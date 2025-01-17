歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

香港藝術館「塞尚和雷諾阿的世界」珍藏展:看印象派巨匠筆下的1...
Art & Living Feature

香港藝術館「塞尚和雷諾阿的世界」珍藏展:看印象派巨匠筆下的1...
西沙GO PARK 1月22日正式開幕|100萬呎國際級運動...
吃喝玩樂 玩樂 What’s On

西沙GO PARK 1月22日正式開幕|100萬呎國際級運動...
開市Good Morning

鮑威爾言論震散美股 強勢難持續？
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
星光大道首次！Pink Yoga正接受報名
期貨期權
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
精神失常 丨17歲少年被騙入緬甸詐騙營20個月，遭虐打致癡呆，全身傷痕累累！父母揭露其痛苦經歷
健康Tips

精神失常 丨17歲少年被騙入緬甸詐騙營20個月，遭虐打致癡呆，全身傷痕累累！父母揭露其痛苦經歷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　河南一名17歲少年於2023年被高薪利誘騙入緬甸詐騙營後，歷經20個月非人折磨，最終由父母以20萬於去年年底贖回。惟少年回國後，父母卻發現他精神狀況大不如前，不但變得癡呆，行為更非常怪異，不時用頭撞牆及趴桌子。

 

　　根據內媒河南電視台等報道，該名受害少年叫小龍（化名），於2023年上半年因聽說出國打工動輒便可賺一兩萬人民幣，為了減輕父母負擔，他不知就裏便應允。豈料，他出國後才知悉中了圈套，被人騙到緬甸詐騙營區，更輾轉被轉賣了4間公司。

 

　　據了解，小龍於園區的工作，主要是於網上尋找富有的女性，以聊天為手段，向對方身上索取巨款。惟由於小龍業績一直未達標，因此經常受到懲罰，不時被罰深蹲、蛙跳，甚至被毒打，全身均布滿駭人的傷痕及膿瘡。長期受虐的小龍精神亦開始出現了異常，經過與園區老闆多番協商，小龍的父母在去年年底最終花了20萬將小龍贖回。

 

精神健康丨被騙入緬甸詐騙營20個月 17歲少年歷非人生活被虐打至痴呆

小龍父母花了20萬終將小龍贖回，再次見到兒子時不禁喜極而泣。(影片截圖)

 

精神健康丨被騙入緬甸詐騙營20個月 17歲少年歷非人生活被虐打至痴呆

小龍父母花了20萬終將小龍贖回，再次見到兒子時不禁喜極而泣。(影片截圖)

 

精神健康丨被騙入緬甸詐騙營20個月 17歲少年歷非人生活被虐打至痴呆

經歷20個月園區的非人生活，回國後的小龍精神狀況已變得怪異，經常會趴桌、撞頭。(影片截圖)

 

精神健康丨被騙入緬甸詐騙營20個月 17歲少年歷非人生活被虐打至痴呆

經歷20個月園區的非人生活，回國後的小龍精神狀況已變得怪異，經常會趴桌、撞頭。(影片截圖)

 

精神健康丨被騙入緬甸詐騙營20個月 17歲少年歷非人生活被虐打至痴呆

小龍父母懷疑，兒子身上種種怪異行為或許跟園區長期被體罰有關。(影片截圖)

 

精神健康丨被騙入緬甸詐騙營20個月 17歲少年歷非人生活被虐打至痴呆

小龍父母懷疑，兒子身上種種怪異行為或許跟園區長期被體罰有關。(影片截圖)

 

精神健康丨被騙入緬甸詐騙營20個月 17歲少年歷非人生活被虐打至痴呆

小龍父母懷疑，兒子身上種種怪異行為或許跟園區長期被體罰有關。(影片截圖)

 

　　不幸的是，即使小龍已成功回國，但其精神狀況未見好轉。父母與小龍團聚後，不但發現昔日的陽光少年消失不見，取而代之是眼前的兒子雙目變得無神，思想癡呆，對外界感知非常遲鈍， 渾身肌肉緊繃、行動僵硬、害怕觸碰，甚至時不時有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。小龍父母懷疑，兒子身上種種怪異行為或許跟園區長期被體罰有關，懷疑他在園區常常要趴著被打。眼看兒子變成如斯模樣，他的母親亦忍不住於鏡頭前哽咽：

 

　　為何好好的孩子會變成這樣？

 

　　由於小龍行為現在彷似一名孩童無異，他的父母不得不像小時候一樣，重新教小龍走路、吃飯。而有份協調營救行動的志願者表示， 經過治療，小龍的身體已無外傷， 但精神上受到的傷害無法預估， 需要回國後繼續治療。

 

轉載自晴報

 

Tags:#緬甸#贖回#健康問題#電視台#詐騙集團#人口販運#詐騙#精神健康#體罰#家庭#受害者#救援#治療
Add a comment ...Add a comment ...
18歲少年減肥發現糖尿病：醫生揭示4大無痛症狀，注意2個部位皮膚變黑
更多健康解「迷」文章
18歲少年減肥發現糖尿病：醫生揭示4大無痛症狀，注意2個部位皮膚變黑

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處