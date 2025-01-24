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日本元旦7.6級地震一周年｜一家10口活埋，父親痛不欲生，從悲傷中走過來
健康Tips

日本元旦7.6級地震一周年｜一家10口活埋，父親痛不欲生，從悲傷中走過來

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本能登半島去年元旦日（2024年1月1日）發生黎克特制7.6級地震，造成最少504人喪命。其中位於石川縣穴水町一家11口中，有10人遭山泥活埋罹難，僅剩因在外地工作而避過一劫的爸爸寺本直之。當時，寺本直之面對家人全數罹難，曾不禁對著媒體表示：「如果我也死掉就好了，這樣就能跟大家在一起。」而一年過去了，寺本直之再度接受媒體訪問，憶述往昔，又展示房間窗前放著妻兒的遺照及遺物，坦言自己仍會每日對家人相片說話。如今的他致力協助救災工作，為了逝去的家人努力活下去。

 

　　綜合日媒《每日新聞》及《北國新聞》報道，地震事發一年後，現年53歲的寺本直之出席了本月3日舉行的「能登半島地震和奧能登暴雨罹難者追悼會」，為親人祈禱，並分享災後生活，指自己如今每日回家，仍會對著窗邊5名家人的遺照說：「我回來了」；亦經常會回顧過去與家人去迪士尼樂園所拍攝的影片，坦言自己保留了所有的相簿及信件，因此並不會感到孤獨。如今雖然地震傷痕已逐漸從視野中消失，但他堅定表示：「只要我還活著，我就想告訴每個人，我不希望他們被遺忘。」

 

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

寺本一年前認遺體時忍不住啜泣。（影片截圖）

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

面對一家全數罹難，寺本當時曾悲痛表示，想跟家人一起。（影片截圖）

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

寺本太太的老家。（影片截圖）

 

日本地震︱家中10人全數罹難 災後大受打擊拒接受媒體採訪

 

　　據《每日新聞》追蹤報道指，寺本直之的10名家人和親戚屍體於地震發生一周內全部被發現，並於當月20日舉行葬禮。去年4月下旬前，寺本直之一直在處理各種喪事手續；面對極大的喪親之痛，他坦言當時連說話的力氣也失去，因此去年一直拒絕接受媒體採訪：

 

　　我感到孤獨，但每一天都很艱難，幾乎沒有一次心碎。

 

　　直到去年年底遺體安葬後，他終於放下心來。災後他搬遷到城中父母家中，他在房間的窗邊擺放了妻子及4名子女的遺照，遺照前則擺放著家人在生時佩戴的手錶、配件、智慧型手機等。寺本坦言，自己偶爾看著相片仍會忍不住露出笑容，至今仍未有妻兒離世的實感。

 

日本地震︱新年當日突發地震斷聊 接連噩耗痛不欲生

 

　　寺本憶述，自己過去在工作場所中認識53歲的妻子弘美，之後產下3名兒子及1名女兒，24歲大兒子於神奈川縣醫院工作、21歲二兒子在日本知名餐廳接受培訓、19歲么子則在金澤超市海鮮部門工作，至於15歲女兒事發時則正就讀中三。

 

　　災難發生當日，一家人按照慣例於妻子的父母家中過新年；而寺本由於工作關係，打算完成工作後才會合妻兒。踏入新年，寺本向子女們發送了新年祝賀訊息，未料當日下午4時10分時卻發生地震，當地道路被切斷、線路中斷。寺本無法得知當地最新狀況，而他向妻兒發出的訊息自那刻起，也不再有任何回覆。

 

　　救援人員在事發後數天，從瓦礫中陸續尋回寺本家人的遺體。首先是寺本的79歲外父上野賀弘、76歲外母春美、21歲次子駿希。然後在翌日再發現19歲么子京彌、15歲女兒美緒寧、52歲妻舅上野淳一、淳一的太太優子及其8歲兒子琢磨。最後是寺本的太太，以及24歲大兒子琉聖的遺體也被尋回，一家10口證實全數罹難。寺本為此痛不欲生：

 

　　為甚麼昨天日仍活生生的人，翌日卻已經不在了？這種想法讓我個痛苦。

 

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

這一年來，寺本直之一直重複手著家裡帶來的物品和相冊。（網上圖片）

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

他房間的凸窗邊擺放著5名妻兒的遺照，遺照前擺放著家人去年戴著的物品。（網上圖片）

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

寺本與太太育有4名子女，去年一起到迪士尼遊玩。（影片截圖）

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

三子事發前即將踏入20歲。（影片截圖）

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

寺本如今仍會翻看手機訊息，查看與家人生前對話。（影片截圖

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

子女在出事前紛紛向爸爸拜年。（影片截圖）

日本地震︱日本元旦7.6級地震一周年 一家10口妻兒全活埋 好爸爸獨活下去近況曝光：不想他們被遺忘

而與4名子女的對話，停留在地震發生後，寺本問他們有沒有事。（影片截圖）

 

日本地震︱喪親至今仍難以忘懷 為家人努力生活

 

　　這一年來，寺本直之一直重覆看著家人遺物及相冊，內心亦慢慢恢復平靜。當他想要再聽家人的聲音時，便會看著一家人去東京迪士尼樂園和其他地方玩樂的影片，一直懷念一邊想：「真希望可以和他們再這樣對話呢。」

 

　　寺本回想過去，他表示次子駿希曾希望可以在金澤開一家餐館，由家人們一起經營。而家中其他人亦為此做了許多準備，可惜這些夢想如今已永遠無法實現。但寺本仍希望，如今仍活著的自己可以將這一切告知每個人，讓他們不會被人遺望，亦可以讓活著的人透過他的經歷，感受到災難的可怕、災前準備的必要性，以及生命的重要性。而從去年7月起，寺本一直在石川縣輪島市及七尾市做義工，幫助發放救災物資及傾聽災民心聲：

 

　　我會在天堂再次與我的家人相聚。如今現在我想拚盡全力、充實地活著。

 

日本地震︱喪親一年症狀持續恐患PGD

 

　　喪親之痛難以言語，但假如長時間無法做悲痛中抽身，恐會出現情緒疾病。沈君豪醫生曾接受訪問表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

 

延長性哀傷疾患8大症狀

 

1.自我認同崩潰（如感覺一部分的自己已死）

2.對親人離世仍難以置信

3.避開會提醒親人已逝的信息

4.對親人離世懷強烈情緒（如憤怒、悲慟等）

5.重投日常生活感困難（如社交障礙、興趣難培養等）

6.情緒麻木

7.覺得人生沒意義

8.感強烈孤獨（無法與他人產生連結）

資料來源：精神科專科醫生沈君豪

 

資料來源：每日新聞北國新聞

 

轉載自晴報

Tags:#地震#日本#災難#石川縣#寺本直之#延長性哀傷疾患#健康#認知障礙症
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