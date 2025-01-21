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蓮藕蓮藕年年都有：家家戶戶新春菜必備，富貴蓮藕撈食譜分享！
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蓮藕蓮藕年年都有：家家戶戶新春菜必備，富貴蓮藕撈食譜分享！

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　蓮藕幾時有？在農業科技發達的今天，好像已經沒有甚麼時不時令的了。只要走一趟菜市場，蓮藕就是家常蔬菜，時時常看到的意思。看看園子裏的蓮花，看看蓮花盛放在何時，再望望花瓣掉落之時，蓮藕已經靜俏俏的在池中成長。等到樹上的葉子，慢慢掉下的時候，秋風起來的時候，每年9月至11月，正是蓮藕採收之際。

 

　　如果過去的秋天和冬天，錯過了蓮藕。不要緊，來到春天，趁著農曆新年的到來，又是蓮藕的出現之時。從全盒（攢盤）之中的糖蓮藕、團年桌上的蓮藕餅，以至盆菜中偷偷躲在底層的炆蓮藕，似乎，經歷了一年四季，春夏秋冬，蓮藕，隨著諧音「年年都有」，成功地成為家家戶戶的過年菜。

 

　　差不多還有一個禮拜，蛇年即將要到來。媽媽叮囑我，要從菜街市，把蓮藕帶回家。用她的巧手，弄成南乳枝竹蓮藕煲。倦極回家時，站在家門前，那南乳的濃郁豆香，撲鼻而來。把我從疲倦中拉回來，默默地把白米飯，吃完一碗又一碗...… 真的希望這道家常菜，「年年都有」。

 

富貴蓮藕撈（2人份）

 

蓮藕蓮藕年年都有，家家戶戶過年菜必備！今期新春菜食譜：富貴蓮藕撈

 

時間：25分鐘

材料：

 

蓮藕蓮藕年年都有，家家戶戶過年菜必備！今期新春菜食譜：富貴蓮藕撈

 

蓮藕 2小節/ 豆角（豆莢） 1束/ 小燈籠椒（甜椒） 紅黃色各1個/ 芫荽（香菜）1束

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 2茶匙/ 豉油（醬油）1湯匙/ 烏醋 1湯匙/ 麻油 1湯匙/ 白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 易潔平底鑊（不沾鍋）/ 湯匙/ 茶匙/ 木筷子/ 鑊鏟（鍋鏟）/ 碟

步驟：

1.    清洗豆角（豆莢），切去頭尾，切成粒粒（如圖）。

 

蓮藕蓮藕年年都有，家家戶戶過年菜必備！今期新春菜食譜：富貴蓮藕撈

 

2.    分別挖走紅黃色小燈籠椒（甜椒）的籽和蒂，清洗後，切粒粒（如圖）。

 

蓮藕蓮藕年年都有，家家戶戶過年菜必備！今期新春菜食譜：富貴蓮藕撈

 

3.    清洗芫荽（香菜），切去根部，切碎。

4.    切去蓮藕的頭尾，刨走它的皮，洗乾淨後，切成塊（如圖）。

 

蓮藕蓮藕年年都有，家家戶戶過年菜必備！今期新春菜食譜：富貴蓮藕撈

 

5.    以中火預熱易潔平底鑊（不沾鍋），放步驟3，炒一炒，倒入1湯匙的食油，再放入步驟4，炒3分鐘（如圖），加入調和了3湯匙清水的調味料，炒一炒，蓋上鍋（鑊）蓋，續以中火，多煮5分鐘。關火，撈起放碟上待用。

 

蓮藕蓮藕年年都有，家家戶戶過年菜必備！今期新春菜食譜：富貴蓮藕撈

 

6.    放步驟1-2，1湯匙的食油，和少許鹽，於易潔平底鑊中，以中火炒3分鐘。關火，與步驟5，撈拌均勻。

 

筆記： 

1.    蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

2.    豆角（豆莢）有抗氧化物質，能清熱降火，潤燥通便，以及增強免疫力的作用。

3.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

Tags:#蓮藕#素食譜#食譜#素菜#農曆新年#富貴蓮藕撈#豆角#豆莢#燈籠椒#甜椒#芫荽#香菜#蛇年
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