二十四節氣大寒飲食攻略：中醫推薦21種養生食物與湯水食療驅寒補陽

昨日（20日）踏入廿四節氣的大寒節氣，隨節氣過後陰氣將漸漸減弱，註冊中醫師林冠傑建議於這個節氣日子應注意保暖、多食溫陽之物補充陽氣以抵抗風寒，亦可注意3大穴位保暖，達到養生效果。

二十四節氣大寒｜大寒節氣天氣寒冷 醫師拆解4大健康習慣+保暖穴位

林醫師指出，大寒節氣是二十四節氣中最後一個節氣，意指「天氣寒冷到終極點」，是一個生機潛伏、萬物蟄藏的時令；節氣過後陰氣將逐漸減弱，陰陽交接、萬物蓬生、陽氣將逐漸增強提升，此時建議應注意以下4大健康習慣，以防消耗正氣、感染風寒：

二十四節氣大寒｜大寒節氣4大健康習慣

● 二十四節氣大寒｜1.早睡晚起

● 二十四節氣大寒｜2.三餐定時進食

● 二十四節氣大寒｜3.不要過度做劇烈運動、以免大量出汗導致陽氣外溢、消耗正氣

● 二十四節氣大寒｜4.早晚多穿衣服、避免到戶外當風地方、避免感染風寒

二十四節氣大寒｜3大穴位宜著重保暖

除此之外，林醫師建議大家可使用穴位貼及坊間暖貼隔著衣物暖敷大椎穴、丹田穴及背後之八髎穴，每日日間熱敷6至8小時，注意睡覺時不要熱敷，以慎防灼傷。

二十四節氣大寒｜大寒節氣宜補陽驅寒 中醫拆解21大養生食物

林醫師續指，大寒節氣宜「冬藏秋收、養精蓄銳」，以準備明年初春來臨，此時應著重平衡身體陰陽五行、達致順應自然、治未病養生，建議多吃以下21大食物，以助提升陽氣及正氣補充、驅風散寒、補水潤燥兼養血滋陰潤燥，惟容易陰虛火旺、時常生痱滋、牙肉容易浮腫、血壓十分之波動人士建議先諮詢中醫師意見：

● 二十四節氣大寒｜提升陽氣正氣食物：紅肉、牛肉、羊肉、豬肉、鴨肉、少量肝臟

● 二十四節氣大寒｜驅風散寒食物：薑、蒜、大葱

● 二十四節氣大寒｜平衡陽氣、補水潤燥食物：根莖食物如白蘿蔔、紅蘿蔔、番薯、蓮藕等

● 二十四節氣大寒｜養血滋陰潤燥：元肉、黑芝麻、黑木耳、藍棗、大棗、花生、蜜糖、雪耳

廿四節氣大寒｜生薑蜂蜜茶

林醫師推介一款有助溫胃潤燥、健脾醒胃茶飲，供大家大寒節氣飲用：

材料：生薑 3片、南棗 2粒、圓肉 2粒、炒米 3茶匙、雪耳 5分1個、吳茱萸 5克。

做法：

1.以上食材以茶包袋裝好；

2.焗水250毫升半小時後去渣；

3.加2茶匙蜂蜜即可飲用。

廿四節氣大寒｜生薑羊牛肉片涮涮鍋

林醫師又推介一款適合大寒期間飲用兼食用的涮涮鍋 ，可將湯底當火鍋般加入肉片灼熟，之後進餐時一邊飲用湯料一邊進食肉類，可有助陽驅風散寒、暖胃潤燥兼補氣，對於怕冷風、四肢不溫、脾胃身疲、吸收較差人士極有脾益：

材料：羊肉片 5片、牛肉片 5片、豚肉片 5片、生薑 3片、乾蔥 2粒、大蔥 1條、白蘿蔔 5片、蓮藕片 5片、紅棗 5粒、元肉 5粒、乾無花果 5粒、燒酒 半碗、雞湯 2碗。

做法：

1. 除肉片外，其餘材料同煮45分鐘；

2. 餐前加入各種肉片灼熟；

3. 用餐時邊飲用湯料、一邊進食肉類即可。

轉載自晴報