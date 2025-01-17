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45歲飛輪海成員吳尊現身周杰倫演唱會，暴瘦老態引發網民熱議：撞臉唐治平
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45歲飛輪海成員吳尊現身周杰倫演唱會，暴瘦老態引發網民熱議：撞臉唐治平

健康解「迷」
健康解「迷」

　　偶像老了！12月8日，周杰倫在台北大巨蛋舉行演唱會最終場，台灣偶像男團「飛輪海」成員驚喜現身。其中45歲的吳尊意外成為焦點，只因他被發現全身暴瘦接近皮包骨，老態明顯；甚至有網民稱他撞臉唐治平。

 

　　「天王」周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會，在12月8日完成了大巨蛋最終場。台下衆星雲集，包括張惠妹、林志玲和神祕嘉賓五月天等。同時，久未合體現身的前「飛輪海」成員汪東城和吳尊，亦一同於台下作為VIP貴賓朝聖周杰倫。

 

偶像崩壞︱45歲「飛輪海」成員現身周杰倫演唱會 暴瘦崩壞樣貌曝光撞臉唐治平

偶像崩壞︱45歲「飛輪海」成員現身周杰倫演唱會 暴瘦崩壞樣貌曝光撞臉唐治平

偶像崩壞︱45歲「飛輪海」成員現身周杰倫演唱會 暴瘦崩壞樣貌曝光撞臉唐治平

偶像崩壞︱45歲「飛輪海」成員現身周杰倫演唱會 暴瘦崩壞樣貌曝光撞臉唐治平

 

　　
       從網上釋出的現場圖片可見，汪東城打扮時髦，頭戴畫家冷帽、頸束絲巾、著西裝帥氣亮相。而自2022年一家四口移居上海的吳尊久未回台，這次露面打扮則相當樸素：頭戴鴨舌帽、身穿一件印有骷髏頭的黑色T恤、外搭綠色格仔衫。

 

　　儘管吳尊打扮十分親民，網民卻意外關注到他的外表，直呼老態明顯。仔細一看，現年45歲的吳尊臉蛋細長削瘦、全身暴瘦接近「皮包骨」狀態。加上他看演唱會時與汪東城一同被拍攝臉部特寫，投射到舞台大熒幕，可見清晰脖紋，瘦弱模樣嚇壞不少人，更被網民開玩笑指吳尊「變成唐治平」。

 

偶像崩壞︱45歲「飛輪海」成員現身周杰倫演唱會 暴瘦崩壞樣貌曝光撞臉唐治平

偶像崩壞︱45歲「飛輪海」成員現身周杰倫演唱會 暴瘦崩壞樣貌曝光撞臉唐治平

偶像崩壞︱45歲「飛輪海」成員現身周杰倫演唱會 暴瘦崩壞樣貌曝光撞臉唐治平

 

轉載自晴報

 

Tags:#周杰倫#吳尊#網絡熱話#健康#飛輪海#汪東城#台北大巨蛋#偶像男團#唐治平#張惠妹#林志玲#五月天#藝人動態
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