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女神走樣 │ 30歲無綫宅男女神江嘉敏身型大變樣，被誤認為路人大媽引網民熱議
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女神走樣 │ 30歲無綫宅男女神江嘉敏身型大變樣，被誤認為路人大媽引網民熱議

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一向有宅男女神之稱，現年30歲的江嘉敏，近日與TVB劇《金式森林》一班演員出外聚會並大合照時，網民竟驚訝女神身型大走樣，脹爆的身型彷似一名大媽，即時被身旁的郭柏妍及陳曉華比下去。

 

　　江嘉敏早前因拍攝TVB劇《金式森林》而與劇中一眾演員熟絡，近日大家更專程相約一同打邊爐，並順便慶祝同劇演員陳曉華和陳浚霆的生日。當日何廣沛亦有於社交平台分享群星的大合照，惟照片流出後，有網民卻留言直指難以認出是江嘉敏。

 

　　相中，身穿藍色襯衣及牛仔長褲的江嘉敏身型變得暴脹而且驚現巨躉，夾在陳曉華和郭柏妍中間的她更顯得浮腫，驟眼看下去恍似是一名路人大媽，令人難以相信是昔日的宅男女神。

 

女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽 網民：完全認唔出

江嘉敏身型近年時肥時瘦。

 

女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽 網民：完全認唔出

江嘉敏身型近年時肥時瘦。

 

女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽 網民：完全認唔出

江嘉敏身型近年時肥時瘦。

 

女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽 網民：完全認唔出

江嘉敏屬易肥體質，於《萬千星輝領獎禮2020》行紅地毯便有發福凸腩現象。

 

女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽 網民：完全認唔出

現年30歲的江嘉敏，近日與TVB劇《金式森林》一班演員出外聚會並大合照。

 

女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽 網民：完全認唔出

清純學生妹形象令江嘉敏有「宅男女神」稱號。

 

女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽 網民：完全認唔出

清純學生妹形象令江嘉敏有「宅男女神」稱號。

 

江嘉敏最新回應

 

　　對於大媽的取笑，江嘉敏近日出席活動時便回答指自己正在努力減肥中，已經非常努力健身，還有節食和做美容療程，現在每晚會跑步，而且5公里起步，目前已經減了3公斤。問到為何突然發福，她則指可能是有一段時間懶惰少做運動所致。

 

清純學生妹形象出道

 

　　事實上，江嘉敏22歲憑TVB出道作《親親我好媽》一鳴驚人，劇中的清純學生妹形象更令她深受不少男士喜愛，故又有「宅男女神」稱號。不過近年她時肥時瘦的身材卻似乎成為大眾焦點，亦曾因發福被網民起了不少花名，如「Fatman」、「肥膩嘢」，更一度被TVB高層勒令減肥。未知是否難忍外界嘲笑，江嘉敏便曾於網上發文反擊指自己屬易肥體質，強調瘦從來不是她追求的：

 

　　瘦，從來不是我追求的。健康的體魄才是我需要的！努力一點吃，努力一點做運動。希望有一天，大家討論的會是我的演技，我的角色，並不是我的容貌我的身材。我是演員—江嘉敏

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健身#大媽#江嘉敏#演藝圈動態#何廣沛#郭柏妍#陳曉華#陳浚霆#親親我好媽#金式森林
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