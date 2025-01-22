節氣養生 │四肢冰冷腎精不足？推介大寒湯水：蟲草花杞子雞腳湯，補腎健脾

「天氣真的寒冷。」Winnie說。

「大寒到了，是一年裏最後的一個節氣。下一個節氣是立春，意味冬季即將結束。」我說。

「在養生角度，有甚麼特別注意？」Winnie問。

「大寒之後就是立春，春天是陽氣升發，萬物生長的開始，一年的春生、夏長、秋收、冬藏又開始了。所以大寒節氣過渡至立春，這個階段銜接得好與不好，直接影響到我們新一年的身心健康。

大寒，顧名思義，天氣十分寒冷，不但寒冷，還要寒冷到極點，能量貯藏最深，是萬物蟄藏的階段。物極必反，寒極生熱，這股能量是新一年生機孕育的力量。

可是寒氣重，很多人出現四肢冰冷的情況，尤其雙腳不溫。這表示腎精不足，陽氣不足則生寒。冬天相應的臟為腎，所以養生的原則為溫煦腎陽，促進腎的蒸騰氣化功能。補腎的食物挺多，例如蟲草花、杞子、栗子和合桃。蟲草花有滋肺補腎、養精氣、滋陰養顏的作用。杞子能養肝明目，補腎益精。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。還有合桃，能補腎固精、溫肺定喘、潤腸。這時間很多人感冒後期都有咳嗽，合桃十分適合。這些材料可以煲成大寒保健湯水。

大寒是一年之末，正是吃團年飯的日子。大家不免吃得較肥膩和豐富。脾胃虛弱，消化不良，會導致中焦不通。所以補腎不要忘記補脾。所以在補腎的湯水基礎之上，加入健脾的食物如紅蘿蔔、生薑和蜜棗，以利消化。

補腎又健脾，體內氣機升降順利，身心才會健康。」我說。

「謝謝你。中醫真是傳統智慧！」Winnie說。

「除了飲食，冬天真的要早點入睡。現代人生活壓力大，工時長，大部分人都晚睡。睡覺正是一天中身體能量收藏的時間，睡得好，更有助陽氣潛藏。中醫著重是長遠對身體的好處，大寒收得好，新春後陽氣才能更好地升發，才有生機。」我說。

「知道了。十一時多都睡了。」Winnie說。

「新一年，大家都有一個早睡的好習慣吧。」我說。

蟲草花杞子雞腳湯



材料（4人分量）︰

蟲草花3錢、杞子5錢、栗子8粒、桂圓肉8粒、合桃1兩、蜜棗2粒、生薑2片、紅蘿蔔1條、雞腳8隻

製作方法︰

1. 雞腳汆水。

2. 紅蘿蔔去皮切片。

3. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲2小時。

4. 最後加少許天然鹽。