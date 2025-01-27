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凍齡秘訣 ︱ 51歲電音女星凍齡登台技驚四座，保養秘訣大公開
健康Tips

凍齡秘訣 ︱ 51歲電音女星凍齡登台技驚四座，保養秘訣大公開

健康解「迷」
健康解「迷」

　　滿50歲減30歲！台灣電音女神謝金燕近日登台唱跳，超有活力的舞台展現力加上她的凍齡狀態，讓觀衆感到震驚表示，「還以為是哪個20歲的女idol」。

 

　　1990年出道的「台語電音天后」謝金燕，因演繹過不少膾炙人口的歌曲一直備受關注。她在去年度過50歲生日，2025年將踏入51歲，卻仍保持著十年如一日的少女身材，同樣是網民熱議的焦點之一。

 

登台唱跳如少女震驚觀衆

 

　　謝金燕上月現身台灣某公司尾牙活動登台演出，她近日也在社交平台上載多段演出時片段及照片。從影像可見，謝金燕當日身穿灰色透視露肩上衣配短裙，大騷招牌長腿，身材fit爆！又戴上貓耳頭飾，以火辣造型獻唱，狀態大勇，獲網民盛讚少女感十足：「簡直是50歲的天花板」、「所有被稱為凍齡童顏明星只服她一人」。

 

凍齡女星︱51歲女星登台唱跳身材火辣活力四射 引觀衆震驚：以為是20歲idol

凍齡女星︱51歲女星登台唱跳身材火辣活力四射 引觀衆震驚：以為是20歲idol

凍齡女星︱51歲女星登台唱跳身材火辣活力四射 引觀衆震驚：以為是20歲idol

凍齡女星︱51歲女星登台唱跳身材火辣活力四射 引觀衆震驚：以為是20歲idol

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凍齡女星︱51歲女星登台唱跳身材火辣活力四射 引觀衆震驚：以為是20歲idol

 

　　不過，也有一些質疑聲音指謝金燕是靠錢做醫美保養。有「鄉民女神」封號的李秉潔（潔哥）就為謝金燕護航，指謝金燕幾乎看不到歲月痕跡的身材及肌膚，絕不是有錢就能保養出來的：「你們以為有錢就可以保有這種身材嗎？先不說臉，她的身體皮膚緊實度，是現在醫美做不出來的！這是要靠長期的飲食控制跟運動，要很自律才有。」

 

凍齡秘訣「超嚴苛」

 

　　身高170cm的謝金燕曾參加《乘風2024》（浪姐5），當時因壓力和需要經常練舞，導致她的體重一度暴跌只剩約98磅，瘦到連自己也認不出來。好在之後她順利找回自己的生活步調，狀態重回巔峰。

 

　　更多保養秘訣大公開：

 

1. 護膚

 

● 注重皮膚護理，會選擇溫和而有效的潔面產品，徹底清潔皮膚表面的污垢油脂，同時不會破壞皮膚的屏障功能。

● 使用各種高品質的保濕護膚品，如面霜、精華液等，為皮膚補充充足的水分，保持水潤的狀態。

● 無論晴天還是陰天都會塗抹防曬霜並戴帽子、太陽眼鏡等防曬用品，減少紫外線對皮膚的傷害。

 

2. 飲食

 

● 注重飲食調理，選擇健康、營養的食物。

● 以蔬菜、水果、全穀物等富含維生素、礦物質和膳食纖維的食物為主，為身體提供充足的營養、促進腸道蠕動排出體內毒素，讓皮膚更加健康。

● 適量攝取蛋白質，如瘦肉、魚類、豆類等，為身體提供必要的氨基酸，有助於維持肌肉質量和皮膚彈性。

● 避免食用過多油膩、辛辣和甜食，否則容易導致皮膚出油、爆痘等問題，加速皮膚衰老。

 

3. 運動

 

● 定期進行各種運動，如瑜珈、跑步、游泳等。

 

曾遇車禍全身多處骨折內傷

 

　　謝金燕完美的體態及膚況，讓她獲凍齡天后的美譽，但她早年其實遭遇過嚴重車禍。1991年，謝金燕在車禍後全身多處骨折及內傷，一度被醫生判斷需在輪椅上度過餘生。但謝金燕最後憑藉頑强意志改變命運，傷後復出推出多首台語跳唱歌曲，讓她穩坐台語電音天后之位。因此，有網民提到：

 

　　比起她的外表，遇過嚴重車禍還能有這樣的身體，才真正讓人震驚。

 

轉載自晴報

 

Tags:#醫美#網絡熱話#凍齡#養生#健康#謝金燕#電音#保養#護膚#飲食#運動#車禍#台語電音天后#浪姐5
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