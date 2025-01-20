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卵巢問題 │26歲女子卵巢早衰如40歲：3大原因及尿頻是卵巢癌先兆
健康Tips

卵巢問題 │26歲女子卵巢早衰如40歲：3大原因及尿頻是卵巢癌先兆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　作息不良，小心卵巢早衰！台灣有一名26歲女子卵巢被發現有早衰情況，醫生經查問下，懷疑與女子生活上有3大不良習慣有關，更警告若果長期置若罔聞，無異於慢性自殺。

 

卵巢早衰

 

　　台灣婦產科醫生詹景全於《健康晚點名》的節目中分享了該個案，指該名26歲女病患卵巢老如40歲，可能與3大原因有關，包括身材肥胖、愛捱夜，以及常處於高壓環境。他指該名女病患的卵巢功能AMH 經檢查後，更是低於1，宛如喪失正常功能。因此，建議女病患日後要多注意飲食運動及作息，不要再以亂食東西的方法去排解壓力。

 

年輕卵巢癌

 

　　除此之外，詹景全又分享了另一個年輕女患者患卵巢癌案例，指尿頻其實是卵巢癌的一大先兆，而該名年輕女患者之所以長期尿頻，其實是因為卵巢腫瘤的異常腫大壓迫到膀胱所致。

 

卵巢癌3大警號

 

　　詹景全指卵巢癌初期症狀儘管並不明顯，除了尿頻之外，由於卵巢位置與腸胃系統緊密相連，因此卵巢一旦病變，可能會壓迫到腸胃，導致腹脹、噁心等症狀。除此之外，由於卵巢和脊椎的神經相連，當卵巢出現病變時，疼痛信號會被傳遞至腰部，導致有背痛感。

 

　　詹景全又指頻尿頻和尿失禁的感覺，常常與泌尿道感染或膀胱問題混淆，因此建議，當這些症狀持續或加劇，且伴隨不適感時，患者便應該考慮進一步檢查。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#卵巢癌#肥胖#運動#醫生#婦科健康#卵巢早衰#健康警訊#生活作息#壓力管理#飲食運動#臺灣醫療
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