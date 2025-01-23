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凍齡秘訣 ｜ 48歲梁詠琪公開逆齡飲食餐單，愛食2種蔬菜如天然防腐劑
健康Tips

凍齡秘訣 ｜ 48歲梁詠琪公開逆齡飲食餐單，愛食2種蔬菜如天然防腐劑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年48歲的女歌手梁詠琪（Gigi）和西班牙籍丈夫組織幸福家庭，囡囡Sofia已經10歲，Gigi依然明艷照人，絲毫未見老態。Gigi曾在Instagram分享昔日照片，當年青澀純真的樣子與現在並無兩樣，逆天顏值簡直羨煞旁人。她亦公開自己逆齡的飲食餐單和生活習慣，尤其愛吃兩種蔬菜，功效如同「防腐劑」，可能就是留住青春美貌的關鍵。

 

　　48歲歌后梁詠琪（Gigi）出道至今快將30年，她在Instagram曾分享昔日舊照，相中的她身處在英國倫敦的地下鐵車廂，模仿26年前青澀的「甫士」，靠在扶手玻璃若有所思的樣子，對比之下凍齡美貌令人驚艷。

 

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

 

凍齡飲食｜飲食運動雙管齊下 保養年輕美貌

 

　　對於顏值從未隨年月褪色，Gigi曾分享凍齡的秘密，只靠飲食和生活習慣。飲食方面，她偏好清淡飲食，奉行素食多年，一日三餐以烚蔬菜為主，尤其特別愛吃番茄和花椰菜。她認為素食能讓身體更加輕盈，同時改善膚質。此外，她還會在家自製洋葱水，對於經常要唱歌用聲的她，有助保養呼吸道，亦提升免疫力，減少轉季生病機會。

 

　　Gigi亦非常注重運動，幾乎每日都會去健身室進行肌肉鍛鍊與拉筋。她認為，拉筋能預防運動傷害，還有助於塑形與瘦身。

 

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過 公開逆齡一日三餐

 

凍齡飲食｜番茄抗紫外線 花椰菜防癌護膚

 

　　台灣營養師許睿涵接受《TVBS》訪問時，分析和點評Gigi的餐單和飲食方式：

 

 

番茄富含：

  • 抗氧化物：能夠抵擋紫外線傷害
  • 維他命C：與膠原蛋白合成有助維持肌膚彈性
  • 鉀：調節血壓，減少血液對心血管壁的衝擊負荷

 

花椰菜富含：

  • 維他命E：可增強皮膚滋潤度，降低光線、寒風對肌膚的傷害
  • 硫代蘿蔔硫素：能增加細胞內的防護活性，降低細胞癌化機率
  • 葉酸：維持DNA穩定性、防癌，有助維護紅血球健康與預防胎兒神經管缺陷

 

凍齡飲食｜長期吃水煮蔬菜恐致營養不良

 

　　Gigi提到自己喜歡水煮蔬菜的天然烹調方式，許睿涵提醒，汆燙雖是健康的烹飪方式，但經常食用會令身體攝取營養有缺乏。如某些水溶性維他命，如維他命C、葉酸等，以及礦物質鉀，容易在高溫或長時間煮沸過程中溶解在水中，導致蔬菜營養流失。加上經常食用無油無調味的燙熟蔬菜，有可能會導致身體缺乏油脂，影響營養吸收，如食物中的脂溶性維他命，如維他命A、E和K就較不易被腸胃消化吸收。

 

　　為避免營養流失，許睿涵建議可增加烹調方式的多樣性，如蒸煮、快炒、微波等，以減少營養素溶於水中的機會。食用時可淋上橄欖油、牛油果油、亞麻仁籽油等健康油脂，幫助脂溶性維他命吸收。若使用汆燙方式烹煮，最好保留煮菜水製作湯品或入菜，將煮食期間溶化在水中的營養素都一併吸收。

 

營養師推薦多種食材提升免疫力

 

　　Gigi亦經常會自製洋葱水，養聲之餘亦可提高免疫力。許睿涵建議，除了飲用洋蔥水，直接食洋蔥更可攝取更完整的營養素，裡面的膳食纖維刺激腸道菌叢多樣性，並刺激腸道正常蠕動，對維持恆常排便習慣很有幫助。在轉季時，除了洋蔥，其他食材也可有效提升免疫力：

 

  • 富含維他命C：如檸檬、奇異果、草莓、橘子等，有助抵抗感染
  • 富含維他命E：杏仁、核桃等堅果，提升免疫系統功能
  • 發酵食品：優格、酸白菜、泡菜、味噌等
  • 蛋白質：魚、肉、蛋、豆類
  • 辛香調味料：生薑、薑黃、大蒜、黑胡椒等，保護呼吸道健康

 

2大健康飲食方式：地中海飲食（Mediterranean Diet）

 

　　近年興起不同的健康飲食法，當中最常見的是地中海飲食和得舒飲食法。地中海飲食起源於20世紀40至50年代的希臘、意大利南部、法國與西班牙等地中海沿海國家居民的傳統飲食習慣，主張多吃蔬菜、水果、豆類、堅果、深海魚類及橄欖油等食物，這種健康飲食法更廣受全球明星青睞，如荷里活女星Penelope Cruz及香港代表倪晨曦。

 

地中海飲食法7大特點

  • 多吃新鮮植物性食品，如時令蔬菜水果
  • 多吃五穀雜糧豆顃及堅果等
  • 選擇以橄欖油烹調以香料代替鹽式糖
  • 魚類及海鮮等白肉每周最少吃兩次
  • 適量食用低脂或脫脂牛奶、乳酪及芝士
  • 減少進食紅肉或盡量選瘦肉
  • 適量喝紅酒

資料來源：綜合資料

 

2大健康飲食方式：得舒飲食法（DASH Diet）

 

　　營養專家根據2021年發布的美國心臟協會（American Heart Association）心臟健康循證飲食指南，對10種流行飲食進行了排名，榮登首位是得舒飲食法（DASH Diet）：

 

DASH 飲食法5大原則+飲食清單

選擇全穀及未精製雜糧

大量蔬菜、適量水果

選用低脂奶

蛋白質以白肉為主

吃堅果、攝取好油

 

穀物

☑ 每天6-8份

  • 1/2被熟穀物、大米或麵
  • 1片麵包或1oz乾穀物

 

蔬菜

☑ 每天4-5份

  • 1杯綠葉蔬菜
  • 1/2生或熟蔬菜碎
  • 1/2蔬菜汁

 

水果

☑ 每天4-5份

  • 1個中等大小的水果
  • 1/2杯新鮮、冷凍或罐裝水果
  • 1/2杯果汁

 

脫脂或低脂乳製品

☑ 每天2-3份

  • 1杯牛奶或酸奶
  • 1.5oz乳酪

 

瘦肉或魚肉

☑ 每天不多誨6份（每份1oz）

  • 1oz 熟肉
  • 1隻雞蛋

 

堅果、豆顃

☑ 每周4-5份

  • 1/3杯堅果
  • 2湯匙花生醬
  • 1/2豆顃

 

脂肪/油脂

☑ 每日2-3份

  • 1茶匙牛油、植物油
  • 1湯匙蛋黃醬
  • 2湯匙沙律醬

 

甜食/添加糖

☑ 每周5份為上限

  • 1湯匙糖、果凍/果醬
  • 1/2杯雪糕
  • 1杯檸檬水

 

酒精

☑ 女士每天不超過1杯
☑ 男士每天不超過2杯

資料來源：台洌衞福部、美國國家心肺和血液研究所

 

轉載自晴報 

Tags:#健康飲食#地中海飲食法#得舒飲食法#梁詠琪#抗老#素食#營養師#番茄#花椰菜#凍齡
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