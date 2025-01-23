日本雜誌評測｜13款有色潤唇膏推薦，4款獲A+高評價
冬天天氣乾燥，如果化妝時想保持雙唇滋潤又顯色，有色潤唇膏是不錯的選擇。日本雜誌《LDK》近日就比拼13款有色潤唇膏，其中4款獲得A+的高評價，供大家參考。
有色潤唇膏推薦｜有色潤唇膏3大優點
1. 化妝同時保濕
「有色潤唇膏」顧名思義其實就是潤唇膏，主要目的為滋潤、照顧嘴唇，防止雙唇乾燥，上色只是附帶的效果。這類產品適合嘴唇容易乾燥或有脫皮等問題的人士使用。
2. 快速完成唇妝
《LDK》表示，一般唇膏普遍較為「實色」，化妝時稍有不慎便容易塗出界，因此需花費更多時間和精力，有時甚至要在照鏡子的情況下使用才能確保效果。而有色潤唇膏即使有些微出界亦不容易被發現，方便在忙碌或旅途中快速完成唇妝。
3. 顏色及妝效自然
有色潤唇膏的顏色通常較為自然，且同時具有適度的光澤，故適合非常搭配自然、日常的妝容，特別推薦嘴唇容易乾燥的中壯年人士使用。
有色潤唇膏推薦｜3大評測標準
《LDK》根據以下3大標準測試各款有色潤唇膏，並對每個項目進行評分（5分為滿分），最後再以平均分來計算綜合評分。
- 完成度：由專業人員評估產品的「顯色度」及「質地」，並檢查顏色與皮膚是否匹配，為肌膚帶來光澤等效果。
- 保濕力：將潤唇膏塗抹在類似人類皮膚的測試樣本上，並在一段時間後評估樣本表面的乾燥程度。
- 使用感：由專業人員負責評估使用產品的便利性，包括容器的形狀、轉動延伸潤唇膏的難易程度，以及開闔容器蓋子的難易程度。
有色潤唇膏推薦｜13款有色潤唇膏推薦名單
《LDK》測試以下13款有色潤唇膏，根據評測結果，有4款獲評為A+級產品，另有1款獲評為A級產品，在保濕力、完成度及使用感三方面都表現良好，供大家參考。
（排名由低至高）
第13名
The Public Organic
有機精油調合保濕有色潤唇膏（可可）
參考價格：1580日圓/折合約75港幣
完成度：2
保濕力：4
使用感：2.83
綜合評分：2.97
等級：C
第12名
Unlabel Lab Retinol Plump Lip Cream
參考價格：990日/圓折合約49港幣
完成度：1.5
保濕力：4
使用感：4.25
綜合評分：3.05
等級：C
第11名
曼秀雷敦
Lip Fondue 有色潤唇膏（粉紅色）
參考價格：457日圓/折合約23港幣
完成度：3
保濕力：4
使用感：3
綜合評分：3.4
等級：B
第10名
曼秀雷敦
Lip Fondue 有色潤唇膏（梅子紅）
參考價格：585日圓/折合約29港幣
完成度：3.5
保濕力：4
使用感：3
綜合評分：3.6
等級：B
第9名
Nake
Lip Enhancer （01 Hoteli）
參考價格：1540日圓/折合約76港幣
完成度：3.5
保濕力：4
使用感：3.88
綜合評分：3.78
等級：B
第7名
The Retinotime
Wrinkle Lip Essence Plumper
參考價格：1320日圓/折合約65港幣
完成度：3
保濕力：5
使用感：3
綜合評分：3.8
等級：B
曼秀雷敦
Lip Fondue 有色潤唇膏（裸米色）
參考價格：585日圓/折合約29港幣
完成度：3
保濕力：5
使用感：3
綜合評分：3.8
等級：B
第6名
The Public Organic
有機精油調合保濕有色潤唇膏（酒紅玫瑰）
參考價格：1050日圓/折合約52港幣
完成度：3.5
保濕力：5
使用感：2.83
綜合評分：3.97
等級：B
第5名
Argelan
有色潤唇膏（紫紅）
參考價格：768日圓/折合約38港幣
完成度：4
保濕力：5
使用感：4.5
綜合評分：4.5
等級：A
第2名
OMI Menturm
Deepner Lip Color（Bordeaux）
參考價格：494日圓/折合約24港幣
完成度：4.5
保濕力：5
使用感：4.75
綜合評分：4.75
等級：A+
OMI Menturm
Deepner Lip Color（Red）
參考價格：494日圓/折合約24港幣
完成度：4.5
保濕力：5
使用感：4.75
綜合評分：4.75
等級：A+
OMI Menturm
Deepner Lip Color（Pink Beige）
參考價格：494日圓/折合約24港幣
完成度：4.5
保濕力：5
使用感：4.75
綜合評分：4.75
等級：A+
第1名
Curel
潤浸保濕護唇膏（酒紅色）
參考價格：827日圓/折合約41港幣
完成度：5
保濕力：5
使用感：4.25
綜合評分：4.85
等級：A+
資料來源：《LDK The Beauty》
同場加映｜消委會推薦9款不含MOSH及MOAH潤唇膏
KISS ME MOMMY
無添加潤唇膏（香甜草莓）
價格：$38
Lavera
有機抗敏潤唇膏
價格：$48
Dr.Hauschka
滋養潤唇膏
價格：$140
Jurlique
純天然潤唇膏
價格：$230
L'Occitane
Ultra Rich Lip Balm
價格：$100
MelVita
有機堅果保濕潤唇膏
價格：$90
The Body Shop
Pink Grapefruit Lip Butter
價格：$99
Burt's bees
蜜蠟皇牌潤唇膏
價格：$49.9
Herbacin
德國小甘菊洋甘菊蜜蠟潤唇膏
價格：$45
資料來源：消委會
超市大搜查｜日本雜誌《LDK》推薦16款潤唇膏
等級C
NUXE
甜檸檬保濕唇膏（有機純素）
價格：$74
保濕力：3
可用性：2.5
綜合評價：2.75
uka
潤唇膏 Mellow Talk
價格：$74
保濕力：4
可用性：2.5
綜合評價：3.25
OYESS
Lip Balm Hydration Love
價格：$48
保濕力：4
可用性：2.83
綜合評價：3.42
等級B
KIEHL'S
潤唇膏 No.1 Original
價格：$74
保濕力：4
可用性：3.5
綜合評價：3.75
等級A
THE PRODUCT
Shea Lip Balm
價格：$58
保濕力：4
可用性：4
綜合評價：4
The Ordinary
角鯊烷+氨基酸潤唇膏
價格：$91
保濕力：4
可用性：4
綜合評價：4
CareCera
AP乾燥敏感肌用高保濕潤唇膏
價格：$35
保濕力：4
可用性：4.33
綜合評價：4.17
OMI 近江兄弟
Medical Lip Stick （Clear）
價格：$37
保濕力：5
可用性：3.67
綜合評價：4.34
Velvet Bunny
Creamy Lip Shine CREAMY VELVET
價格：$91
保濕力：5
可用性：3.67
綜合評價：4.34
Candy Doll
Moisture Lip Stick （00 Clear Rich)
價格：$63
保濕力：5
可用性：3.835
綜合評價：4.42
OMI 近江兄弟
Medical Lip Stick （Menthol）
價格：$29
保濕力：5
可用性：3.83
綜合評價：4.42
等級A+
BIORICA
BOTANICAL & BLACK SUGAR ESSENCE LIP Treatment
價格：$51
保濕力：5
可用性：4
綜合評價：4.5
NIVEA
Deep Moisture Melty Type Lip Cream （橄欖檸檬味/SPF26 PA++）
價格：$25
保濕力：5
可用性：4.17
綜合評價：4.58
innisfree
油菜芝蜜潤唇膏（ 深層滋潤）
價格：$51
保濕力：5
可用性：4.17
綜合評價：4.58
Unlabel LAB
VitaminC Moist Lip cream（SPF24 PA++）
價格：$51
保濕力：5
可用性：4.17
綜合評價：4.58
BIORICA
BOTANICAL & RICE MOISTURE LIP Cream
價格：$40
保濕力：5
可用性：4.33
綜合評價：4.67
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