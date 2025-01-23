車禍重創 ｜ 台灣桃園機場的士撞壆，香港女乘客疑未扣安全帶腦出血入ICU搶救

【桃園機場／的士／車禍／腦出血】台灣桃園國際機場周日（19日）發生嚴重車禍，一輛的士「自炒」撞上路中分隔石壆，車上兩人送院，其中女乘客為香港人，疑因未繫好安全帶而傷勢嚴重，須入ICU開刀治理。

綜合台媒報道，事發於周日（19日）下午5時許，一輛的士由航站南路出發，駛往桃園機場第一航廈方向，途經塔台路彎位時卻未有減速，結果直撞上分隔石壆。當地航空警察局保安警察大隊第二隊副隊長林呈翰翌日接受媒體聯訪時表示，當局接獲通報後已立即遣派交通事故處理小組處理事件，車上兩人由機場消防救出送院急救；司機事後接受酒精測試，呼吸機顯示體內酒精濃度為0.00mg／l。

涉事的士由航站南路出發駛往桃園機場第一航廈方向，途經塔台路彎位時卻未有減速。（影片截圖）

的士隨後直接撞上路上的分隔石壆。（影片截圖）

涉事的士車頭嚴重損毀，安全氣袋彈出。（航空警察局圖片）

林呈翰指出，肇事車輛並非機場排班的士，根據行車紀錄儀顯示，司機在抵達機場園區前已數次在高速公路上偏移車道，疑似因為疲勞駕駛而導致意外發生。雖然司機傷勢並無大礙，但車上的羅姓女乘客就疑似因為未有扣好安全帶而傷勢嚴重，送院檢查後發現有腦出血情況，已插管送入深切治療部（ICU）留醫，待家屬到達醫院簽署文件後將開刀進行手術治療。

而林呈翰之後亦提到，據當局統計，2024年迄今為止，桃園機場塔台路共發生3宗自撞事故，在此提醒用路人開車前要充分休息，進入機場道路時應放慢車速，以避免類似情況發生。

入境處回本報查詢，表示在接獲相關求助後，已即時按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供一切可行的協助。

入境處亦呼籲，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24 小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp 求助熱線或1868 微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

轉載自晴報