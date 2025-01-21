健康地雷｜營養師揭露5大偽健康食物：1款熱門早餐可能傷身

有些食物標榜健康養生，其實暗藏健康危機。台灣有營養師列出5種「偽健康食物」，當中有一種更是老少咸宜的早餐熱門之選，常吃恐怕會導致血糖升高。

台灣營養師蔡宜方日前在其Facebook專頁列出5種「偽健康食物」，這些食物標榜養生，但不見得真的健康，多吃可能傷身：

1. 早餐穀物脆片

早餐穀物脆片是老少咸宜的早餐之選，蔡宜方指出，穀物脆片由精製後的穀物製成，市面上有很多穀物脆片會加入香料、朱古力顆粒來配搭不同口味，或是添加糖粒增加風味，變相讓穀物脆片含糖量超標。美國食品藥物管理局（FDA）日前公布最新「健康食品」標準中，含糖的早餐穀物脆片已經被除名。

2. 能量棒

能量棒是不少健身或運動人士的最愛，但當中的含糖量往往被忽視。能量棒顧名思義為了「立即補充能量」，故食物內含有不少醣類，人進食後能夠讓血糖快速升高。而且，部分商品甚至會額外添加糖，較適合健身前、中、後期間，作補充能量時食用。

蔡宜婷提醒，減脂族常吃能量棒可能會攝取不必要的糖分或油份，增加肥胖危機。她建議，若要將能量棒當正餐吃，應作為澱粉類食物的份量，扣減正餐澱粉質的攝取，同時亦可能搭配高纖蔬菜和蛋白質，維持均衡營養。

3. 梳打餅乾

梳打餅乾是用精製麵粉加入鹽、油、糖、小蘇打製成，鈉含量高，糖分和熱量也不低，單吃梳打餅乾很容易讓血糖飆高。

4. 燕麥奶

近年燕麥奶成為健康飲食的趨勢和牛奶的替代品。蔡宜婷指出，燕麥奶並非奶類，而是精製碳水類。燕麥奶的主成分是醣類而非蛋白質，喝多容易影響血糖、變胖，更不能取代牛奶。

5. 全麥麵包

蔡宜婷強調，全麥麵包不比白麵包健康，因全麥麵包同樣是由精製麵粉混合牛油製成，她建議以未加工的全穀雜糧作為主食為佳。

台灣營養師李婉萍亦曾指出，僅2片（116g）全麥麵包的熱量已經可以高達264卡路里，脂肪量更遠超過2片白麵包。她建議，口感越粗硬的麵包類，全麥的比例更高，再搭配健康蔬果和蛋白質，可讓營養攝取更均衡。

飲食地雷｜專家不吃7種「健康」食物

美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg在其YouTube頻道發布短片，指出7種健康食物不建議常吃。他指出，這7種食物經常被宣傳和標榜為健康食物，但某些加工方法可能影響其營養價值，甚至將原來健康的食物變得不健康，甚至危害身體，其中早餐穀物或米餅最不建議食用，他過往曾用白老鼠做實驗，發現以膨脹穀物或米餅餵飼的老鼠最後會死亡，因而相信這類食物進食後難以被消化、分解或排出體外。

1. 穀物棒

☑ 含基因改造成分：草甘膦 = 化學農藥

● 有可能致癌

☑ 全穀燕麥≠有機燕麥

☑ 糖漿比一般糖的升糖指數更快

● 1條穀物棒就已經含有28克糖（約7茶匙糖）

2. 龍舌蘭糖漿

☑ 糖轉化成糖漿會形成果糖

● 含85%果糖，比蔗糖及玉米糖漿更多

● 肝臟分解果糖=分解酒精

● 影響胰島素分泌，增加患糖尿病和肥胖風險

3. 調味乳酪

☑ 製作時加入大量糖（約30克）或味精等調味

● 當蛋白質混合糖 ⇒ 增加壞菌

● 好菌亦無法在胃酸中生存

✩✩ 推薦吃克菲爾乳酪（Kefie）

4. 奶精

☑ 奶精比牛奶含更少脂肪

⚠ 含反式脂肪（由高果糖糖漿合成）

選購貼士：留意成分

✩ 不含種子油或蔬菜油

✩ 只用普通或有機鮮奶油

5. 豆奶

☑ 豆奶含大量雌激素

● 建議適量飲用

● 過量恐刺激乳房發育

6. 速食／包裝沙律

☑ 沙律醬是致肥元兇

● 大量植物油和隱藏反式脂肪、澱粉等

☑ 使用化學劑延長保質期 + 殺死細菌恐攝入殘餘物質危害健康

7. 早餐穀物或米餅

☑ 膨脹榖物難以消化、分解、及排出體外

● 增加腸道負擔

資料來源：美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg

飲食地雷｜減肥忌食5大地雷「健康食物」

台灣減重醫師蕭捷健在Facebook專頁發文，指出有5大地雷食物常被誤以為「很健康」，因此無論怎麽吃，仍然瘦不下來。其中包括現今非常流行的「植物肉」、常被喻為非常低卡的粉絲、豆製品，實際上碳水和脂肪含量更高。

5大地雷「健康食物」

1. 植物肉

由玉米澱粉、加上植物油和大豆蛋白等做成，碳水和脂肪含量更高

從某產品營養成分可見，這類肉食的熱量榮登第二高，因此不見得是健康選擇

2. 豆輪

很多人以為是黃豆製品，事實上成分是麵粉和沙拉油

經過蒸煮或油炸處理，高精緻澱粉，高發炎油脂

烤麩、麵腸也是同一類食物

3. 冬粉

餐廳提供的冬粉，大多是馬鈴薯澱粉做的，吃下肚像吃薯條一樣

最好選綠豆做的冬粉，彈牙有嚼勁，又有飽足感，升糖指數只約30

區別方法：馬鈴薯做的粉絲約30秒即熟；而綠豆做的則要7-8分鐘才會熟

在購買的時候，要看清成分

4. 杏仁粉

每天喝一杯15g杏仁粉做的杏仁茶，相當於吃下拇指大小的杏仁，適量吃堅果的Omega-3油脂，能抗發炎，補充微量元素

但市面上大部分杏仁粉，雖標榜無糖，但添加了不少馬鈴薯粉和香精，這類成分沖的杏仁茶不但沒有吃堅果的好處，還攝取到高升糖指數的精緻澱粉和香精

5. 豆腐

例如：百頁石腐加工程度高，含有不少沙拉油、砂糖、玉米澱粉和鹽，熱量是盒裝嫩豆腐的3倍，吃多了不但發胖，身體還容易發炎

蛋豆腐成分是雞蛋、鹽、柴魚汁，完全不含黃豆

杏仁豆腐的料也沒有黃豆，主要由杏仁、糖、鮮奶或奶粉製成

減重醫師：蕭捷健

腸胃科醫生6大不吃食物名單



✖ 蛋白能量棒

● 高度加工，並含有大量用途未知的添加劑

● 看似健康但從來不吃

✖ 紅肉

● 每天攝入超過100克，可增加患大腸癌風險

✖ 加工肉類

● 每周攝取紅肉和加工肉類4次或以上

● 大腸癌風險增至20%

✖ 油炸食物

● 研究指出，煎炸油可能會對腸道微生物組產生不利影響

● 導致動脈粥狀硬化加劇（即脂肪和其他物質在動脈壁上堆積）

✖ 汽水

● 容易導致胃脹、胃氣或胃酸倒流

● 可引致糖尿病和心臟病

✖ 白麵包

● 精緻榖物有損腸道健康

資料來源：哈佛醫學院副教授 Dr. Shilpa Grover

同場加映：抗炎早餐｜8種早餐必吃食物

台灣由中醫師轉型為Youtuber的「七七老大」日前在頻道上載影片，表示長期食用不健康的食物當早餐，有可能會導致身體慢性發炎，出現口臭、便秘、腸道敏感及三高等問題，分分鐘「吃比不吃還慘」。他推介以下8種食物，只需要每個禮拜吃2次以上，便有效抗老養生及抗發炎。

1.莓果顃

2.番薯

3.乳酪

4.奇亞籽

5.肉顃

6.西蘭花

7.雞蛋

8.燕麥

資料來源：Youtuber 「七七老大」

轉載自晴報