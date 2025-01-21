賀年糕點熱量大比拼：6款超市熱門選擇與減重貼士，營養師揭高卡之王

農曆新年將至，少不了吃賀年糕點，不過，很多糕點進食1至2片已經相當於攝取1碗飯的熱量。營養學家盧雪怡（Sharon Lo）近日比拼了6款賀年糕點熱量，並教大家4個不致肥食法。

賀年糕點｜6款賀年糕點熱量大比拼

黃金糕（最高卡 最高脂）

營養成分：

碳水化合物：47g

蛋白質：2.6g

脂肪：10g

糖：19g

3份五榖 + 2份脂肪

熱量：288kcal = 1.4碗

年糕（最高糖）

營養成分：

碳水化合物：54g

蛋白質：3.3g

脂肪：4g

糖：28g

4份五榖 + 1份脂肪

熱量：265kcal = 1.3碗

紅棗糕

營養成分：

碳水化合物：44g

蛋白質：0.5g

脂肪：1.7g

糖：19g

3份五穀

熱量：190kcal=0.9碗

芋頭糕

營養成分：

碳水化合物：20g

蛋白質：3.2g

脂肪：7.4g

糖：2.3g

1.5份五榖 + 1份脂肪

熱量： 160kcal=0.8碗

馬蹄糕（最低脂）

營養成分：

碳水化合物：31g

蛋白質：0.2g

脂肪：1.7g

糖：19g

2份五穀

熱量：140kcal = 0.7碗

蘿蔔糕（最低卡）

營養成分：

碳水化合物：15g

蛋白質：3g

脂肪：5.8g

糖：2.7g

1份五榖 + 1份脂肪

熱量：130kcal = 0.6碗

* 營養價值以每2片（信用卡大小）約100克計算

* 1平碗（250ml）熱飯

資料來源：Nutritalk Nutrition Consultancy 營養學家盧雪怡（Sharon Lo）

Instagram： nutrition.sharon

賀年糕點｜4大減重貼士

營養學家盧雪怡（Sharon Lo）在Instagram個人專頁分享6款賀年糕點的熱量比拼，當中黃金糕屬最高卡和最高脂，食2件熱量已經約等於1碗半飯。她推薦蘿蔔糕、馬蹄糕及芋頭糕3款相對低卡的糕點，其中蘿蔔糕為最低卡，馬蹄糕則最低脂。

此外，Sharon還分享了4個進食貼士，想減重但又想在新年飽嘗美食的人士不妨參考。

● 留意糕點款式

不同款式的賀年糕點熱量及脂肪含量相差甚遠，減重期間建議選擇較低熱量的蘿蔔糕、馬蹄糕或芋頭糕，而年糕跟黃金糕熱量比較高，吃2件熱量已經接近一碗半飯。

● 留意進食分量

避免糕點當正餐食用，建議可以當早點或下午茶，每次進食2件（2件蘿蔔糕或馬蹄糕約2/3碗飯熱量），可以預先扣減正餐五榖份量再吃糕點，避免攝取過多熱量。

● 無油煮食方法

建議用蒸、焗、氣炸方式取代用油煎糕，可以降低脂肪攝取量。此外，牛油紙亦是煎糕的好幫手，直接放牛油紙落鑊中火煎，即使不用油也可以煎到香脆的糕點。

● 調味料使用

如果喜愛吃辣的人士，吃糕點時可以搭配低脂低卡醬料，例如港式辣椒醬、辣椒豉油、Tabasco辣椒醬等，取代較高脂肪嘅辣椒油或XO醬。

以上內容獲授權轉載，原文刊登於Instagram「nutrition.sharon」。

轉載自晴報