降低心血管疾病、第二型糖尿病和代謝症候群的風險。

健康食物｜《BBC》嚴選全球100大健康食物

英國媒體《BBC》曾分析了1000多種未加工食品，以食物中的營養含量評選出全球100大健康食物排名。

即睇排名：

《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第81-100名

第100名：蕃薯

● 含豐富胡蘿萄素

● 保持肺部及眼部健康

第99名：無花果

● 含有豐富的礦物質錳

● 有益於骨骼健康

第98名：薑

● 含高度抗氧化劑

● 有治療感冒作用

第97名：南瓜

● 含有葉黃素 + 胡蘿蔔素

第96名：牛蒡

● 減少脂肪吸收及對付炎症

第95名：抱子甘藍

● 又稱小捲心菜

● 含有豐富鈣及維他命C

第94名：西蘭花

● 富有維他命、礦物質及食用纖維

第93名：椰菜花

● 富有維他命、礦物質及食用纖維、抗氧化物

第92名：馬蹄

● 有助降低血壓

● 低卡路里

● 有助減肥

第91名：哈蜜瓜

● 含豐富抗氧化劑

● 保護身體內的細胞

第90名：西梅

● 含有抗氧化劑及花青素

第89名：章魚

● 有鐵質及維他命B

第88名：紅蘿蔔

● 含有豐富食用纖維及維他命A、K1、B6

第87名：印度南瓜

● 於成熟期食用

● 可作蔬菜煮食

第86名：墨西哥辣椒

● 含有豐富的胡蘿蔔素

第85名：大黃

● 屈草本植物

● 含礦物質、維生素、食用纖維等

第84名：石榴

● 具有抗氧化和抗炎特性的花青素

第83名：紅加侖

● 含有花青素

第82名：橙

● 含豐富維他命C及食用纖維

第81名：鯉魚

● 含高蛋白質

● 不含糖分

《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第41-80名

第80名：古巴瓜

● 南瓜類的一種

第79名：金桔

● 豐富維他命A及C、食用纖維

第78名：鯧鰺

● 常見於大西洋

第77名：粉紅鮭

● 駝背大馬哈魚

● 含豐富蛋白質

第76名：酸櫻桃

● 含有褪黑激素

● 有助改善睡眠質素

第75名：虹鱒

● 與三文魚肉外表有點相似

● 含豐富維他命及蛋白質

第74名：鱸魚 Perch

● 孕婦及母乳餵哺人士注意忌食

第73名：四季豆

● 含有皂苷（Saponin）

● 降低血脂水平

第72名：紅葉生菜

● 不含糖及脂肪

● 含大量鈣質

第71名：韭蔥

● 含維他命A及鐵質

第70名：卡宴辣椒

● 有助消化系統健康

第69名：奇異果

第68名：金奇異果

● 含豐富鉀及鎂

● 降低血壓 + 骨骼健康

第67名：葡萄柚

● 含豐富維他命A

第66名：鯖魚

● 含有益脂肪酸

第65名：紅鮭

● 富含降低膽固醇的脂肪酸

第64名：芝麻菜

● 含芥子油苷可以預防癌症和心血管疾病

第63名：韭菜

● 富含維他命A和K，綠葉有多種抗氧化劑

第62名：紅椒

● 富含抗壞血酸，抗氧化劑

第61名：紅番茄

● 含豐富葉酸，鉀和維他命A、C、E

第60名：綠番茄

● 尚未成熟至紅色的番茄可降低癌症風險

第59名：綠葉生菜

● 有助腸道健康

第58名：塔羅葉

● 蛋白質含量相對較高

第57名：皇帝豆

● 碳水化合物，蛋白質和錳含量較高

● 脂肪含量較低

第56名：鰻魚

● 含豐富維他命B

第55名：藍鰭金槍魚

● 含豐富的omega-3s

● 孕婦忌食

第54名：銀鮭

● 脂肪和長鏈脂肪酸含量相對較高

第53名：翠玉瓜

● 有助於排便

第52名：白腰豆

● 又名扁豆或豌豆

● 其中的纖維可減低結腸癌風險

第51名：芭蕉

● 多種抗氧化劑

● 有效降血糖和抗糖尿病

第50名：荷蘭豆

● 含大量蛋白質、膳食纖維、礦物質及水溶性維他命

第49名：豆角

● 比一般穀物含有更多蛋白質

第48名：奶油生菜

● 低卡路里

第47名：車厘子

● 富含抗氧化劑及多酚

● 可幫助抵抗細胞損傷

● 減少炎症

第46名：核桃

● 含d-亞麻酸（a-linolenic acid）及Omega-3脂肪酸

第45名：菠菜

● 含大量礦物質、維他命A、鈣、磷和鐵質

第44名：番茜

● 高含量有益礦物質

第43名：鯡魚

● 富含omega-3s，長鏈脂肪酸

第42名：鱸魚sea bass

● 含蛋白質、 omega-3脂肪酸、硒，有效預防癌症

第41名：白菜

● 低卡路里蔬菜

《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第25-40名

第40名：豆芽

● 含大量鐵質

第39名：杏脯

● 含糖，植物雌激素（phytoestrogens）和抗氧化劑（antioxidants）

第38名：魚籽

● 含維他命B-12、Omega-3脂肪酸

第37名：白鮭

● 富含 omega-3s

第36名：芫荽

● 富含類胡蘿蔔素

● 可用於治療消化系統不適、咳嗽、胸痛或發燒

第35名：羅馬生菜

● 越新鮮，營養值越高

第34名：芥菜

● 防止炎症的化學物質芥子苷

第33名：大西洋真鱈

● 魚肝富含脂肪酸和，魚油含有維他命D

第32名：白魚魚柳

● 含維他命B、鎂及蛋白質

第31名：羽衣甘藍

● 含磷、鐵、鈣以及維他命A和C

第30名：甘藍菜苗

● 與西蘭花類似的蔬菜

第29名：辣椒

● 含辣椒素、類胡蘿蔔素和抗壞血酸抗氧化劑

第28名：蜆

● 富含蛋白質的貝類，食用時需煮熟

第27名：綠葉甘藍

● 與羽衣甘蓝類似的蔬菜

第26名：羅勒

● 抗真菌和抗菌

● 可以保護心臟

第25名：辣椒粉

● 含維他命C，E和A，酚類化合物和類胡蘿蔔素

《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第9-24名

第24名：冷凍菠菜

● 可作沙律

● 冷凍蔬菜更能保留營養

第23名：蒲公英嫩葉

● 含維他命A、C和鈣

第22名：紅肉西柚

● 含大量類胡蘿蔔素和番茄紅素色素

第21名：扇貝

● 脂肪含量少

● 有大量蛋白質、脂肪酸、鉀和鈉

第20名：大西洋鱈魚

● 肝臟富含脂肪酸和維他命D的魚油

第19名：紫椰菜

● 含維他命A、C及鈣

第18名：葱

● 維他命K、大量銅，磷和鎂

第17名：鱈魚柳

● 脂肪含量低於1%

第16名：梭魚

● 孕婦注意忌食

第15名：青豆

● 含有高含量的磷，鎂，鐵，鋅，銅和膳食纖維

第14名：柑橘

● 柑桔類水果，高糖和類胡蘿蔔素隱黃質、維他命A

第13名：西洋菜

● 有助對付礦物質缺乏症

第12名：芹菜

● 是維他命、礦物質和氨基酸的重要來源

第11名：香料用香芹

● 富含硼、氯化物和鈣，對骨骼和牙齒有益

第10名：鯛魚

● 含有蛋白質、鈣、鉀、硒及可溶性膠原蛋白

第9名：紅菜頭

● 高鈣、鐵、維他命K及B

《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第1-8名

第8名：肥豬肉

● 豬肉脂肪比羊肉或牛肉脂肪更不飽和+健康

第7名：瑞士甜菜（俗稱豬乸菜）

● 豬乸菜，從前多用來餵豬，含豐富膳食纖維、維他命A、C、K

第6名：南瓜籽

● 鐵和錳含量最豐富的植物之一

第5名：奇亞籽

● 含有大量膳食纖維、蛋白質、d-亞麻酸、酚酸和維生素

● 有益於腸道健康

第4名：比目魚

● 豐富的維他命B1

第3名：海鱸魚

● 屬深海魚

● 含高蛋白質、低飽和脂肪

● 預防高血壓、冠心病等

第2名：釋迦（番鬼荔枝）

● 富含糖和維他命A、C、B1、B2和鉀，糖尿病患者不宜吃過多。

第1名：杏仁

● 含大量不飽和脂肪酸

● 促進心血管健康

● 減低糖尿病風險

資料來源：肥胖醫學專科醫生 許芷瑜

轉載自晴報