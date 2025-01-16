日本地震 │ 日本九州6.9級地震引發海嘯警報，氣象廳預測未來一周可能再有強震！

【日本地震/地震/海嘯警報/南海海槽】日本九州在周一（13日）晚上發生6.9級地震，高知縣和宮崎縣一度發出海嘯警報，隨後解除。當地氣象廳召開「南海海槽大地震」會議結果出爐，警告一周內或再次發生強烈地震。

綜合日媒報道，是次地震的震央位於日本九州宮崎縣外海日向灘，震源深度30公里。截至當地晚上10時許，宮崎縣宮崎港及日南市油津港觀測到約20厘米高的海嘯波浪，室戶市室戶岬及高知縣土佐清水市則錄得約10厘米高的海嘯波浪；此外，日向市細島港也出現幾厘米的輕微海嘯。高知縣已向高知市等縣內沿海地區的市町村發布了避難令。

有閉路電視錄下地震發生當下的景象。（影片截圖）

宮崎縣居民能感受到明顯的震感。（影片截圖）

有市民的家在地震過後變得凌亂。（影片截圖）

有貨品從商店貨架上跌落。（影片截圖）

有網民分享宮崎空港站的情況，服務櫃台玻璃碎落一地。（圖片取自X）

有網民表示，地震當下浴缸中的水亦出現搖晃。（圖片取自X）

高知縣及宮崎縣一度發出海嘯警報。（圖片取自X）

至當地時間晚上11時55分，日本氣象廳解除高知縣及宮崎縣兩地的海嘯警報。

日本地震丨「南海海槽大地震」會議結果出爐

日本氣象廳又於當晚召開發布會，「南海海槽大地震」會議結果出爐，指出地震發生在南海海槽特大地震的推定震中地區，但規模並未達到需要發布「大地震警報」的級別。調查結果亦顯示，地震雖然與南海海槽有關，但「發生機率與平時相比並未相對增加」。宮崎縣就表示，目前尚未收到任何有關受傷或損壞的報告。

根據日本放送協會（NHK）資料，宮崎縣日南市震感最強，達到日本氣象廳地震強度的5弱以上，宮崎市、高鍋町及新富町則為5弱；而四國、瀨戶內海周邊等地亦有4級左右的震感，甚至連大阪也有1級震感。

根據日本政府過去研究，由於南海海槽沿線，過去平均每100到150年，就會發生一次規模8到9級的強震，郭鎧紋預計未來30年，南海海槽有7到8成的機率，發生規模8級以上的地震。而強震所引發的海嘯，有4個地區可能會在5分鐘內就出現，另一個地區則會在19分鐘就發生。

即睇日本地震5高危地方:

5分鐘內受海嘯波及：

靜岡

和歌山

三重

高知

19分鐘內受海嘯波及：

宮崎縣

日本地震｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

遇地震5招保命

1. 躲到堅固家具下面

遠離模擬或容易墜下的物

2. 遠離建築物、斜坡、架空電線等地方

身處戶外

3. 勿從高處跳下

身處戶外

4. 被埋在瓦礫中不能掙脫時

勿大聲呼叫

應使用敲擊聲或吹口哨求救

5. 盡量遠離海岸

遇上地震或海嘯

須向高地逃走

資料來源：香港紅十字會

除此之外，香港紅十字會並籲市民謹記，地震後要留意餘震、山泥傾瀉或者海嘯；留意台、電視，公佈的最新消息；以及檢查損毀同容易墜下的物件，遠離已損毀的建築物。而日常也要謹記準備逃生包、定期參與演習，和留意逃生路線，逃生時勿帶太多物資。

地震後 3大行動

1. 留意餘震、山泥傾瀉、海嘯

2. 留意電台、電視、有關最新消息公布

3. 檢查損毀+容易墜下的物件

遠離已損毀建築物

日本地震｜地震23項必備物品

以下為地震發生前必備的23項必需品。

1. 水

2. 食物

3. 防災帽（災難頭套）

4. 衣物（內衣）

5. 雨具

6. 無鞋帶運動鞋

7. 手電筒

8. 收音機

9. 備用電池（手機充電器）

10. 火柴（蠟燭）

11. 急救用品

12. 暖暖包

13. 毛毯

14. 手套

15. 洗漱用品

16. 牙刷（牙膏）

17. 毛巾

18. 筆（筆記本）

19. 口罩

20. 消毒酒精

21. 肥皂（洗手液）

22. 濕紙巾

23. 溫度計

資料來：綜合資料來源、《讀賣新聞》

轉載自晴報