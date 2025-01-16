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抗老化 │ 美國研究揭示：每日少吃這種食物可逆轉細胞年齡，減緩衰老！
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抗老化 │ 美國研究揭示：每日少吃這種食物可逆轉細胞年齡，減緩衰老！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　女士們喜歡吃甜品能夠讓心情愉快，但一時的快樂恐怕換來衰老的代價。最近美國有研究發現，經常攝取添加糖的女士們更顯老，箇中原因與糖分加速細胞老化有關，嗜甜的女士們要多加注意！

 

　　據美國加州大學舊金山分校（UCSF）今年7月發表的一項研究，針對342名北加州女性的飲食習慣，當中包括白人和非洲人，平均年齡為39歲。研究團隊透過比對受試者的唾液樣本及3天的飲食日記，以計算出平均的添加糖攝取量，並使用「表觀遺傳時鐘」來估算她們的生物年齡，算出受試者的健康年齡與實際年齡之間的差異。

 

衰老元兇｜攝取高量添加糖易顯衰老

 

　　研究結果顯示，攝取高量添加糖的女士，生物年齡老化的速度較低量攝取的人快。研究報告亦指出，即使攝取高量添加糖的人在其他方面的飲食都非常健康，仍無法彌補攝取添加糖加速細胞老化的傷害。

 

　　生物年齡老化是否不可逆轉？研究團隊指出，只要每天減少10克添加糖的攝取量，就能夠讓生物時鐘逆轉2.4月。此外，再加上奉行，平日飲食中攝入大量蔬菜、水果、堅果、豆類、及全穀物，油脂方面以橄欖油為主，減少攝取紅肉和加工食品，都能夠讓生物年齡保持年輕。

 

　　這項研究成果已發表在國際期刊《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open）。

 

衰老元兇｜6種常見初老症狀+對應營養補充

 

　　年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

 

6種常見初老症 + 對應營養補充

 

1. 記憶衰退

補充卵磷脂及魚油

 

2. 排便不順

補充纖維、好油脂和水分

 

3. 免疫下降

補充優質蛋白質、鋅和植化素

 

4. 關節不順

補充魚油和葡萄糖胺

 

5. 腰痠背痛

補充鈣質、鎂和維他命D

 

6. 代謝變差

補充維他命B群、維他命C、多喝水

 

資料來源：高敏敏 營養師

 

同場加映：衰老元兇｜10大抗衰老食物

 

　　日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

 

　　當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

 

肉類

魚類

蛋類

大豆及大豆製品

牛奶

黃綠色蔬菜

海藻類

薯類

水果

油脂類

 

資料來源：日本東京都健康長壽醫療中心

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#養生#抗老化#健康#飲食#糖#研究#美國#加州大學舊金山分校#女性#生物年齡#衰老#營養補充#台灣#抗衰老食物#日本#東京都健康長壽醫療中心
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