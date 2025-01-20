中醫解密冬季瘙癢症：發病原因及2款潤膚食療推薦

進入秋冬季，濕度降低，人身油脂分泌減少，難免會出現皮膚乾燥瘙癢；然而，若劇癢難耐，伴有脫屑、皸裂，也應及早求醫。李殷兒醫師話，這種冬季瘙癢症主要發生在中老年人身上，由於外界溫度變化劇烈對皮膚產生刺激，加上老年人一般都皮質細胞機能逐漸退化，皮膚萎縮、變薄、汗腺分泌減少，又缺乏皮脂潤滑，從而引發瘙癢。

積極治療原發疾病

李醫師表示，瘙癢病是指無原發性皮膚損害，僅有局限性皮膚癢瘙或全身彌漫性瘙癢。發病原因較複雜，其中體內因素有代謝障礙，內分泌功能紊亂，皮膚局部結構也可有影響，另外如糖尿病、甲狀腺功能亢進、痛風、腎炎、肝炎、惡性淋巴瘤等疾病，都可以引起皮膚瘙癢。若患者出現皮膚瘙而無法緩解，應先求醫尋找原發疾病。

「諸痛癢瘡，皆屬於心」

《外科大成》提出：「風盛則癢」。李醫師表示，排除原發慢性疾病，本病的發生多受外邪入侵，加上老年人氣血不足、血虛生風而引發。邪氣蘊於肌膚，不得疏泄，陽氣虛弱，邪氣乘虛而游走於皮膚腠理之間；或血虛肝旺，以致生風生燥，肌膚失養而成，所以不管擦多少潤膚霜也無濟於事。

《外科証治全書》記述：「遍身瘙癢，並無瘡疥，搔之不止。」本病的主要症狀為呈陣發性瘙痒，程度不一，多為劇癢或奇癢，一般在睡前發生，遇寒熱變化則加重。由於長期搔抓或磨擦，可有抓痕，使皮膚脫皮、或呈苔蘚樣變，並有色素沉著或色素脫失，風甚者可影響到睡眠和胃口，應以祛風養血為治療原則。日常護理要注意避免洗澡次數過多，水溫過高，及保持肌膚滋養。

李醫師推介冬日潤膚食療

六味飲

材料：蓮藕半斤、生地一兩、桃仁2錢、生薏米1兩、茅根1兩、馬蹄10個、冰糖適量。

製法：蓮藕、馬蹄洗淨去皮後切塊；其他洗淨材料放入煲內加入清水2L浸泡半小時，放入蓮藕、馬蹄後以大火煲滾改用慢火煲約一小時，按喜好加入適量冰糖調味即可。

功效：清熱涼血。適合實熱體質，好發於夏秋轉季時，拖延至冬季，症見皮膚瘙癢，觸之灼熱，搔破處呈條狀血痕，遇熱逢暖則劇，近寒則輕，心煩口渴，小便黃，大便秘結，並見舌質紅，苔薄黃。

黨參玉竹烏雞湯

材料：黨參1兩、玉竹1兩、天冬5錢、赤小豆1兩、蜜棗2粒、烏雞1隻。

製法：烏雞洗淨去頭尾斬件汆水；藥材洗淨放入煲內加清水2L浸泡半小時；大火煲滾後放入烏雞，水滾後轉文火煲1.5小時，最後加鹽調味即可。

功效：滋陰養血。適合體虛者皮膚瘙癢、乾燥、脫屑，遍佈抓痕，經常搔抓處可呈苔蘚樣，皮膚脫屑，有明顯抓痕或遍佈血痂，伴面色無華、心煩、心悸、失眠、頭昏眼花，秋初發病，冬季加劇，春夏減輕。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。