冬季養生湯｜預防肩頸痛的四個秘訣：補氣血姬松茸淮山桂圓素湯推薦

「陳醫師，近日覺得頸痛，有時又有手痹。請問這是中風嗎？」Vanessa急問。

「中風其中一個特徵是一側的問題，如臉部或身體其中一側突然發麻或感到無力。如果現在明顯有頸痛，因頸痛導致手痹的機會也大。我們會先檢查肩頸，及上肢的肌肉，兩側對比一下，作出診斷，然後決定治療方向和方法。」我說。

「如何避免頸痛？身邊的家人朋友也有這個問題。」Vanessa問。

「通則不痛，不通則痛。頸痛是因為氣血不通所致。頸痠痛和肩頸緊張都是都巿人的常見病，其中一個原因是使用電腦、手機，常常低下頭，使頸的弧度變直，彎著背和腰，氣血運行不暢。所以坐著使用電子產品，熒幕頂部位置應放在眼睛水平略低位置。」我說。

「枕頭有幫助嗎？」Vanessa問。

「枕頭都很重要的。睡覺是我們休息，身體充電，能量回復的重要時刻。睡得好，翌日精神奕奕，反之，疲憊不堪。正如剛才提到，頸有弧度，微微向前彎。如果枕頭太軟，太高或太低，影響這弧度，使肩頸肌肉拉緊，氣血不通，不但導致頸痛，也可導致上肢麻痹乏力，更可致頭暈頭痛。」我說。

「甚麼是適合自己的枕頭？」Vanessa問。

「平臥時，就好像站立一樣，耳尖和鎖骨成水平線。可以作為揀選枕頭的參考。除了姿勢要留意，生活工作壓力大，也可導致頸痛。」我說。

「甚麼？」Vanessa疑惑地說。

「我們緊張時，整個人都縮起來，肌肉都繃緊。現在天氣寒冷，夏天在冷氣房內，寒主收引，寒邪也會使肌肉緊張，氣血不通則痛。」我說。

「如果在家突然頸痛，如何做好？」Vanessa問。

「我們可以熱敷患處，然後盡快求診。醫師會因應病人的情況，作出不同的治療方案，如針灸、內服中藥等。

不過預防勝於治療。首先我們工作時、看書，又或使用電腦等，用了一段時間要休息。第二，注意保暖，避免肩頸受寒。不宜穿露肩膊的衣服，久而久之，寒氣積聚到一定程度，肩頸痛就發作了。第三使用合適的枕頭。第四，保持心情開朗，氣血才能通暢。

天氣寒冷，讓我介紹一款補氣血的湯水，作為日常保健，尤其冬天氣血不足的朋友可以飲用。材料包括姬松茸、淮山和桂圓。姬松茸性平，味甘，入心、肺、肝、腎經，能補腎強身、理氣化痰。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。桂圓性溫，味甘，入心、脾經，能補益心脾、養血安神。氣血充足，睡得好，加上配合醫師治療，肩頸痛能更快痊癒。」我說。

「謝謝你。我會好好注意的。」Vanessa說。

姬松茸淮山桂圓素湯

材料（4人分量）︰

姬松茸4朵、淮山1兩、桂圓8粒、腰果1兩、蜜棗2粒、生薑3片、紅蘿蔔1條

製作方法︰

1. 紅蘿蔔去皮切片。

2. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1小時。

3. 最後加少許天然鹽。