遊泰注意 ｜ 25歲男模被騙到泰緬獲釋放，疑遭拔甲虐待？

內地25歲男模特兒楊澤琪於2024年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。日前他從妙瓦底詐騙園區獲釋後，不少網友發現其大拇指指甲脫落發黑，疑遭「拔甲」，對此他親自拍片回應。

男模失聯｜楊澤琪從詐騙園區獲釋

據早前報道，楊澤琪的表姐「古德牟寧」（牟女士）1月8日晚上在微博發文求助，表示她25歲的表弟、模特兒楊澤琪於2024年12月8日在微信通告群裡看到劇組拍攝通告，隨後前往泰國面試進組，最後於泰緬邊境失聯。

1月16日晚，楊澤琪表姐牟女士向記者表示，她已經得到楊澤琪被找到且平安的消息。當晚，泰國文華律所微博發布楊澤琪父親的視頻，楊父稱楊澤琪已平安回國。

男模失聯｜楊澤琪回應大拇指發黑

1月17日凌晨，楊澤琪在抖音發影片稱已回國。影片中楊澤琪戴著帽子和口罩，並做出「V字」手勢。有網友則發現其大拇指指甲發黑，疑在園區內遭虐待，擔心他的指甲「是不是被拔了」，隨後他在影片評論區回應：「鬥爭時受的傷，小傷而已。」

楊澤琪其後再拍片，感謝所有關注他的同胞和親友。他又對著鏡頭向觀眾展示自己的舌頭，澄清被「割舌」的謠言。隨後他展示自己右手大拇指，清楚顯示其指甲脫落發黑，他表示，「我大拇指當時腫成鴿子蛋了，現在已經沒事了。然後這個也算是我的防僞標志了」，同時他抱起家中的寵物犬，向網民證明自己已真正回到家中。

內地25歲男模特兒楊澤琪於2024年12月在泰緬邊境失聯。（圖自抖音）

1月16日晚，楊澤琪表姐牟女士向記者表示，她已經得到楊澤琪被找到且平安的消息。（圖自微博）

1月17日凌晨，楊澤琪在抖音發影片稱已回國。（圖自抖音）

他在影片評論區回應：「鬥爭時受的傷，小傷而已。」（圖自抖音）

他又對著鏡頭向觀眾展示自己的舌頭，澄清被「割舌」的謠言。（圖自抖音）

他展示自己右手大拇指。（圖自抖音）

他抱起家中的寵物犬，向網民證明自己已真正回到家中。（圖自抖音）

男模失聯｜乘坐劇組車輛至泰緬邊境

據報道，楊澤琪於2024年12月8日在微信通告群裡看到劇組拍攝通告，遂添加廣告上的微信參與報名，之後亦成功通過視像面試試戲。據了解，楊澤琪還推薦其他朋友一同面試進組，但對方礙於檔期衝突並未報名。

之後楊澤琪於12月20日凌晨在北京大興機場乘坐VZ3719航班前往泰國，於當地時間早上6時16分抵達曼谷素萬那普機場，落地之後乘坐劇組安排的接機車輛離開。至北京時間下午2時59分，他告知朋友，自己換乘另一輛劇組安排的車輛，而此前分享的截圖顯示定位已在泰國及緬甸邊境。

現年25歲的男模特兒楊澤琪於2024年12月前往泰國，其後失聯。（圖自微博）

楊澤琪在微信通告群裡看到劇組的拍攝通告，通過視像試鏡後前往泰國。（圖自微博）

楊澤琪曾參與過電影，亦拍攝過不少平面作品。（圖自微博）

12月21日，楊澤琪向朋友發出求救訊息，隨後電話便關機，失去聯絡。朋友接到求救訊息之後亦沒有怠慢，第一時間通知了楊澤琪的父母，一起前往公安局報警。

男模失聯｜視像通話眼角現明顯傷痕

失聯多日後，楊澤琪於12月29日與母親進行視像對話報平安。據表姐牟女士描述，當時楊澤琪身穿黑色服裝坐在凳子上，雙手放在桌面上，但眼角出現明顯的傷痕，狀態也明顯不對。而視像通話結束後，他的電話亦再次關機，與親友失聯。

楊澤琪抵達泰國後乘坐劇組安排的接機車輛。（圖自微博）

楊澤琪持續在朋友群組內更新動向，此時車輛已一直駛向泰緬邊境。（圖自微博）

楊澤琪向朋友分享定位截圖。（圖自微博）

楊澤琪向朋友分享定位截圖，定位顯示已在泰緬邊境。（圖自微博）

楊澤琪途中換乘第二輛劇組車輛，其後便失聯。（圖自微博）

失聯多日後，楊澤琪於12月29日與家人進行視像通話，但就被發現眼角有明顯傷痕，狀態也不對。（圖自微博）

楊澤琪家屬透露，他接觸的劇組與已獲救的演員王星一致，經歷亦極其相似。（圖自微博）

楊澤琪父親楊海濤拍片尋人，並表示希望兒子能盡快回歸祖國。

牟女士續指，事發後數天，一眾親友一直在聯絡中國駐泰國大使館及中國駐緬甸大使館。她表示，在等待警方調查期間看到了演員王星的經歷，發現幾乎完全一樣，於是選擇以同樣的方式向網民求助，並參考了王星女友嘉嘉的求助帖，整理圖集分享。

男模失聯｜母親精神崩潰視力下降

根據牟女士提供的資料，楊澤琪出生於2000年，曾參與過電影，亦拍攝過不少平面作品，她透露：「察覺楊澤琪有危險後，我們作為家人、朋友第一時間聯繫上了他的父母，他母親的眼睛已經哭到視力下降，精神崩潰。」

此外，楊澤琪的父親楊海濤亦有透過牟女士在微博上發布影片尋人，表示得知兒子失聯後非常焦慮和擔心，並前往當地大使館及警局報案，請求泰國有能力提供安全保障或語言翻譯的組織給予幫助。

轉載自晴報