鹹柑桔食用價值：化痰止咳、促進消化，中醫教你自家醃製，推介清熱解毒潤喉飲品

農曆新年又到啦！先祝賀大家2025蛇年，新年快樂，幸福健康，人人有工開！

農曆年前家家戶戶趕辦年貨，除了買年花外，年桔一定唔少得，意味著大吉大利。講起家中老人家的壓箱寶，除了每年曬了又曬的風乾陳皮外，就是床底下那樽十幾廿年的「鹹柑橘」了。

古時農業社會，古人向來擅於用各種水果製成乾果，例如梅乾、杏脯等，而年桔當然也不能浪費。廣東人在正月十五過後，便會摘下桔仔以粗鹽炮製鹹柑橘，用鹽醃住的柑橘，一段時間密封儲存後會逐漸滲出香濃的柑橘汁液，喉痛火氣大時將其搗碎泡熱水喝，可清咽潤喉，咽喉不適頓時減輕許多。若是十幾年烏漆漆的鹹柑橘，更不輕易示人，因為「買少見少」，其陳年滋味難以替代，其食用價值更是不容少覷！

十幾年烏漆漆的鹹柑橘食用價值高，其陳年滋味難以替代。

清咽潤喉 化痰止咳 促進消化

註冊中醫師李殷兒話，年「桔」在北方叫橘，南方叫桔，種類很多，如砂糖桔。橘類性涼或平，味甘酸，具有潤肺，止咳化痰，理氣和胃，健脾生津的功效。鹽味鹹、寒，無毒，除了可作防腐，亦有軟堅散結、引火下行、消炎等功效。鹹柑桔中的鹽份和柑橘的酸性成分刺激呼吸道黏膜分泌，幫助稀釋痰液，幫助排出體內的痰液和分泌物，從而緩解感冒引起的喉嚨腫痛、久咳、聲音沙啞等症狀。

李醫師介紹鹹柑橘的製法訣竅

● 過正月十五後，將年桔去枝葉，揀選顆粒完整，以清水洗淨表皮殘留農藥及灰塵，徹底晾曬乾，否則極易發霉；

● 準備一個闊口乾玻璃樽，洗淨、消毒、晾乾；先鋪一層粗鹽（海鹽）於底部，再將乾透的年桔以一層鹽、一層桔的次序鋪上，鹽最好鋪厚一點，要壓實，記得封口前將桔用鹽徹底覆蓋（約半吋），醃製半年到一年即可食用，期間可不時將玻璃瓶倒置，讓鹽水能平均浸過桔仔。

● 醃製一段長時間後便會漸漸發黑屬正常，要注意的是桔仔表面有無青、白點等發霉現象；而海鹽一段時間後亦會化水，屬正常現象。

● 鹹柑橘薄荷飲

材料：鹹柑橘半個，甘草3克，鮮薄荷葉3克。

製法：鹹柑橘搗碎，與其他材料加熱水適量共浸泡，稍涼後攪拌即可，可一直加水飲用。

功效：清熱解毒，生津潤喉。平時進食煎炸熱氣食品後可沖調飲用。高血壓人士注意不要攝取過多鹽份。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。