35歲男小腿抽筋揭三高血管栓塞險截肢，吃1種食物3個月減22磅逆轉三高

都市人生活忙碌，長期不良飲食，容易有三高問題。台灣一名35歲打工仔因走路時小腿疼痛求醫，竟發現足部血管栓塞，幸而及時開刀，最終做手術，免卻截肢。而醫生建議男事主多吃1種食物，3個月後他覆診時成功減磅，兼改善三高。

逆轉三高｜小腿像抽筋 求醫揭腳血管栓塞

台灣減重專科醫生楊智雯在其Facebook專頁發文，分享一個成功逆轉三高的病例。一名35歲男子因患三高來求醫，指自己職業需要跑數接單，近日走路發現小腿莫名疼痛，感覺像是抽筋，休息一下就能夠緩解。楊智雯翻看病人資料，發現他身高165厘米，體重卻高達80公斤（約176磅），加上血脂、血糖、血壓指數全部超過正常值，情況讓人擔憂：

三高（血脂、血糖、血壓）數字都難看，血壓（160）、三酸甘油酯高達5、600mg/DL，超過正常值約4倍（正常值<150mg/dl），低密度膽固醇也高達190 mg/DL，糖化血色素8.5%，（正常值應在4.0-5.6%）

楊智雯摸了病患的足背動脈，發現其脈搏很微弱，皮膚溫度也比較低，建議他做心臟外科檢查。一查就發現他下肢動脈阻塞，立刻做手術放置血管內支架，否則足部長期阻塞缺氧，恐怕最後要截肢。她亦語重深長提醒病人，指幸好這次血栓是在下肢動脈，且及時處理，若血栓發生在大腦，恐怕會中風。故此，她建議病人在日常飲食中加入菇類，指出多吃菇類有以下3大好處，平日可以放入味噌湯或簡單川燙，稍加調味或加入烘蛋食譜，就能夠享受健康美味：

1. 富含膳食纖維，穩定血糖和保護血管內皮

菇類的膳食纖維可以有效減少血糖的急劇波動，幫助平穩血糖，讓血管內皮得到保護，降低糖尿病患者血糖過高對血管的損害。

2. 膳食纖維與膽汁酸結合助降低膽固醇

菇類的膳食纖維能夠與膽汁酸結合，進而經由消化道排出體外，幫助降低體內的壞膽固醇，有助維護心血管健康。

3. 功效如同「血管清道夫」

如黑木耳這類的菌類又稱「血管清道夫」，含有天然抗血栓的成分，能抑制血小板過度聚集，讓血液順暢流動，功效如同通血管一樣，能預防中風和心肌梗塞。

除了飲食外，楊智雯亦調整男子的血糖藥劑量，以及建議他配合加強有氧運動。3個月後男病人覆診，飯後2小時的血糖穩定在120mg/DL左右，體重更激減10公斤（約22磅），糖化血色素也從8.5%降到了6.0%。她強調，逆轉三高的飲食原則，是切記要避免高糖、高油、油炸食物，避免血糖大幅波動，配合健康生活習慣，以維持血管健康。

高血壓｜6種自然療法降血壓

哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine分享學術研究，提出6種自然療法，從起居生活、飲食、運動中著手改善高血壓問題。當中包括：

DASH 飲食法

多吃水果、蔬菜、瘦肉、堅果、種子和穀物，限制紅肉、鈉和含糖食品和飲料的攝取。

養成運動習慣

每周至少進行150分鐘的中等強度運動

減肥

男性高血霪壓患者

每減1磅，上壓可以降低1mmHg

減少鈉攝取

少食加工食品，如即食麵、薯片、香腸等

適量喝酒

成年男性每日不超過2杯

成年女性每日不超過1杯

管理壓力

透過冥想或深呼吸

有效降低血壓

資料來源：哈佛醫學院教授 Dr.Howard E.LeWine

高血壓｜5大高血壓生活建議

1.定時服藥

2.適當做運動

3.合理飲食

4.戒煙戒酒

5.控制情緒

資料來源：中華全科醫師雜誌《高血壓基層診療指引(2019年)》

降膽固醇｜10招助都市人降膽固醇

台灣營養專家洪泰雄在其Facebook專頁發文，指出冠心病患者皆有高膽固醇問題，尤其是低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）。壞膽固醇會增加患上動脈粥樣硬化和心血管疾病的風險，故此洪泰雄建議10個飲食貼士，有助降低膽固醇：

減少飽和脂肪攝取

如：肥肉、奶油、全脂乳製品、椰子油、棕櫚油

建議：

☑ 選擇低脂或脫脂乳製品、瘦肉（雞胸肉、去皮魚肉）

☑ 避免油炸食物

避免反式脂肪

如：人造奶油、酥皮糕點、加工餅乾、速食

建議：

☑ 選擇天然油脂（如橄欖油、工麻籽油）

☑ 閱讀食品標籤、避免標註有「氫化油」的產品

增加不飽和脂肪攝取

如：深海魚（如鮭魚、鯖魚）、堅果（如核桃、杏仁）、植物油（如橄欖油、亞麻籽油）

☑ 不飽和脂肪酸有助於降低壞膽固醇（LDL），提升好膽固醇（HDL）

增加膳食纖維攝取

可溶性纖維：燕麥、藜麥、大麥、豆類、蘋果、柑橘類水果

☑ 有助於降低壞膽固醇

☑ 有助於降低壞膽固醇 不溶性纖維：糙米、全麥麵包、深綠色蔬菜

☑ 促進腸道健康

建議：每日攝取25-30克上述2種膳食纖維

多攝取植物固醇

如：豆製品（豆腐、毛豆、豆漿）、堅果、植物油、強化食品（如植物奶）

☑ 植物固醇能阻斷膽在腸道的吸收

☑ 幫助降低血清膽固醇

控制膽固醇攝取量

如：動物內臟（如肝臟、腎臟）、蛋黃、海鮮（如蝦、蟹）

建議：

☑ 每日膽固醇捍取量應少於300毫克

☑ 已確診冠心病者則建議不超過200毫克

增加富含Omega-3脂肪酸食物

如：三文魚、鯖魚、沙丁魚、工麻籽、奇亞籽、核桃

☑ Omega-3能降低三酸甘油酯，減少心臟發炎風險

避免高糖食物

如：甜點、含糖飲料、精製糖

⚠ 高糖攝取會增加三酸甘油酯水平，加重血脂異常

適量飲用綠茶

☑綠茶中的兒荐素（carechins）有助於降低壞膽固醇

Ｘ空腹喝，以免刺激胃部

保持低鹽飲食

如：加工食品、罐頭、醃製食品等含高鈉

隱藏鹽分：如速食麵、罐頭湯或醃製泡菜

建議：

☑每日鹽分攝取量應少於6克（約1茶匙)

☑烹飪時用天然香料，如迷迭香、胡椒粉、檸檬汁替代鹽調味

☑可以多選擇新鮮食材以減少隱藏的聯分

資料來源：營養專家 洪泰雄

高膽固醇｜哈佛推薦11種食物助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物：

1. 燕麥

2. 全穀類

3. 豆類

4. 茄子和秋葵

5. 堅果

6. 植物油

7. 水果

8. 大豆

9. 高脂肪魚類

10. 富含甾醇和甾烷醇的食物

11. 纖維補充劑

資料來源：哈佛醫學院

改善脂肪肝｜5招快速降血糖

台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善：

降血糖｜5招快速降血糖

選擇原型食物

減少攝取精緻碳水化合物

注意進食順序，先吃蔬菜和蛋白質，再吃澱粉食物

恒常運動、紓壓減少壓力

調整生活型態，早睡早起

轉載自晴報