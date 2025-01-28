蛇年新春素菜食譜｜紹菜進寶煲 明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！

元旦剛過去，初一就要來。那邊大樓放過了煙火，這邊港灣內熌耀著無人機和煙火。2025年才誕生，福蛇已經急不及待的來到門前。一個月內，對上班族來說，假期接著一個又一個，正是外遊好時節。於家庭煮婦而言，佳節接連出現，真的教得媽媽忙得團團轉。喜𪊴連連，一切都在忙碌之中過去。

辦公室裏找不到的同事，老闆會生氣的問 「蛇王去哪了？！」 廣東話裏的「蛇王」，有著躲懶的意思。蛇，總給人一種懶洋洋的感覺。不過，在農曆生肖之中，蛇年出生的人，據說有著獨立的個性，非常智慧，冷靜深思且具魅力的。但為甚麼就走不出重龍輕蛇的想法，蛇年出生的人，往往比龍年的來很少呢？

金龍飛走之後，十二地支，走到一半，來到蛇年。子、丑、寅、卯、辰...… 來到巳，五年在不知不覺之溜走。回想當初，五年前的自己，是一個怎樣子的人，想著甚麼樣的計劃。五年過後，自己有沒有變成想成為的那個「未來人」？腦海中的想法，實現了沒有？就趁今天除夕，重新計劃，再上路吧，明天是新的一年，新的開始！

祝大家 財如蛇行，大吉平安！

紹菜進寶煲（4人份）

時間：40分鐘

材料：

津白（紹菜） 3葉菜／小紅蘿蔔 4個／乾冬菇 5個／乾雲耳 6塊／乾金針（金針花） 1小茶杯／鮮枝竹 6塊／蒜頭 3粒／紅辣椒 適量

調味：

鹽 半茶匙／糖 2茶匙／豉油（醬油）1湯匙／紅醋 1湯匙／麻油 1湯匙／麵豉（味噌）1湯匙／白芝麻醬 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙／白芝麻 適量

工具：

砧板／菜刀／砂鍋／易潔平底鑊（不沾鍋）／湯匙／茶匙／木筷子／木舀

步驟：

1. 切走蒜頭的頭尾，撕走它的皮，清洗後，切成小片（如圖）。

2. 清洗紅辣椒，挖走籽後，切碎。

3. 洗淨小紅蘿蔔後，切成小片（如圖）。

4. 用熱水泡浸乾冬菇 、乾雲耳和乾金針（金針花）15分鐘 （如圖）。

5. 沖洗步驟4，切走冬菇的蒂，再切成絲（如圖）。

6. 沖洗雲耳，切成絲（如圖）。

7. 洗淨津白（紹菜）的葉，整塊平鋪在砧板上，將3塊鮮枝竹平鋪在菜葉上。然後，隨意的把之前預備好的材料（小紅蘿蔔片、冬菇絲、雲耳絲，和金針）鋪上（如圖）。

8. 鋪上另一塊津白的菜葉，再重複步驟7，再鋪上另一塊津白的菜葉。

9. 將步驟8切成段（約2-3厘米長）（如圖）。

10. 將步驟9，逐一鋪入砂鍋之中，排成花瓣的形狀。

11. 以中火預熱易潔平底鑊（不沾鍋），倒入1湯匙的食油，煮沸後，放入步驟1和2，炒一炒。

12. 倒入調和了1茶杯清水的調味醬，續以中火，煮沸後關火。

13. 倒入步驟10。

14. 以小火，蓋上砂鍋的蓋，將「紹菜進寶煲」 煮約30分鐘。

筆記：

1. 津白富含豐富的維生素C，有助於提升免疫力。

2. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 鮮枝竹是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

4. 金針（金針花）有維生素A、C和E、蛋白質、膳食纖維、鈣、和鐵等豐富的營養。

5. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6. 雲耳有豐富的鐵質和膳食纖維，亦有促進新陳代謝與提升免疫力的多醣體。

7. 蔬果全部要徹底洗淨。

8. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。