冷鋒來襲 │ 年廿九香港8區氣溫跌至個位數，最低6˚C！HEATTECH穿搭3大錯誤導致不夠暖

天文台預料26日將有冷鋒來襲，年廿九（28日）本港多達8區，預計溫度將跌至個位數，最低更只有6度。而有日本節目曾指出，不少人習慣穿HEATTECH保暖，但就常犯3大錯誤，影響保暖效果。

天文台預測，一道冷鋒會在周日橫過華南，隨後的強烈冬季季候風會在下週初為沿岸地區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，內陸地區早上嚴寒。受季候風持續影響，下週中期早晚氣溫仍然較低。而根據自動分區天氣預報資料，年廿九（28日）清晨6時將有8區的氣溫將跌至個位數，點擊睇下圖了解更多：

年廿九8區氣溫跌至個位數

流浮山

清晨6時氣溫：9度

沙田

清晨6時氣溫：9度

將軍澳

清晨6時氣溫：9度

黃竹坑

清晨6時氣溫：9度

上水

清晨6時氣溫：8度

大埔

清晨6時氣溫：8度

石岡

清晨6時氣溫：8度

打鼓嶺

清晨6時氣溫：6度

資料來源：天文台

冷鋒來襲｜HEATTECH保暖內衣原理

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》曾邀請時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長。中野指出，HEATTECH內衣之所以具有保暖功能，原理是基於人體在靜止狀態或進行運動時皆會產生「濕氣」，以維持皮膚表面的溫度；如果一般保暖內衣布料的透水氣效果差，皮膚表面的「濕氣」便無法有效排出，並會慢慢凝結成水珠，聚集在皮膚表面與衣服之間，產生焗熱及濕黏的感覺。

但HEATTECH是因為運用了特殊的發熱質料製造，布料由4種不同纖維特殊編織而成，可以吸收人體散發出的水蒸氣，轉換為熱能。當水分子蒸發後會於空氣間遊蕩，而人體散發出的汗液與濕氣形成水蒸氣，也會在肌膚和HEATTECH布料之間的空隙快速移動。

● HEATTECH保暖内衣有保暖功能，是因運用了特殊的發熱質料製造

● 人體就算不作任何活動，一天都會釋放出800毫升的水蒸氣

● 保暖内衣的特殊纖維會捕捉皮膚釋放出來的水蒸氣

● 水蒸氣無法動彈，然後釋放出熱能，再透過特殊纖維排出，達到保暖效果

中野正海又表示，有些人未正確穿發熱衣，會導致無法100％發揮功效，甚至會使人感覺愈來愈冷。以下為3個錯誤穿法：

錯誤一：保暖內衣裏再穿其他衣服

保暖内衣需要吸收皮膚的水氣才能發熱，所以最重要的一步是吸濕

如在保暖内衣裏多穿一件，使肌膚未直接接觸到保暖内衣，會降低發熱衣吸收到的水蒸氣

錯誤二：買大一碼保暖內衣

有些人會擔心保暖內衣洗後縮水或討厭衣服貼身，因此購買大一碼

這會使保暖内衣與肌膚之間空隙變大，降低發熱保暖效果

節目組實測在特殊纖維上噴水加濕

可見特殊纖維加濕後，溫度的確上升

錯誤三：大量流汗時仍穿保暖内衣

大量流汗時，過多的水分會使保暖內衣難以迅速排光

特殊纖維上吸附大量水分，難以發揮保暖内衣的功效，甚至還會令身體感覺更冷

《有吉の金発見突擊！カネオくん》截圖

HEATTECH保暖｜UNIQLO教睇標籤1位置

除了穿著方式外，原來HEATTECH的「年資」亦會影響其保暖功效。台灣UNIQLO今年初在Facebook及Instagram專頁發文，指出HEATTECH內衣其實有壽命；內衣在經過長期洗滌後，穿著越久保暖度會日漸降低，因此建議每3年更換新的HEATTECH，才能感受最好的保暖度。

UNIQLO官方分享2招簡單貼士，可辨識家中的HEATTECH何時需要換新。

UNIQLO官方分享如何透過衣物標籤辨識HEATTECH是否需要換新。（台灣UNIQLO Facebook圖片）

UNIQLO官方分享如何透過衣物標籤辨識HEATTECH是否需要換新。（台灣UNIQLO Facebook圖片）

UNIQLO提醒，HEATTECH內衣一旦出現毛球或破損，即使尚未「過期」亦需要換新。（台灣UNIQLO Facebook圖片）

UNIQLO官方建議市民每3年更換一次HEATTECH。（台灣UNIQLO Facebook圖片）

HEATTECH保暖｜正確清洗方法

UNIQLO亦在官方Intagram專頁分享正確清洗HEATTECH方法，指HEATTECH內的洗衣標籤有說明洗滌方式，可以使用手洗，或以洗衣機的弱水流清洗，但切記水溫不應超過40度，也不可使用特殊洗劑、不可乾洗或烘乾，以免破壞發熱內衣的機能性。

轉載自晴報