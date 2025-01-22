月經周期紊亂與情緒波動？絕經先兆及中醫針灸抗衰老兼順利過渡

女性朋友，在正常情況下，每個月都會有月經到來，但是月經不會跟隨女性一生。根據女性天癸（七數計算），正常大約在48至51歲便會面臨絕經，身體也會發生一些變化。

絕經，是一種生理現象，並不是疾病，過了這個時期，各項臟腑器官會不斷地衰減，也會進入衰老的過程。

女性一生大約排出400至500個卵子，隨著天癸末，肝腎虛衰，剩餘的卵泡會出現性腺激素反應，卵巢功能衰竭，伴隨著出現絕經。

當女性朋友到了一定年紀之後，一般並不是一下子就出現絕經，而是會給身體發出一些信號，這個時期一定要做好及時的調理，否則身體健康會急速下滑，衰老、衰退亦馬上找上門。

月經將離開時，身體會有三個表現，愈早知愈好。

1. 月經周期改變

到了較為成熟的年紀，月經周期大多是正常且穩定的。正常月經周期大約28至30天，如果出現月經周期比較長或者月經量比較少，可能就是面臨絕經。

出現這種情況，是由於肝腎漸衰，氣血不足，身體的激素分泌不足，而導致經期延後和量少。

2. 經常出汗、潮熱

由於肝腎陰虛，陰虛生內熱，內熱虛火導致經常出汗和潮熱。在生活當中如果經常出現這種情況，也說明血管收縮功能不穩定。如果在同一間房子裏別的人都是正常的，只有你感覺到不舒服，例如感覺到胸部或頸部以上出現潮熱，甚至流一些汗液，有的會出現螞蟻爬行的感覺，這些都是絕經的表現。

這些感覺大約幾十秒或幾分鐘就會逐漸消失，但到了晚上或睡覺時，可能又再出現。出汗後或許會出現怕冷的情況，反反覆覆。有的女性還會出現面部潮紅，這都是絕經的特徵。

3. 情緒無常

肝氣鬱結，鬱而化火，所以情緒無常。處於這階段的女性朋友多見焦躁易怒或者焦慮的情況，莫名其妙的感覺到悲痛，有的可能會患上抑鬱症，還會無緣無故哭泣。

如果性格比較溫柔，在這個年齡階段無原因下出現暴躁，這可能就是更年期的表現。

如何判斷是否已踏入更年期？

女性朋友到了45歲到55歲，這期間，可能中間會出現經期不調或月經周期紊亂的情況，有的更會停經，若果月經停止一年或以上，這說明已絕經。

絕經，緣於：肝腎虛衰，氣血衰弱，除了出現生殖器官衰退外，有些還會出現陰道炎、骨關節疾病、疼痛或心悸、心慌甚至心率不齊等心臟問題，衰老，更是不爭的事實。

要妥善調理臟腑功能，從而提升健康指數，有助絕經順利過渡，從而保健抗衰老，可嘗試用針灸。

針刺：腎俞、肝俞和命門等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。