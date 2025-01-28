新春開運｜向腦退化親朋拜年指南  別問「猜猜我是誰」，留意「地陷」幻覺

年輕時每逢新春，「拜年求生指南」在媒體甚為流行，教導後輩如何以啜核金句應付親戚窮追猛打，刻薄而幽默。到了成為照顧者，過年時面對親朋追問腦退化長者的異常舉動，要見招拆招，自覺已尖酸不來了。理解到大眾好奇背後是關心，不如來一篇探訪腦退化親友版「拜年指南」，既可融洽地歡度佳節，亦能趨吉避凶以免尷尬。

農曆新年，應節全盒無間斷，如何融洽地拜年，也是一門學問。（圖：Harry Shum@Pexels)

70歲以上的香港長者，每十位就有三位患上認知障礙，可見拜年時遇上腦退化長輩並不罕見。他們的性格和脾氣各有不同，有的溫馴如慈祥老人，有的兇惡且暴躁易怒。

分不出人臉 叫不出名字

不過病情進展至一個階段，同樣會出現記憶力與認知能力急跌，難以理解身邊人物和事情，甚至無法正確分辨人臉，容易感到焦慮。

另一方面，平日較少與腦退化長輩見面的親朋，拜年時不乏帶著「刺激長輩記憶力」的良好意願，不斷叫他們「猜猜我是誰」，「記唔記得我係邊個？」。

老實說，這對於病情處於中晚期的老友記，窘迫一如追問年輕人「拍拖未呀？」、「幾時結婚/生仔/派利是？」，忘掉你像忘掉我心，叫他們情何以堪。

自我介紹 減少尷尬

較友善的做法是，先跟失智長者們自我介紹，讓對方有所認知，減少不安。

以筆者為例，每次與腦退化父親打招呼，定必報上名來：「阿爸，我係凱欣呀，我係你個女，你今日好嗎？」。農曆新年，再加句「恭喜發財！祝你身體健康」，已有助老友記化解眼前困惑，或會報以點頭或微笑。

不妨看開一點，對方是否認得眼前人，毋須太介懷，珍惜彼此相處的時光，更為重要。

說話常重複 宜耐心附和

有時，腦退化長輩每隔數分鐘，反覆說著同樣的話，初聽者可能感到不解，其實是因為他們的短期記憶力太短，記憶抽屜又只剩下從前的美好，惟有過去式變成現在式，不斷重複而不自知。

責難對方「你咪講過囉」亳無意義，不如順勢而行附和幾句，感恩他們在乎跟你相處，仍然渴望跟你溝通。

在節慶同桌共膳很溫暖，認知障礙的長輩或有他們吃飯的一套，例如不停咀嚼食物卻沒吞進去，突然吐掉殘渣。這有可能是吞嚥困難，啃不下稍硬的食物，也有機會是腦退化導致的無意識行為。

老友記各有不同的飲食習慣。(圖：Angela Roma@Pexels)

包容特殊飲食習慣

至於長輩們吃得緩慢或者略見吃力，微笑鼓勵就好，也請別責怪照顧者何不逐匙餵食。畢竟能夠讓老友記「自己的事自己做」，是一種訓練和肯定，值得欣賞他們的堅持。

另一方面，能夠與認知障礙親友一起逛街，接觸社區，實屬美事。走在商場光亮如鏡的地面時，萬一他們突然恐慌地卻步，堅拒前行，那麼不用勉強。因為他們可能誤以為反光的地板是水灘，害怕自己會滑倒，甚至掉進水中。

地板當水灘 地墊當坑洞

原來這是空間感失衡所致。由於腦退化長輩的視覺感知能力，以及資訊判斷能力大打折扣，搞不清物體或空間的深度。地面上的光線反射或陰影，容易令他們感到混亂，當作是水灘或坑洞。

於是，當他們在黑色、灰色等深色地墊前發慌，其實以為「地陷」了，生怕墮進腳下的深坑。

光線反射或陰影，容易令缺乏空間感的腦退化長者，感到混亂。（圖：Dmitry Alexandrovich@Pexels)

儘管看似挑戰重重，只要花一點同理心，去理解認知障礙老友記的處境，不難掌握溝通之道，創造出與別不同的經歷和回憶。同時，照顧者們在農曆年假，份外忙碌與辛勞，如果在拜年時，能夠在旁陪伴，又或幫忙分擔照顧壓力，少點指責多點支持，這已是最好的賀年「禮物」了。

跨代溝通和理解，創造獨特回憶。（圖：Cottonbro Studio@Pexels)