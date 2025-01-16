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流感襲台 丨 台灣流感大爆發：10宗死亡個案，最年輕死者僅10多歲，求醫人次創10年新高！
健康Tips

流感襲台 丨 台灣流感大爆發：10宗死亡個案，最年輕死者僅10多歲，求醫人次創10年新高！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遊台注意！台灣疾管署日前（14日）公布上周單單流感門診急症求醫人數，已接近14萬人次，而且新增49宗重症及10宗死亡個案，數字為近10年同期新高。

 

　　綜合台媒報導，疾管署官方於14日公布，自1月5日至1月11日台灣流感門診急症求醫人數約有13萬9千餘人次，為近10年同期新高，疫情呈上升趨勢。疾管署主任郭宏偉表示，上周流感求醫人次近14萬，並新增49宗流感併發重症個案，病患年齡介乎10至90歲，另新增10宗死亡個案。

 

最年輕死亡患者僅十多歲

 

　　疾管署防疫醫生林詠青表示，上周流感重症及死亡年紀最小個案僅為10幾歲男生，本身沒有慢性病史，也未接種疫苗，12月底男生出現發燒、咳嗽、頭暈、全身無力症狀，到急症室求醫時確認感染甲型流感，在急症室觀察到退燒為止。然而，男童回家後休息，隔天卻又出現發燒、嘔吐症狀，因此需再次入院，惟他一直高燒到42度、並出現心律不整、意識改變、呼吸困難等症狀，最終因心肺衰竭，當天不幸過世，死因是流感併發呼吸衰竭。

 

　　除此之外，疾管署表示自去年9月1日起，截至2025年1月13日，新冠併發重症本土病例累計446宗，其中96人死亡，當中以65歲以上長者及具慢性病史者為多，而且多達9成個案未有接種疫苗。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#發燒#咳嗽#流感#台灣#疫情#公共衛生#醫療
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