打工仔哀歌 │ 打工仔發燒請病假遭質疑 人事部致電醫生指串通詐病，反被斥缺乏同理心

生病請假是人之常情。惟近日馬來西亞一名打工仔請病假後，竟遭公司人事部質疑是「詐病」，並串通醫生請病假，於是不停打電話向醫生詢問，最後反被醫生斥責沒有同理心。

請病假｜人事部質疑打工仔串通醫生詐病

據《Mstar》報道，有網民表示，自己因發高燒所以向公司請病假，詎料人事部職員卻不停打電話到診所向醫生確認其病假情況，並向醫生詢問很多問題。醫生則表示，「員工確實發高燒，需要回家休息」。

即便獲得醫生的確認，該名人事部職員仍懷疑醫生的説法，甚至認為醫生與該名員工串通，堅持要求員工繼續上班，結果令醫生當場發火：「你怎麽可以強迫生病的員工回來上班？」

請病假｜網民斥人事部做法太過分

不過，該名網民並未完整交代事件的最終結果；帖文發布後亦引起大量網民熱議，不少人斥責公司人事部的做法太過分，「既然都有病假單，而人事部也已經和診所確認，為何還不能善罷甘休，甚至連診所的醫生都惹怒」、「很多奇怪的HR職員根本就不是學HR出身的，這就是為什麽他們沒有常識，也缺乏同理心。他們大多是從行政部門起步，學歷只到大馬教育文憑」。

亦有網民分享他們曾經遇到奇葩的人事部職員，「在我工作的公司，人事部員工會親自到員工家去，證實他們是否真的生病」、「我以前工作的公司，我早上信息老板說發高燒要請病假，然後我早上9時去診所。結果老板打電話給醫生，讓他不要給我開病假，最後我還是帶病上班了」。

同場加映：自測職場壓力+7大不良工作症狀

台灣精神科醫生楊聰財曾針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

5大指標自測職場負能量

語言表達是否帶有攻擊性

是否經常使用帶有貶低或諷刺味的語言對待某些特定同事

是否經常公開批評某人，讓對方感到羞辱或無地自容

是否在會議中有意忽略某些人的意見

是否濫用職位或櫂力，將無關工作需求的壓力強加他人

資料來源:精神科醫生 楊聰財

除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況。若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

7大症狀自測職場健康

壓力大

疲憊

失眠

焦慮/抑鬱

工作效率下降

人際關係緊張

持續罪惡感/無力感

資料來源:精神科醫生 楊聰財

轉載自晴報