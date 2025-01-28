腦退化 │ 女星85歲失智父走失11日尋獲遺體：生前成就驚人曾獲十大傑青

台灣女星林葉亭的85歲失智父親於1月16日離家失蹤11日，警方於昨日（26日）終在離其失蹤地點500米的私人水池尋獲林父遺體。林女到場認屍後，忍不住當場痛哭，至於其父死因，她亦於今日凌晨於社交平台交代，並澄清二事。

綜合台媒報導，林葉亭85歲的父親繼去年11月走失被尋回後，於1月16日再次離家走失，其女兒林葉亭於翌日即於網上公開其父失蹤訊息及照片，希望大眾幫助尋人。警方接獲求助後，亦連續多日派發大量人手於林父的失蹤附近範圍搜索，直至失蹤的第11日，即1月26日9時半許，有民眾發現家中一水池有一具男屍，警方到場後，將遺體打撈上岸，發現死者的衣著與林父出蹤當日如出一轍，於是遂通知林葉亭到場認屍。林葉亭其後確認是父親後，忍不住即場跪地痛哭。

林葉亭現場接受傳媒訪問時亦難掩悲傷，先指責自己沒有把爸爸照顧好，但亦感謝多日來民眾的熱心幫忙：

他用這種方式離開我們，我也很捨不得.....但爸爸終於可以回家了，並由衷地感謝外界的幫助。

由於林父陳屍地點與當日失蹤地點僅500米距離，事後有外界伊質疑為何搜救人員找不到林父，因此有傳言是屋主拒絕讓人入屋搜查所致，亦令其父錯過黃金救援時間。不過，林葉亭於今日（27日）凌晨，卻在社交平台澄清有關傳言:

發現爸爸的地方不是拒查看的屋主，那附近的鄰居不但讓兒子和搜救人員進去，也提供監視器，非常感激他們的配合

至於父親的死因，林葉亭亦首度交代是失蹤當天意外滑入水池溺水致死：

應該就是失蹤當天滑進水池中，並非報導的3日內，不希望因為不正確的訊息，而讓曾經幫忙的人受委屈，在此說明，謝謝大家，大家平安幸福

女星林葉亭過去曾透露父親林葉增生病前成就驚人，年輕時不但是麻省理工學院（MIT）畢業的高材生，還曾擔任大學教授、企業總經理及董事長，更榮獲十大傑出青年殊榮。她指發現父親患病的契機是因他突如其來改變了平日的生活習慣，由過去非常注重養生，不吃海鮮也不碰甜食，有天卻變得愛吃甜食，經醫生診斷後確診為中期失智症，心智年齡退化如孩童。

林葉亭現場接受傳媒訪問時亦難掩悲傷，先指責自己沒有把爸爸照顧好，但亦感謝多日來民眾的熱心幫忙。

1月26日9時半許，有民眾發現家中一水池有一具男屍，證實是失蹤11日的林葉亭父親。

林葉亭85歲的父親繼去年11月亦曾試過走失。

林葉亭85歲的父親繼去年11月亦曾試過走失。

林葉亭過去曾透露父親林葉增生病前成就驚人，年輕時不但是麻省理工學院（MIT）畢業的高材生，還曾擔任大學教授、企業總經理及董事長。

台灣女星林葉亭的85歲失智父親於1月16日離家失蹤。(CCTV截圖)

台灣女星林葉亭的85歲失智父親於1月16日離家失蹤。(CCTV截圖)

台灣女星林葉亭的85歲失智父親於1月16日離家失蹤。(CCTV截圖)

轉載自晴報