台灣地震 │台灣嘉義6.4級地震27人受傷，氣象署警告未來3天恐有5級以上餘震 | 香港逾百人感震動

遊台注意！台灣南部今日21日凌晨發生6.4級地震，造成至少27人傷，有多戶民居受影響，有圍牆倒塌、牆壁龜裂、天花板跌落的情況，有人一度受困。目前嘉義、台南部分地區宣佈停工停課。氣象署更警告未來3天或有機會出現5級以上餘震。本港天文台亦表示超過100名市民感輕微震動的報告。

綜合台媒報導，台灣南部1月21日凌晨發生多次地震，最大一次發生在0時17分，達到6.4級地震，震源位於嘉義縣大埔鄉，深度9.7公里，屬於極淺層地震，南部多處震感強烈。地震發生後，台南災情最嚴重，台南楠西區有三棟民宅倒塌，一度有６人受困，其中一名是一個月大嬰兒，慶幸最終由大人抱著脫困，不過逃生時居民衣服跟臉都沾滿血漬。此外，台南市楠西區亦有大批民宅出現倒塌，有房屋的的鋼筋已斷裂，內外牆有龜裂碎石掉落情況，有民眾由於害怕餘震，亦不敢留在家中。

台灣南部今日21日凌晨發生6.4級地震，造成至少27人傷。(影片截圖)

台灣南部今日21日凌晨發生6.4級地震，造成至少27人傷。(影片截圖)

台灣南部今日21日凌晨發生6.4級地震，造成至少27人傷。(影片截圖)

台灣南部今日21日凌晨發生6.4級地震，造成至少27人傷。(影片截圖)

台灣南部今日21日凌晨發生6.4級地震，造成至少27人傷。(影片截圖)

台灣南部今日21日凌晨發生6.4級地震，造成至少27人傷。(影片截圖)

台灣南部今日21日凌晨發生6.4級地震，造成至少27人傷。(網上圖片)

據衛福部緊急醫療管理系統的統計，是次地震，累計受傷有27人，其中台南市傷者便佔16人、其他還有高雄市3人、雲林縣4人、嘉義縣1人、嘉義市3人。受地震影響，嘉義、台南部分地區今天宣佈停工停課，並已漏夜緊急撤離18名旅客安置。

台灣中央氣象署地震測報中心表示，估計地震是由菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞引發的。未來3天內可能還會發生規模5級以上的地震，提醒民眾做好防震準備。

而在香港，本港天文台亦接獲超過100名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。

轉載自晴報