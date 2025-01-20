消委會報告︱消委會評測18款隨行杯：保暖效能與重金屬釋出，9款4星級以上安全推薦

近年愈來愈多人會自備隨行杯，方便在外飲水或外帶咖啡，響應環保。消委會最新一期評測了18款隨行杯，發現各樣本在容量標示、保暖效能及使用方便程度等方面表現存在差異，最終只有9款獲得4星及以上評價推薦。

消委會在市面購買18款隨行杯樣本，包括7款配備吸管的型號，及11款屬一般隨行杯或咖啡杯款式，全部均附有杯蓋，聲稱容量介乎350至900毫升，售價由約$80至$425不等。

標示容量與實際差異大

在物理性能測試方面，消委會參考就家用保溫容器而設的「歐洲標準 BS EN12546-1」及實驗室設計方法進行，評估各樣本的容量、保溫保冷、防漏及穩定性測試等性能表現。

首先在隨行杯的容量標示方面，若產品實際容量與聲稱不符，消費者有機會在購買飲品後因容量不合適而出現裝不下飲品造成浪費或過滿的情況。消委會根據歐洲標準進行試驗，將室溫水注入樣本內，直至距離杯蓋蓋底（關上後）10毫米的位置，所量得容量為「公稱容量」。

結果發現，在18款樣本中，有14款所量得的公稱容量低於標示3.33%至20.24%，當中差異最大的1款標示容量為420亳升，而實際量得的公稱容量卻只有335亳升，差距逾2成。

而樣本中只有「NOC」、「Starbucks」和「RICOCAFE」品牌的4款實際量得容量與標示沒有差異，甚至較聲稱容量稍高。另外在蓋上杯蓋後量得樣本可盛載的最大容量，只有3款包括「24BOTTLES」、「DECATHLON」和「Pole Bear」與其相關聲稱大致吻合；「MUJI」量得的最大容量則高於聲稱。

僅2款保溫效能稍勝

選購隨行杯的另一考慮重點是其保溫保冷效能。若食物長時間貯存於不合適的溫度，有機會滋生細菌，進食後可能會引致胃痛、腹瀉或嘔吐等不適反應。

消委會向各樣本注入不低於95°C的熱水至公稱容量水平，以原有杯蓋封好後，放置在試驗（20+/-2°C）環境下6小時，然後量度杯內水溫。結果發現，各樣本保溫效能差異大，水溫降至 26.3°C至63.8°C範圍。只有2款不鏽鋼樣本表現較突出，水溫仍超過60°C，分別是「NOC」（60.8°C）及「STANLEY」（63.8°C）。

至於保冷效能，測試改為使用約5+/-1°C冷水注入樣本，放置在試驗（20+/-2°C）環境下6小時，然後量度杯內水溫。結果顯示有8款樣本的水溫仍能維持在11°C以下，表現較突出，分別是「NOC」、「Starbucks」、「DECATHLON」、「PoleBear」、「RICOCAFE」陶瓷塗層酷力杯、「WOKY」、「ZOJIRUSHI」和「STANLEY」。

物料安全度整體達標令人滿意

消委會引述内地和台灣報道稱，不鏽鋼保溫杯有機會盛載熱飲時釋出過量重金屬。對此，消委會參考歐洲藥品質量管理局（EDQM）新修訂的「食品接觸材料和製品中使用的金屬與合金」技術指南，針對15款不鏽鋼造杯身樣本檢測。

試驗以0.5%（m/v）檸檬酸溶液（citric acid）作為食物模擬物（food simulants），溫度維持在100°C並浸泡24小時，隨後檢測檸檬酸溶液中24種可溶性重金屬元素，包括鋁、砷、鎘、銅、鉛、水銀、鎂等含量。結果顯示，樣本符合EDQM建議，在正常使用情況下少機會構成健康風險。

防漏耐用度整體表現理想

在防漏效能測試中，消委會進行上下倒轉試驗，將樣本倒置1小時，發現有多達12款都沒有出現漏水情況，防漏效能表現理想。

而除了物理性能測試，消委會另進行倒水試驗、容器密封程度及撞擊等方面評估。全部樣本通過開關杯蓋一千次的耐用測試、抗腐蝕和抗污漬等項目皆表現理想。沒有發現有樣本不耐熱水、冷水衝擊，或容器内部出現密封表現不理想、或不耐撞擊等問題。樣本所使用不鏽鋼、陶瓷塗層、塑膠及矽膠物料，亦均通過相關的安全測試，消費者可安心使用。

9款總評4星及以上安全名單：

NOC NOC X MiiR Flip Traveler Tumbler 12oz

聲稱原產地：中國

大約零售價：$300

物理性能表現：4.5*

物料安全檢測：5*

總評：4.5*

THERMOS

400毫升真空保溫杯 - 經典藍 JDP-400-BL

Vacuum Insulated Mug - Classic Blue

聲稱原產地：中國

大約零售價：$239

物理性能表現：3.5*

物料安全檢測：5*

總評：4*

% ARABICA

不鏽鋼隨行咖啡杯-白色 12oz Tumbler - White

聲稱原產地：中國

大約零售價：$280

物理性能表現：3*

物料安全檢測：5*

總評：4*

MUJI

不鏽鋼咖啡杯 Stainless Steel Coffee Mug

聲稱原產地：中國

大約零售價：$138

物理性能表現：3*

物料安全檢測：5*

總評：4*

STTOKE

大地系列- 橙色 Leakproof Earth Series Shatterproof Reusable Ceramic Cup - Desert Sunburst

聲稱原產地：中國

大約零售價：$425

物理性能表現：3.5*

物料安全檢測：5*

總評：4*

Starbucks

16oz White Siren Badge Stainless Steel Tumbler

聲稱原產地：中國

大約零售價：$425

物理性能表現：4.5*

物料安全檢測：4*

總評：4*

RICOCAFE

陶瓷塗層酷力杯標準版 - 白玉奶霜 CLC-800

COOLID CUP Ceramic Coating Inside Stainless Steel Vacuum Cup

聲稱原產地：台灣設計 、中國製品

大約零售價：$298

物理性能表現：4*

物料安全檢測：5*

總評：4.5*

WOKY

渾圓杯 - 清香烏龍(附2條吸管) TICERA Hun-Yuan TRavel Tumbler

聲稱原產地：台灣設計 、中國製品

大約零售價：$249

物理性能表現：4.5*

物料安全檢測：5*

總評：4.5*

ZOJIRUSHI

吸管不鏽鋼真空隨行杯 - 于香紫

STAINLESS TUMBLER WITH STRAW (SX-HA72H-VM) - Mauve Purple

聲稱原產地：泰國

大約零售價：$259

物理性能表現：4.5*

物料安全檢測：5*

總評：4*

資料來源：消委會

（標示容量400毫升或以下）

4星半樣本：

NOC x MiiR Flip Traveler Tumbler 12oz

4星樣本：

THERMOS 400毫升真空保溫杯 - 經典藍 JDP-400-BL

% ARABICA 不鏽鋼隨行咖啡杯 - 白色 12oz

MUJI不鏽鋼咖啡杯

（標示容量400毫升以上）

4星半樣本：

STTOKE 大地系列 - 橙色 Shatterproof Reusable Ceramic Cup - Desert Sunburst

4星樣本：

Starbucks 16oz White Siren Badge Stainless Steel Tumbler

（附有吸管、不鏽鋼物料樣本）

4星半樣本：

RICOCAFE陶瓷塗層酷力杯標準版 - 白玉奶霜 CLC-800

WOKY渾圓杯 - 清香烏龍（附2條吸管）

4星樣本：

ZOJIRUSHI吸管不鏽鋼真空隨行杯 - 丁香紫

消委會建議定時拆洗防細菌滋生

在選購及使用隨行杯時，消費者可參考以下小貼士：

重視保溫保冷者，建議選用不鏽鋼物料製造及瓶蓋為密封設計之隨行杯，和問清保溫保冷時間。若沒保溫需求或飲用量大，可考慮塑膠款式以減低重量；

倒入的飲品不宜過量，建議加至杯口下約2厘米位置，以免關蓋時令飲品溢出燙傷，同時避免杯蓋的塑膠或矽膠物料因長時間浸泡而加快老化，影響密封和耐用性；

不要用作盛載汽水等有氣的碳酸飲品，以免內部壓力過大而令飲品噴出；

避免長時間將飲品貯放於杯內，尤其含奶類成分的飲料，更需注意食物安全風險；

致病菌大多在攝氏4度至60度之間迅速滋生及繁殖。若以食物安全作考量，熱食／熱飲的貯存安全溫度應高大於60°C，而冷食／冷飲的溫度則應低於 4°C，以避免滋生大量細菌；

若發現矽膠密封圈和墊圈出現霉斑，或發現組件硬化，應更換相關配件。選購時挑選可獨立購買配件的品牌和產品，以延續產品壽命

轉載自晴報