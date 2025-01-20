防跌贏在起跑線   45歲做起！數十元防滑貼  化解跌傷破財風險

臨近歲晚，趁大掃除執屋之便，順道為老友記規劃家居防跌設施，趁機跟睽違數年，專攻長者安居的職業治療師劉志豪David求助。得悉防跌法寶又有便宜新選擇之餘，更驚覺預防跌倒的「起跑線」，竟大幅提前至45歲！即是照顧者如我妄想獨善其身，只得提早鍛煉下肢與肌力自保。

45歲起，運動鍛煉下肢，為老來防跌做好準備。(圖:unsplash)

回想起來，當日STEP Health註冊職業治療師劉志豪David，面對筆者的難題也頗刁鑽：話說當時其中一位患上長期病患的照顧對象，鍾情獨留在家，怎料一年在家中連跌七次，再跌恐防會骨折入院，令我心急如焚。

STEP Health註冊職業治療師劉志豪。（圖：被訪者提供）

跌傷入院 加速身體機能衰退

長期病患與老友記跌傷的嚴重性在於，萬一長時間住院加上傷患較難復原，連帶拖累其他身體機能、認知能力和社交能力。即使出院了，行動力勢必判若兩人，不願出外易令腦袋遲鈍，照顧者貼身照顧的擔子更沉重。這是多少家庭的共同惡夢，折一骨而動全家。有辦法事先預防嗎？

痛定思痛，我決意找出此寓所的易跌黑點，還要研究照顧對象的生活習慣，是否引發跌倒的元凶，以至我這位業餘照顧者還有沒有能力兼顧。種種專業範疇，絕非一般家庭能夠獨力處理，要借助職業治療師介入，進行家居安全評估。

當日David細看照顧對象步姿、在床邊、椅子與廁所起立坐下的腳步和姿勢，再理解他的生活習慣和家居動線，從而建議多項改善措施，包括在浴室哪些位置安裝扶手，裝設為起床夜尿而設的感應式小夜燈，以及鍛煉肌力防跌的輕鬆運動等。

職業治療師評估 防滑貼親民易用

照顧者最輕鬆掌握的防跌法寶，莫過於在床邊起床位置的地板，貼上防滑貼。老友記起床時，睡眼惺忪平衡力差，而防滑貼增加地面和使用者之間的摩擦力，大大減低滑倒機會。

防滑貼性價比高，所用長度大概50元有找。貼起來梅花間竹像「班馬線」，遷就腳形兼且刺激視覺，令照顧對象提高警覺，不再因起床夜尿而跌倒，令我既感恩也念念不忘。趁今次「重操家居防跌故業」之便，向David查詢更多善用防滑貼的貼士。

貼在落床位置的防滑貼，梅花間竹地貼在地上，刺激用家視覺，赤腳落地也不怕滑倒。（圖：STEP Health）

坐廁前端也是老友記易跌陷阱，可考慮貼上防滑貼。（圖：STEP Health）

David 直指，防滑貼常見貼在床邊上下床位置，或者浴缸出入處，毋須貼滿全屋。防滑貼於五金店有售，適用於室內家居的防滑貼闊度，通常2寸至3寸，已足以配合用家腳型。反而質料令人眼花瞭亂，以鋼砂類最常見，David善意叫停：

五金店售賣的防滑貼，體積和長度較大。用家宜選擇不含鋼砂並適宜室內赤腳用的產品。（圖：網上圖片）

床邊貼上防滑貼。通常防滑貼不用貼滿整個地板。（圖：STEP Health）

「鋼砂適用於戶外。表面較粗糙，萬一赤腳踏足而跌倒的話，仿如跌在石仔路上，很容易擦傷。」況且打掃鋼砂防滑貼頗因難，掃地會卡住掃把，地拖亦易被扯爛，苦了照顧者。

慎選材質與闊度

因此，近日較多面世，強調不含鋼砂並適宜室內赤腳用的防滑貼，較適合老友記。同時考慮產品來源，有經銷商的大品牌，防滑質素和持久力較有保證。

雖然自行在家居安裝防滑貼，看似輕而易舉，魔鬼卻在細節處，還是由職業治療師提供意見和量度，較為準確。

David就曾遇上這類「防滑魔鬼細節」。曾經有老友記如廁時，縱使已於坐廁前貼上防滑貼，仍然不慎跌倒。家人百思不得其解，David遂請老友記示範如廁流程，發現老友記習慣另一手按著旁邊，洗手盆的平滑雲石平台，借力撐起上身。

David靈機一觸，在雲石平台貼上防滑貼，減低跣手引發失去平衡的風險，而如廁跌到的危機亦順利化解了。

考慮到用家如廁時，經常使用洗手盤的雲石平台借力，職業治療師特意在雲石平台貼上防滑貼，避免借力時跣手，減低跌倒風險。（圖：STEP Health）

運動增肌防跌 健康地長壽

另一方面，防滑貼於五金店以批發形式出售，自行購買動輒達數米，定價數百元起，反而職業治療師的存貨，可按客戶需要按量售賣，數十元已能「保平安」。

試想如果安裝防滑貼成功防滑，讓老友記大減跌傷髖關節的機會，免除動輒二十萬元的髖關節置換手術龐大支出，絕對除笨有精。

「預防勝於治療。你這麼年輕，也不想他日跌倒，才去補救吧。」聽來真正的戲肉來了。

「很多研究也顯示，踏入45歲，肌肉已開始流失，代謝亦減慢，是時候做好防跌的準備。」David語重心長提醒。

敵不過身體自然的呼喚，我照單全收，逐步開始透過運動鍛煉肌肉，考慮接受家居防跌安全評估，十年後再跟進。只願能夠做個稱職而又有體能的照顧者，達致健康地長壽，有尊嚴地安老。

祝願各位照顧者與老友記，出入平安。