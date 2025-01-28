肝臟問題 │ 48歲權相佑自爆肝臟血管瘤手術切除3成肝：術後感孤單

憑《天國的階梯》走紅亞洲、現年48歲的韓星權相佑早前上節目時，自爆肝臟驚長血管瘤，更因此需要入院開刀做手術，切除3成肝臟。

權相佑早前上網台節目《心酸的哥哥申東燁》宣傳電影《大畫特務2》時，提到亡父當年因肝癌病逝後，竟自爆自己肝臟亦有問題，首次公開他的肝臟長出血管瘤。

權相佑指血管瘤是在例行身體檢查時發現的，指當時醫生告訴他腫瘤「長到10厘米以上就必須手術」，儘管他的血管瘤當時約為6厘米，但醫生仍建議他，時間允許的話就進行手術。由於覺得做手術也沒有甚麼問題，權相佑於是便決定接納醫生建議做手術。不過他坦言，手術後一段時間，一度感到非常孤單：

因為家人都在國外，一個人覺得很孤單。

權相佑又指其實《大畫特務2》是他手術康復後的第一個作品，因此對他來說特別有感觸。

現年48歲的韓星權相佑早前上節目時自爆肝臟驚患血管瘤，更因此需要入院開刀做手術，切除3成肝臟。(IG圖)

權相佑早前上網台節目《心酸的哥哥申東燁》宣傳電影《大畫特務2》時，提及到亡父當年因肝癌病逝後，竟自爆自己肝臟亦有問題。(影片截圖)

權相佑早前上網台節目《心酸的哥哥申東燁》宣傳電影《大畫特務2》時，提及到亡父當年因肝癌病逝後，竟自爆自己肝臟亦有問題。(影片截圖)

權相佑早前上網台節目《心酸的哥哥申東燁》宣傳電影《大畫特務2》時，提及到亡父當年因肝癌病逝後，竟自爆自己肝臟亦有問題。(影片截圖)

權相佑早前上網台節目《心酸的哥哥申東燁》宣傳電影《大畫特務2》時，提及到亡父當年因肝癌病逝後，竟自爆自己肝臟亦有問題。(影片截圖)

2008年與演員孫泰英疑奉子成婚

權相佑與同為演員的孫泰英於2008年閃婚，當時兩人被爆出只相戀約9個月，疑似是奉子成婚，婚後2人育有1子1女。權相佑在2009年做客MBC綜藝節目時，曾指懷孕是計劃之內，原先便是有結婚打算。他強調與太太是因為相愛而結婚，並不是因為有了孩子才結婚。事實上，結婚多年的倆口，感情亦一直十分恩愛，倆口亦不時於社交平台放閃。

權相佑與同為演員的孫泰英於2008年閃婚，當時兩人被爆出只相戀約9個月，疑似是奉子成婚。(IG圖)

權相佑與同為演員的孫泰英於2008年閃婚，當時兩人被爆出只相戀約9個月，疑似是奉子成婚。(IG圖)

結婚多年的倆口，感情亦一直十分恩愛，倆口亦不時於社交平台放閃。

結婚多年的倆口，感情亦一直十分恩愛，倆口亦不時於社交平台放閃。

結婚多年的倆口，感情亦一直十分恩愛，倆口亦不時於社交平台放閃。

結婚多年的倆口，感情亦一直十分恩愛，倆口亦不時於社交平台放閃。

肝血管瘤5大迷思

台灣好心肝門診中心肝膽腸胃科醫生，過去曾於網上分享肝血管瘤5大迷思，指肝臟內可能出現多種良性的腫瘤，包含肝血管瘤、肝臟囊腫、局部結節性增生、肝臟腺瘤……。而血管瘤是肝臟內血管不正常增生所形成的腫瘤，屬肝臟中最常見的良性腫瘤，根據文獻，血管瘤的發生率可高達2至20%。

肝血管瘤5大迷思

甚麼是血管瘤？

大部分的血管瘤體積小，也不會造成任何症狀，通常是健康檢查或是因其他原因做腹部影像學檢查時意外發現。當血管瘤大於10公分時，可能產生腹痛、噁心嘔吐或容易有飽足感等症狀。

如何可檢查出肝血管瘤？

雖然超聲波檢查已相當精準當無法百分之百確診時仍需要藉助其他影像協助診斷如電腦斷層與核磁造影

肝血管瘤會變成肝癌嗎？

一般來說，肝臟的血管瘤是良性的不會變成肝癌（惡性腫瘤）。

肝血管瘤會變大嗎？

血管瘤的體積也有1／10機率會變大，生長速度為平均18個月體積長大兩倍，但通常長到某一個程度就會停止生長，可能是受荷爾蒙的影響

血管瘤的數目會增加嗎？

多數的人只會有單一顆血管瘤但約10%的人可能出現不只一顆。有些人會隨著年紀增長血管瘤的數目跟著增加，原本肝臟裏只有一個血管瘤，後來變成兩個、三個甚至更多。

資料來源：台灣肝膽腸胃科醫生朱祐龍

轉載自晴報