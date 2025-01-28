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蛇年新春素菜食譜｜紹菜進寶煲 明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！
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蛇年新春素菜食譜｜紹菜進寶煲 明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　元旦剛過去，初一就要來。那邊大樓放過了煙火，這邊港灣內熌耀著無人機和煙火。2025年才誕生，福蛇已經急不及待的來到門前。一個月內，對上班族來說，假期接著一個又一個，正是外遊好時節。於家庭煮婦而言，佳節接連出現，真的教得媽媽忙得團團轉。喜𪊴連連，一切都在忙碌之中過去。

 

　　辦公室裏找不到的同事，老闆會生氣的問 「蛇王去哪了？！」 廣東話裏的「蛇王」，有著躲懶的意思。蛇，總給人一種懶洋洋的感覺。不過，在農曆生肖之中，蛇年出生的人，據說有著獨立的個性，非常智慧，冷靜深思且具魅力的。但為甚麼就走不出重龍輕蛇的想法，蛇年出生的人，往往比龍年的來很少呢？

 

　　金龍飛走之後，十二地支，走到一半，來到蛇年。子、丑、寅、卯、辰...… 來到巳，五年在不知不覺之溜走。回想當初，五年前的自己，是一個怎樣子的人，想著甚麼樣的計劃。五年過後，自己有沒有變成想成為的那個「未來人」？腦海中的想法，實現了沒有？就趁今天除夕，重新計劃，再上路吧，明天是新的一年，新的開始！

 

　　祝大家 財如蛇行，大吉平安！

 

紹菜進寶煲（4人份）

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

時間：40分鐘

 

材料：

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

津白（紹菜） 3葉菜／小紅蘿蔔 4個／乾冬菇 5個／乾雲耳 6塊／乾金針（金針花） 1小茶杯／鮮枝竹 6塊／蒜頭 3粒／紅辣椒 適量

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 2茶匙／豉油（醬油）1湯匙／紅醋 1湯匙／麻油 1湯匙／麵豉（味噌）1湯匙／白芝麻醬 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙／白芝麻 適量

 

工具：

 

砧板／菜刀／砂鍋／易潔平底鑊（不沾鍋）／湯匙／茶匙／木筷子／木舀

 

步驟：

 

　　1.    切走蒜頭的頭尾，撕走它的皮，清洗後，切成小片（如圖）。

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

　　2.    清洗紅辣椒，挖走籽後，切碎。

 

　　3.    洗淨小紅蘿蔔後，切成小片（如圖）。

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

　　4.    用熱水泡浸乾冬菇 、乾雲耳和乾金針（金針花）15分鐘 （如圖）。

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

　　5.    沖洗步驟4，切走冬菇的蒂，再切成絲（如圖）。

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

　　6.    沖洗雲耳，切成絲（如圖）。

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

　　7.    洗淨津白（紹菜）的葉，整塊平鋪在砧板上，將3塊鮮枝竹平鋪在菜葉上。然後，隨意的把之前預備好的材料（小紅蘿蔔片、冬菇絲、雲耳絲，和金針）鋪上（如圖）。

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

　　8.    鋪上另一塊津白的菜葉，再重複步驟7，再鋪上另一塊津白的菜葉。

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

　　9.    將步驟8切成段（約2-3厘米長）（如圖）。

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

　　10.    將步驟9，逐一鋪入砂鍋之中，排成花瓣的形狀。

 

　　11.    以中火預熱易潔平底鑊（不沾鍋），倒入1湯匙的食油，煮沸後，放入步驟1和2，炒一炒。

 

明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！新春素菜食譜：紹菜進寶煲

 

　　12.    倒入調和了1茶杯清水的調味醬，續以中火，煮沸後關火。

 

　　13.    倒入步驟10。

 

　　14.    以小火，蓋上砂鍋的蓋，將「紹菜進寶煲」 煮約30分鐘。

 

筆記

 

1.    津白富含豐富的維生素C，有助於提升免疫力。

2.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3.    鮮枝竹是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

4.    金針（金針花）有維生素A、C和E、蛋白質、膳食纖維、鈣、和鐵等豐富的營養。

5.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6.    雲耳有豐富的鐵質和膳食纖維，亦有促進新陳代謝與提升免疫力的多醣體。

7.    蔬果全部要徹底洗淨。

8.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#農曆新年#蛇年#素菜#食譜#營養#紹菜進寶煲#賀年素菜#紹菜#津白#素食譜
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