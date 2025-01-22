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節氣養生 │四肢冰冷腎精不足？推介大寒湯水：蟲草花杞子雞腳湯，補腎健脾
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節氣養生 │四肢冰冷腎精不足？推介大寒湯水：蟲草花杞子雞腳湯，補腎健脾

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「天氣真的寒冷。」Winnie說。

 

　　「大寒到了，是一年裏最後的一個節氣。下一個節氣是立春，意味冬季即將結束。」我說。

 

　　「在養生角度，有甚麼特別注意？」Winnie問。

 

　　「大寒之後就是立春，春天是陽氣升發，萬物生長的開始，一年的春生、夏長、秋收、冬藏又開始了。所以大寒節氣過渡至立春，這個階段銜接得好與不好，直接影響到我們新一年的身心健康。

 

　　大寒，顧名思義，天氣十分寒冷，不但寒冷，還要寒冷到極點，能量貯藏最深，是萬物蟄藏的階段。物極必反，寒極生熱，這股能量是新一年生機孕育的力量。

 

　　可是寒氣重，很多人出現四肢冰冷的情況，尤其雙腳不溫。這表示腎精不足，陽氣不足則生寒。冬天相應的臟為腎，所以養生的原則為溫煦腎陽，促進腎的蒸騰氣化功能。補腎的食物挺多，例如蟲草花、杞子、栗子和合桃。蟲草花有滋肺補腎、養精氣、滋陰養顏的作用。杞子能養肝明目，補腎益精。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。還有合桃，能補腎固精、溫肺定喘、潤腸。這時間很多人感冒後期都有咳嗽，合桃十分適合。這些材料可以煲成大寒保健湯水。

 

　　大寒是一年之末，正是吃團年飯的日子。大家不免吃得較肥膩和豐富。脾胃虛弱，消化不良，會導致中焦不通。所以補腎不要忘記補脾。所以在補腎的湯水基礎之上，加入健脾的食物如紅蘿蔔、生薑和蜜棗，以利消化。

 

　　補腎又健脾，體內氣機升降順利，身心才會健康。」我說。

 

　　「謝謝你。中醫真是傳統智慧！」Winnie說。

 

　　「除了飲食，冬天真的要早點入睡。現代人生活壓力大，工時長，大部分人都晚睡。睡覺正是一天中身體能量收藏的時間，睡得好，更有助陽氣潛藏。中醫著重是長遠對身體的好處，大寒收得好，新春後陽氣才能更好地升發，才有生機。」我說。

 

　　「知道了。十一時多都睡了。」Winnie說。

 

　　「新一年，大家都有一個早睡的好習慣吧。」我說。

 

蟲草花杞子雞腳湯
 

節氣養生 │ 四肢冰冷表示腎精不足！推介大寒湯水：蟲草花杞子雞腳湯，補腎又健脾

 

材料（4人分量）︰

 

節氣養生 │ 四肢冰冷表示腎精不足！推介大寒湯水：蟲草花杞子雞腳湯，補腎又健脾

 

蟲草花3錢、杞子5錢、栗子8粒、桂圓肉8粒、合桃1兩、蜜棗2粒、生薑2片、紅蘿蔔1條、雞腳8隻

 

節氣養生 │ 四肢冰冷表示腎精不足！推介大寒湯水：蟲草花杞子雞腳湯，補腎又健脾

 

製作方法︰

 

　　1.    雞腳汆水。

 

　　2.    紅蘿蔔去皮切片。

 

　　3.    所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲2小時。

 

　　4.    最後加少許天然鹽。

 

Tags:#中醫#湯水#食療#廿四節氣#大寒#冬天養生#養生#蟲草花杞子雞腳湯#蟲草花#杞子#栗子#桂圓#合桃#蜜棗#雞腳
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