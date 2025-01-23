歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

2025-01-22
應該
83%
不應該
13%
無意見
4%

2025-01-20
86%
不會
14%
無意見
0%

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
星光大道首次！Pink Yoga正接受報名
新聞
股票
Highlight:
【蛇年趨吉避凶行大運】睇開運攻略 賞你太歲開運飾物
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
南韓天團偶像自爆19年前車禍經歷｜大腿植入7支鋼釘被判殘疾，因1事更積極生活
健康Tips

南韓天團偶像自爆19年前車禍經歷｜大腿植入7支鋼釘被判殘疾，因1事更積極生活

健康解「迷」
健康解「迷」

　　南韓天團Super Junior成員金希澈近日在節目中透露，他在2006年因為一場重大車禍，造成身體多處嚴重損傷，大腿更被植入7支鋼釘，被判定為南韓醫療法等級的殘疾人士4級。

 

金希澈殘疾｜車禍後被判定殘疾人士

 

　　金希澈近日在綜藝節目《我家的熊孩子》中與男星金鐘旼一起去算命。節目中，算命師提醒金希澈要格外小心2025年7月，「可能會骨折或是哪裏斷掉，很有可能真的會變成殘疾人士」，一番話讓金希澈驚訝不已，坦言自己大約10年前「早就是殘疾人士」。

 

　　金希澈表示，2006年時他遇到重大車禍，因身體多處嚴重損傷，大腿骨折被植入7支鋼釘，不僅經歷了3個月的復健，更因此留下後遺症，無法進行劇烈的舞蹈動作，宣布自願退出團體舞台活動，改為在綜藝節目上活躍。

 

　　事實上，他早就被判定為南韓醫療法等級的殘疾人士4級。金希澈透露，自己曾被通知去領「殘疾人士車位貼紙」，但這件事不僅沒有讓金希澈一蹶不振，反而令他覺得要更加積極地生活下去，「所以突然就燃起一股傲氣，沒有領貼紙就回來了」。

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

節目中，算命師提醒金希澈要格外小心2025年7月。（影片截圖）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

金希澈在2006年因為一場重大車禍造成身體多處嚴重損傷。（影片截圖）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

他坦言自己早就被判定為南韓醫療法等級的殘疾人士4級。（影片截圖）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

車禍後他的大腿骨折被植入7支鋼釘。（影片截圖）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

車禍後他的大腿骨折被植入7支鋼釘。（影片截圖）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

車禍後他的大腿骨折被植入7支鋼釘。（影片截圖）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

車禍後他的大腿骨折被植入7支鋼釘。（影片截圖）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

他不僅經歷了3個月的復健，更因此留下後遺症，無法進行劇烈的舞蹈動作。（影片截圖）

 

金希澈殘疾｜隱瞞病情19年

 

　　他坦言，當時並不願意承認自己身體不好，但想著「要克服才行」才重新展開活動。金希澈表示，為了不讓粉絲擔心，所以一直沒有公開。他的母親也在節目上分享，當年金希澈的工作行程特別繁忙，他送別好友父親後，在返回途中不幸發生車禍骨折，媽媽還表示當下自己真的被嚇壞了，

 

　　「即便過了這麼多年，回想起來還是會掉眼淚，希澈雖然看起來好很多了，但他其實每次表演完下台腿都還是會特別痛。」

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

金希澈當年宣布自願退出團體舞台活動，改為在綜藝節目上活躍。（圖自IG）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

金希澈當年宣布自願退出團體舞台活動，改為在綜藝節目上活躍。（圖自IG）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

金希澈當年宣布自願退出團體舞台活動，改為在綜藝節目上活躍。（圖自IG）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

金希澈當年宣布自願退出團體舞台活動，改為在綜藝節目上活躍。（圖自IG）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

他坦言，當時並不願意承認自己身體不好。（網上圖片）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

他坦言，當時並不願意承認自己身體不好。（網上圖片）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

為了不讓粉絲擔心，所以一直沒有公開。（影片截圖）

 

車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍 大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士 隱瞞19年：不想承認生病

為了不讓粉絲擔心，所以一直沒有公開。（影片截圖）

 

轉載自晴報

 

Tags:#殘疾#健康#健康問題#熱爆話題#網絡熱話#損傷#南韓#Super Junior#金希澈#車禍#復健#綜藝#粉絲#母親
Add a comment ...Add a comment ...
最萌身高差夫妻：32歲158cm男子相睇5年終邂逅23歲176cm俄羅斯美少女成功脫單
更多健康解「迷」文章
最萌身高差夫妻：32歲158cm男子相睇5年終邂逅23歲176cm俄羅斯美少女成功脫單

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處