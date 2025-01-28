抗癌蔬果 │ 肝癌婦人靠食長壽蔬菜癌指標大降：醫生揭5大好處

番薯葉可逆轉肝癌？台灣一名老婦罹患肝癌，靠番薯葉1種吃法並搭配蘋果，成功令肝癌指標大幅下降。醫生揭番薯葉有5大好處，在歐洲更被稱為「長壽蔬菜」，建議可以多吃。

肝癌飲食｜番薯葉1吃法逆轉肝癌

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘近日在Facebook個人專頁發文表示，早前有兩位肝癌婦人覆診，其中一位將番薯葉榨成蔬菜汁飲用，而另一位則將番薯葉汆水並伴鹽和橄欖油吃。此外，她每天還會吃蘋果，而且只吃這一種水果。

結果報告顯示，將番薯葉汆水食用的婦人胎兒蛋白AFP（肝癌標記）依然正常，而且已經連續4次抽血胎兒蛋白都是5點多（正常值小於10），維持在正常值已經超過一年。

錢醫生指，一年多前該名婦人的胎兒蛋白曾高達4935，在醫生的建議下每天吃番薯葉，才下降到5.3，直言「非常的神奇」！

肝癌飲食｜番薯葉5大好處

錢政弘醫生指，番薯葉和蘋果這兩種蔬果搭配在一起，是抗癌食物組合。他表示，番薯葉富含維生素A、C、K，酚類、黃酮類及抗氧化成分，能夠增強免疫力、抗發炎，還適合在太空中透過水培方式種植，提供太空人豐富的營養補充，因此在美國被稱為「太空蔬菜」。

錢醫生也提到，因為番薯葉富含鉀離子，有助於降血壓，且熱量低、膳食纖維豐富，有利於血糖控制。此外，番薯葉還含有豐富的鐵、鎂和鈣，具有強化骨骼的功能，在歐洲更被稱為「長壽蔬菜」。因此他認為，番薯葉是應該多吃的好蔬菜。

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

肝癌｜肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

1. 右上腹疼痛

2. 發燒

3. 皮膚及眼睛泛黃

4. 腹部腫脹

5. 小便呈茶色大便呈淺灰色

6. 食慾不振

7. 噁心

8. 體重下降

9. 疲倦及虛弱

資料來源：衛生署衛生防護中心

肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

1. 切勿吸煙

2. 節制飲酒

3. 作息定時，多吃蔬果水果

4. 預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射

5. 使用安全套；勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒。

6. 妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀殻和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可以增加患肝癌；應貯存在涼快及乾爽的地方，以防發霉。

7. 定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。

資料來源：衛生署衛生防護中心

轉載自晴報