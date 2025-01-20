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按摩風險 │ 男子泰國腳底按摩後細菌感染：雙腿腫脹流膿需緊急治療
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按摩風險 │ 男子泰國腳底按摩後細菌感染：雙腿腫脹流膿需緊急治療

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人都喜愛到泰國旅行時體驗腳底按摩，不過近日一名男子在體驗泰國腳底按摩後，雙腿竟流膿發紫，最後求醫揭嚴重細菌感染，住院治療4天。

 

細菌危機｜泰國按摩後雙腿流膿發紫

 

　　馬來西亞一名男子近日在Facebook個人專頁發文指，他於1月初前往泰國曼谷旅行，並在1月4日接受了腳底按摩。惟兩天後他的腿部開始出現紅點，翌日返回馬來西亞後紅點變得更加明顯，且碰到會感覺有痛感。

 

　　於是他下機後立即前往就醫，醫生則表示是「毛囊炎，沒甚麽大礙」，最後開了抗生素和藥膏給他治療。當晚，他塗抹了2次藥膏後雙腿開始嚴重腫脹，甚至開始流膿，行走也開始困難。由於病情逐漸嚴重，他決定於9日下午入院治療。

 

　　「但是因為真的很痛，我走進醫院的大門罷了，他們的醫護人員直接過來扶我，給我坐輪椅，去櫃枱register然後就直接把我推去Accident and Emergency，因為那個時候我臉色蒼白+腳腫到發紫了。」

 

按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染 雙腿腫痛生膿發紫

按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染 雙腿腫痛生膿發紫

按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染 雙腿腫痛生膿發紫

按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染 雙腿腫痛生膿發紫

按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染 雙腿腫痛生膿發紫

按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染 雙腿腫痛生膿發紫

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細菌危機｜住院治療4天

 

　　經醫生檢查後，證實男事主並不是毛囊炎，「是更強大的皮膚細胞的細菌感染」。他懷疑是因在泰國腳底按摩所致，「因為只有小腿中」。他指出，由於印象中按摩時，他的腳沒有傷口，但可能是旅途中頻繁走路，鞋子磨破了皮膚，最後經過按摩後造成。

 

　　最後男事主住院治療4天，治療期間每天都要打4至5支抗生素，並口服8粒抗生素藥，「所以我小便都是antibiotic（抗生素）的味道，每天都會瀉肚子（很黑很黑的那種）」。

 

　　男事主表示，目前仍未康復，後續仍需要覆診。他亦提醒，雖然這次細菌感染不確定是否因為在泰國按摩的關係，但喜歡或經常按摩的人士還需多加留意。

 

轉載自晴報

Tags:#腳底按摩#泰國#細菌感染#住院治療#毛囊炎#抗生素#馬來西亞#曼谷#晴報#皮膚感染#醫療
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