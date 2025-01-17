飲食陷阱 ｜最常見早餐藏高油陷阱！腸胃科醫生警告：小心加重脂肪肝病情 + 10種逆轉脂肪肝的食物名單

不少人都有吃早餐的習慣，但同時亦應該慎選食物。有醫生就點名指自己絕對不吃1款常見早餐，並指出這種食物暗藏高油陷阱，尤其不適合脂肪肝患者，甚至有可能加重病情。

台灣腸胃肝膽科醫生錢政弘日前在個人Facebook專頁上發文，表示經常有患者疑惑為何「明明吃得不多，卻還是瘦不下來」，而當他反問對方早餐吃甚麼時，大多數答案往往不是三文治就是麵包。對此他就提醒，多士和麵包實際上都是「用油揉麵粉」製成，口感愈鬆軟好吃的麵包，加入的油便愈多，因此並不適合本身已經患有脂肪肝的人士。

早餐選擇｜優先補充1類營養

如果想減走小腹、改善脂肪肝，早餐到底應該吃甚麼？錢政弘就建議早餐應以補充蛋白質為主，並分享病例，指門診曾有一位病患習慣在便利店買早餐，但以往都買飯糰、肉包，現在則會盡量挑選烚蛋沙律或含有雞胸肉的食品，以生菜、肌肉及雞蛋等食物為優先選擇。

他又分享另一個案例，表示曾有一位70多歲的婦人，早餐由吃三文治改為吃燕麥粥，結果半年之後不但體重輕了7公斤（約15磅），連脂肪肝也消失無蹤。而燕麥粥的作法亦非常簡單，只需將燕麥放入鍋中、像煮粥一樣烹調，然後再加入一點青菜和絞肉或雞蛋便可。

錢政弘指出，早上常吃三文治、麵包等「含油澱粉」會造成脂肪肝，而燕麥雖然也是澱粉，但屬於「非精緻澱粉」，較接近天然植物原型，食用後血糖上升速度亦較慢，不像白飯和麵包般容易令人發胖。

脂肪肝｜飲食比運動更關鍵

要擊退脂肪肝，錢政弘就認為最關鍵的仍是飲食習慣；他表示運動固然重要，但如果不改變飲食習慣，單靠運動實在難以達成目標。他又分享，自己每天都會為孩子準備早餐，其中最常吃的就是烚蛋，不加任何調味，只需用煮食鍋蒸熟，再加上全麥麵包或腰果饅頭；如果時間充足，則會購買豬扒芝士蛋餅、豬扒飯糰等，基本上不會吃甜的麵包當早餐。他之後亦於留言處進行補充，指出沒有脂肪肝及減重需求的人士早餐可以進食澱粉質，但就強調「蛋白質不能缺」。

脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

咖啡

降低肝臟酵素

抗氧化+減少細胞損傷

減沙內臟脂肪累積

建議食法

無糖美式黑咖啡

每天最好不超過2大杯

綠色蔬菜

如菠菜、高麗菜和芥蘭菜

富含膳食纖維，提升飽足感、控制體重

降低血糖皚膽固醇

富含打氧化劑，如維他命C、A、K、B和礦物質鐵、鈣、鎂及多酚

建議食法

不要過度烹煮，避免蔬菜營養大量流失

建設用無水快炒方式來烹煮蔬菜

豆類

黃豆、鷹嘴豆等蛋白質豆顃

低脂、富含植化素、抗性澱粉

有助減重減脂，保護肝臟

減少肝臟脂肪積聚

適合有心血管疾病，高血壓的人食用

建議食法

宜選擇無糖蛋白質豆類製品

如無糖豆漿、無糖豆花等

避免攝取過多的熱量

魚顃

魚類含有豐富的Omega-3魚油

抗發炎、減少肝臟發炎反應

增加體內好的膽固醇（HDL）

降低三酸甘油脂和壞膽固醇（LDL）

建議食法

正確選擇魚類

如鯖魚、秋刀魚、圓鱈等低重金屬汞安全來源的魚

建議一周吃魚貝類兩次以上更佳

燕麥

富含膳食纖維、維他命E等抗氧化物

能夠對抗體內自由基，減緩氧化反應

促進腸道健康，預防便秘、降低膽固醇和控制血糖

建議食法

用開水沖泡燕麥片

或是把燕麥片加入牛奶、豆漿或咖啡等

主要用來取代麵包、饅頭、稀飯等傳統早餐

將燕麥加入白米一起煮

增加主食的纖維量

堅果

含有單元不飽和脂肪

對於心臟健康有益

富含抗氧化劑，如維他命

有助於對抗體內的氧化反應，修補細胞損傷

建議食法

常見有腰果、核桃、杏仁等

每天建設攝取20克

運動復吃：增肌、幫助肌肉修復

薑黃

刺激血液循環，天氣冷多吃有暖身夜果

預防心血管疾病及失智症等疾病

建議食法

推薦熱門餐點：咖喱飯、咖喱麵

將薑黃粉灑在食材上或打進蔬果汁

橄欖油

含不飽和脂肪酸

幫助體內的脂肪代謝，調整體內的體脂肪

建議食法

建設使用低溫或是輕烹調，保留最多抗氧化營養素

可直接烹調

惟謹記橄欖油遇熱恐流失營養

大蒜

富含抗氧化劑，如硫化合物

蒜素：提升免疫力

硫化物：殺菌、防癌和預防心血管疾病

建議食法

將蒜頭的薄膜剝掉

與空氣稍微氧化一下釋放蒜素

不要煮太久：削弱蒜素功能

建議上碟前加入蒜保留營養

黑木耳

「膠道的清道夫」

富含膳食纖維、多醣體

潤腸排便、防宿便

有降膽固醇

建議食法

自製黑木耳露

做法：

1.一把黑木耳加入4倍水，打成汁

2.可加入菠蘿或枸杞增加甜味和飽足感

脂肪肝｜消除脂肪肝10大方法

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在YouTube頻道「小青書」表示，脂肪肝會增加心血管疾病風險。有研究發現，患有脂肪肝的人，之後因心臟病而死亡的機率多達60%。

此外，脂肪肝還會增加罹患癌症的風險，包括胃癌、大腸癌、胰臟癌、乳癌等8種癌症，其中罹患肝癌的風險還會增加17倍。對此，錢政弘醫生指出，如果發現患有脂肪肝，可透過以下10大方法逆轉病情：

1.少吃甜食

錢醫生指，糖分一般分為葡萄糖和果糖，葡萄糖大部分來自於澱粉，而甜食包含澱粉，例如白飯、白麵包、饅頭、白麵得精製澱粉食物，這糞精製澱粉在身體會被轉化成葡萄糖，如份量超出身體需求，會再待化成三酸甘油脂，以油脂的形式儲存在肝臟，從而造成脂肪肝。

他建設，早蒆應避免進食麵包、三文治、飯糰等精製澱粉；宜吃燕麥粥，因為燕麥屬原型澱粉，造成脂肪肝風險較低。

2.少吃水果

錢醫生強調，若進食水果超出應該所需求的份量，如日常有吃正餐，再過量攝取水果，熱量一定超標，導致脂肪肝。他建設一天最多吃2份水果。

3.吃石榴

石榴可改善肝功能，降低肝指數；另可降血脂、降血糖。

建議可以喝石榴汁或直接吃石榴水果。

4.吃番茄

番茄有助降三高，改善肝功能，減少肝臟及炎。

建議患有脂肪肝的人士可以多吃番茄。

5.少飲酒

錢醫生指出，部分人患有脂肪肝是因為飲酒造成。而酒精熱量相當高，1克酒精等於約7卡熱量，效果與喝油一樣，會導致酒精性脂肪肝。

6.多喝綠茶

有研究表示，綠茶含兒茶素，可讓身體減少吸收脂肪，並將脂肪自然排出體外。

錢醫生建議，可每天喝300至600毫克兒茶素。

7.吃薑黃

薑黃可降低脂肪肝患者過高的肝功能指數，降低其慢性發炎狀態。

錢醫生建議，可在煮食時加入薑黃，每天攝取約1000毫克。

8.補充維他命E

脂肪肝會導致慢性脂肪型肝炎，如果要逆轉或減少發炎的情況，就要補充維他命E。而維他命E含量較高的食物，如堅果、葵花籽、南瓜籽、牛油果，有助抗氧化，可逆轉脂肪肝發炎、纖維化及硬化的過程。

錢醫生建議，每天攝取400至800國際單位（IU），約1至2茶匙堅果。不過，需要注意的曷，長期過量補充維他命E兩年或以上，會增加患前列腺癌風險。因此，相比病充品，建議透過食物攝取維他命E為佳。

9.多運動

減肥有助消除脂肪肝。

建議定期快走，每次持續半小時至1小時以上，有輕微出汗。

10.睡眠充足

睡得少、晚睡的人易變胖。相關研究表示，晚上10點後睡的人，患脂肪肝機率增加37%。因為晚睡可能會進食宵夜，白天沒精神運動，導致惡性循環出現。

資料來源：台灣胃腸肝膽科醫生錢政

轉載自晴報