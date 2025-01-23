日本雜誌評測｜13款有色潤唇膏推薦，4款獲A+高評價

冬天天氣乾燥，如果化妝時想保持雙唇滋潤又顯色，有色潤唇膏是不錯的選擇。日本雜誌《LDK》近日就比拼13款有色潤唇膏，其中4款獲得A+的高評價，供大家參考。

有色潤唇膏推薦｜有色潤唇膏3大優點

1. 化妝同時保濕

「有色潤唇膏」顧名思義其實就是潤唇膏，主要目的為滋潤、照顧嘴唇，防止雙唇乾燥，上色只是附帶的效果。這類產品適合嘴唇容易乾燥或有脫皮等問題的人士使用。

2. 快速完成唇妝

《LDK》表示，一般唇膏普遍較為「實色」，化妝時稍有不慎便容易塗出界，因此需花費更多時間和精力，有時甚至要在照鏡子的情況下使用才能確保效果。而有色潤唇膏即使有些微出界亦不容易被發現，方便在忙碌或旅途中快速完成唇妝。

3. 顏色及妝效自然

有色潤唇膏的顏色通常較為自然，且同時具有適度的光澤，故適合非常搭配自然、日常的妝容，特別推薦嘴唇容易乾燥的中壯年人士使用。

有色潤唇膏推薦｜3大評測標準

《LDK》根據以下3大標準測試各款有色潤唇膏，並對每個項目進行評分（5分為滿分），最後再以平均分來計算綜合評分。

完成度：由專業人員評估產品的「顯色度」及「質地」，並檢查顏色與皮膚是否匹配，為肌膚帶來光澤等效果。

保濕力：將潤唇膏塗抹在類似人類皮膚的測試樣本上，並在一段時間後評估樣本表面的乾燥程度。

使用感：由專業人員負責評估使用產品的便利性，包括容器的形狀、轉動延伸潤唇膏的難易程度，以及開闔容器蓋子的難易程度。

有色潤唇膏推薦｜13款有色潤唇膏推薦名單

《LDK》測試以下13款有色潤唇膏，根據評測結果，有4款獲評為A+級產品，另有1款獲評為A級產品，在保濕力、完成度及使用感三方面都表現良好，供大家參考。

（排名由低至高）

第13名

The Public Organic

有機精油調合保濕有色潤唇膏（可可）

參考價格：1580日圓/折合約75港幣

完成度：2

保濕力：4

使用感：2.83

綜合評分：2.97

等級：C

第12名

Unlabel Lab Retinol Plump Lip Cream

參考價格：990日/圓折合約49港幣

完成度：1.5

保濕力：4

使用感：4.25

綜合評分：3.05

等級：C

第11名

曼秀雷敦

Lip Fondue 有色潤唇膏（粉紅色）

參考價格：457日圓/折合約23港幣

完成度：3

保濕力：4

使用感：3

綜合評分：3.4

等級：B

第10名

曼秀雷敦

Lip Fondue 有色潤唇膏（梅子紅）

參考價格：585日圓/折合約29港幣

完成度：3.5

保濕力：4

使用感：3

綜合評分：3.6

等級：B

第9名

Nake

Lip Enhancer （01 Hoteli）

參考價格：1540日圓/折合約76港幣

完成度：3.5

保濕力：4

使用感：3.88

綜合評分：3.78

等級：B



第7名

The Retinotime

Wrinkle Lip Essence Plumper

參考價格：1320日圓/折合約65港幣

完成度：3

保濕力：5

使用感：3

綜合評分：3.8

等級：B

曼秀雷敦

Lip Fondue 有色潤唇膏（裸米色）

參考價格：585日圓/折合約29港幣

完成度：3

保濕力：5

使用感：3

綜合評分：3.8

等級：B

第6名

The Public Organic

有機精油調合保濕有色潤唇膏（酒紅玫瑰）

參考價格：1050日圓/折合約52港幣

完成度：3.5

保濕力：5

使用感：2.83

綜合評分：3.97

等級：B

第5名

Argelan

有色潤唇膏（紫紅）

參考價格：768日圓/折合約38港幣

完成度：4

保濕力：5

使用感：4.5

綜合評分：4.5

等級：A

第2名

OMI Menturm

Deepner Lip Color（Bordeaux）

參考價格：494日圓/折合約24港幣

完成度：4.5

保濕力：5

使用感：4.75

綜合評分：4.75

等級：A+

OMI Menturm

Deepner Lip Color（Red）

參考價格：494日圓/折合約24港幣

完成度：4.5

保濕力：5

使用感：4.75

綜合評分：4.75

等級：A+

OMI Menturm

Deepner Lip Color（Pink Beige）

參考價格：494日圓/折合約24港幣

完成度：4.5

保濕力：5

使用感：4.75

綜合評分：4.75

等級：A+

第1名

Curel

潤浸保濕護唇膏（酒紅色）

參考價格：827日圓/折合約41港幣

完成度：5

保濕力：5

使用感：4.25

綜合評分：4.85

等級：A+

資料來源：《LDK The Beauty》

同場加映｜消委會推薦9款不含MOSH及MOAH潤唇膏

KISS ME MOMMY

無添加潤唇膏（香甜草莓）

價格：$38

Lavera

有機抗敏潤唇膏

價格：$48

Dr.Hauschka

滋養潤唇膏

價格：$140

Jurlique

純天然潤唇膏

價格：$230

L'Occitane

Ultra Rich Lip Balm

價格：$100

MelVita

有機堅果保濕潤唇膏

價格：$90

The Body Shop

Pink Grapefruit Lip Butter

價格：$99

Burt's bees

蜜蠟皇牌潤唇膏

價格：$49.9

Herbacin

德國小甘菊洋甘菊蜜蠟潤唇膏

價格：$45

資料來源：消委會

超市大搜查｜日本雜誌《LDK》推薦16款潤唇膏

等級C

NUXE

甜檸檬保濕唇膏（有機純素）

價格：$74

保濕力：3

可用性：2.5

綜合評價：2.75

uka

潤唇膏 Mellow Talk

價格：$74

保濕力：4

可用性：2.5

綜合評價：3.25

OYESS

Lip Balm Hydration Love

價格：$48

保濕力：4

可用性：2.83

綜合評價：3.42

等級B

KIEHL'S

潤唇膏 No.1 Original

價格：$74

保濕力：4

可用性：3.5

綜合評價：3.75

等級A

THE PRODUCT

Shea Lip Balm

價格：$58

保濕力：4

可用性：4

綜合評價：4

The Ordinary

角鯊烷+氨基酸潤唇膏

價格：$91

保濕力：4

可用性：4

綜合評價：4

CareCera

AP乾燥敏感肌用高保濕潤唇膏

價格：$35

保濕力：4

可用性：4.33

綜合評價：4.17

OMI 近江兄弟

Medical Lip Stick （Clear）

價格：$37

保濕力：5

可用性：3.67

綜合評價：4.34

Velvet Bunny

Creamy Lip Shine CREAMY VELVET

價格：$91

保濕力：5

可用性：3.67

綜合評價：4.34

Candy Doll

Moisture Lip Stick （00 Clear Rich)

價格：$63

保濕力：5

可用性：3.835

綜合評價：4.42

OMI 近江兄弟

Medical Lip Stick （Menthol）

價格：$29

保濕力：5

可用性：3.83

綜合評價：4.42

等級A+

BIORICA

BOTANICAL & BLACK SUGAR ESSENCE LIP Treatment

價格：$51

保濕力：5

可用性：4

綜合評價：4.5

NIVEA

Deep Moisture Melty Type Lip Cream （橄欖檸檬味/SPF26 PA++）

價格：$25

保濕力：5

可用性：4.17

綜合評價：4.58

innisfree

油菜芝蜜潤唇膏（ 深層滋潤）

價格：$51

保濕力：5

可用性：4.17

綜合評價：4.58

Unlabel LAB

VitaminC Moist Lip cream（SPF24 PA++）

價格：$51

保濕力：5

可用性：4.17

綜合評價：4.58

BIORICA

BOTANICAL & RICE MOISTURE LIP Cream

價格：$40

保濕力：5

可用性：4.33

綜合評價：4.67

轉載自晴報