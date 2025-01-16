74歲譚詠麟大病後康復最新近況曝光：與老友聚會驚現「心型禿」！

【譚詠麟／演唱會／林子祥／曾志偉】74歲「校長」譚詠麟早前於內容演出時不幸染病，病情嚴重需要取消11月惠州演唱會進行休養。日前他於社交平台更新近況，分享與圈中好友飯聚相片，譚詠麟面色紅潤，可見精神狀況不俗，惟相片中前額頭髮全數紥起後，被網民質疑其大病後，髮際線又再次推高。

「校長」譚詠麟去年11月原定於惠州舉行演唱會，惟之前於衢州演出時天氣突然降溫加上大風吹襲，跳舞後全身濕透的他隨即著涼咳嗽，之後連慶功宴都缺席。事後他開始咳嗽失聲，與大會多次彩排嘗試後效果仍不佳，無奈之下暫時叫停所有演出。

「校長」譚詠麟去年11月於衢州演後大病一場。（網上圖片）

因為咳嗽失聲，他與大會多次彩排嘗試後效果仍不佳，無奈之下暫時叫停所有演出。（網上圖片）

患病期間，譚詠麟仍一直於微博持續更新狀況，可以見到上月開始狀況已漸漸恢復，日前（13日）他再於平台上分享與圈中好友林子祥、曾志偉、鍾鎮濤等人的相片，相片中譚詠麟面色紅潤，笑容滿面，可見身體已經康復，惟網民卻注意到他將瀏海全部紥起後，前額一片光禿禿，被不少網民笑指髮際線再被推高、頭髮變少，「你這是放飛自我嗎？」、「美人尖出來了！」、「這是心型禿？」，不過仍有不少網民大讚他「印堂飽滿、氣氣又紅潤，一看就是有福之人。」、「可愛的造型！」

譚詠麟病後仍一直於微博持續更新狀況，可以見到上月開始狀況已漸漸恢復。（網上圖片）



日前（13日）他再於平台上分享與圈中好友林子祥、曾志偉、鍾鎮濤等人的相片，被網民笑指髮際線再被推高。（網上圖片）

譚詠麟面色紅潤，笑容滿面，可見身體已經康復。（網上圖片）

不少網民大讚他印堂飽滿，是有福之人。（網上圖片）

譚詠麟︱醫師拆解10大生髮食材+藥材 助控油生髮兼補腎顧氣

註冊中醫師陳嬿珺推介以下10款生髮食材及藥材，其中生髮食材可有助控制油脂平衡、幫助生髮；藥材則可以幫助補腎、顧氣及防脫，有助解決產後脫髮問題：

生髮食材

黑芝麻

椰菜

紅蘿蔔

山藥

黑豆

生髮藥材

女貞子

墨旱蓮

側柏葉

黃耆

紅棗

資料來源：註冊中醫師陳嬿珺

譚詠麟︱刺激頭髮生長三大方法

1.扁柏葉蒸頭

材料：一兩扁柏葉、五斤雙蒸米酒、五錢鵝不食草。

方法：

先將扁柏去枝，生煎及曬乾扁柏葉。

將扁柏葉和鵝不食草一起加到雙鞦米酒內，浸泡三個月。

用棉花棒取藥液塗在髮禿位置上，利用蒸髮機焗15分鐘；如果沒有蒸髮機，可以熱敷取代，用熱吹風機保持距離吹15分鐘，以確保毛巾有一定的熱度。

2.改善飲食習慣

血虛或血燥人士：

每天最少進食4兩肉，應吸收多點油，以補助身體缺乏的營養。

頭油分泌過多人士：

先吃飯和蔬菜，最後才吃肉類，林醫師提醒最重要是慢慢吃。

3.按摩百會穴

此穴位於人體的頭部，頭頂正中心，可以輕輕圍住百會穴敲打，有助刺激頭髮生長。

資料來源:中大中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑

資料來源：微博@譚詠麟

轉載自晴報



