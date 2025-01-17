腎衰竭 │57歲王喜病情最新曝光：面對末期腎衰竭，醫生提醒「強腎運動」助延長壽命

57歲王喜早年移居台灣，日前在Instagram驚爆自己患末期腎衰竭，一度被判終身洗腎，最新病情曝光。

現年57歲王喜昨日（14日）在Instagram發文，上載兩張驗身報告指數，指自己一度患末期腎衰竭，幸而最近病情有好轉，由被判「終身洗腎」到「自簽出院」；由末期腎衰竭到3B期腎衰竭；證明爸媽給我的基因跌撞唔爛堅如磐石。

王喜早年已由英國移居台灣，在去年12月，他曾上載一張在醫院病床的照片，手臂上插有輸血管，當時他在留言中提透露身體抱恙住院，但未有透露所謂何事：

7000台幣一晚的單人房。#習慣就好#想太多#打擾了#不好意思

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

日本腎臟科醫生高取優二接受媒體訪問時指出，腎臟是「決定壽命的器官」同時即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

1.尿量減少

2.夜尿頻繁

3.睡覺時腿部經常抽筋

4.頭痛或頸部僵硬

5.一吃飽就想睡

資料來源：日本腎臟科醫生高取優二

腎衰竭｜「1分鐘鍛鍊」增強腎功能

有「日本腎臟復健治療之父」之稱的腎臟科醫生上月正博，設計了一套「1分鐘鍛鍊」運動，一共有4組持續1分鐘左右的動作，方便患者自行訓練腎功能。他提到，這些動作可以訓練肌肉，達到預防肌少症及衰弱綜合症的效果，同時增強腎臟功能；而為了加強肌肉分解及修復過程，他就建議患者應隔日進行一次鍛鍊。

4招「1分鐘鍛鍊」動作如下：

1.推牆訓練

2.背部反仰訓練

俯臥，伸直雙臂和雙腿

用嘴巴呼氣5秒，同時抬起左手和右腿，維持動作一秒

之後以鼻子吸氣5秒，並放下手腳回到初始位置

換成右手及左腿重複以上動作

１分鐘內重複3次

3.抬腿訓練

身體平躺，雙腿分開與肩同寬，並將雙手放在地板上

持續呼氣5秒，同時慢慢將雙膝上屈至胸前，屁股稍微離地面，動作維持1秒

吸氣5秒，同時伸直雙腿，但注意不要碰到地板，雙手不要離地，之後重複以上動作

1分鐘內重複5次

4.後橋式訓練

平躺並曲起雙膝，雙腳與肩周寬，同時將雙手放在身體兩側

在持續呼氣的5秒內抬起臀部，然後維持10秒，肩、腰及膝蓋形成一條直線

吸氣5秒，同時將臀部放回地面

1分鐘內重複3次

資料來源：日本腎臟科醫生上月正博

腎衰竭｜腎衰竭初期病徵難測

據醫管局資料指出，現時本港有1萬多名末期腎衰竭病者。腎功能衰竭可影響身體所有器官運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，足以致命。

導致腎衰竭成因眾多，其中以糖尿病為最大元兇。腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。將近半數末期腎衰竭患者由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，兩者之間有著密切關係。

何繼良表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴體檢時發現，若等到患者出現蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，則病情或踏入中至晚期階段，可能已難以逆轉。倘若病發至末期時更需洗腎或換腎，然而洗腎患者的5年存活率僅約43%。

慢性腎衰竭徵狀：

初期階段徵狀：

小便帶血/茶色尿（血尿）

小便帶泡沫（蛋白尿）

小便混濁（尿感染）

小便赤猜、頻密

小便感困難、不暢順

小便排出小沙石

多尿、尿量減少、夜尿

腰腹疼痛

足踝或眼皮浮腫

血壓高

腎功能降至衰竭階段

夜尿、尿量減少

食慾不振、噁心、嘔吐

疲倦、臉色蒼白（貧血）

皮膚痕癢

高血壓

氣喘

水腫（足踝或眼皮浮腫）

神智不清、抽搐、昏迷

轉載自晴報