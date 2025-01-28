飲茶保健 │ 白茶、綠茶、黃茶、黑茶、紅茶、青茶功效大不同：專家拆解6種茶的健康益處

過年食得太豐盛，不少人都會飲茶消滯，但如果挑選的茶葉不適合個人體質，反而更傷身！90後茶藝師Catherine及香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，兩位專家教大家揀最適合自己的養生茶！

6大類茶葉匹配3種體質

茶葉主要可分為白茶、綠茶、黃茶、黑茶、紅茶、青茶/烏龍茶。Catherine指出，不同體質的人，適合茶葉的發酵程度不一樣，功效也不同。例如茶葉的發酵程度視乎茶葉深淺度，較青的茶葉屬輕度發酵，適合熱底人士；重發酵的茶則適合寒底人士。

另外，雖然所有茶葉都有抗氧化能力，但程度不一，原因在於茶葉成分會在發酵過程中轉變。比如紅茶的茶多酚會在製作過程中氧化，成為茶黃素和茶紅素，維生素及氨基酸也會因此減少。一般而言，發酵程度愈高，抗氧化能力會變低。

一. 熱底人士

以下3類茶葉適合熱底人士飲用：

熱底人士適合茶葉

1. 白茶

● 例如：壽眉、白毫銀針、白牡丹

● 功效：清熱解毒、生津止渴、提神醒腦

● 白茶味性寒涼，又稱「美白茶 」，茶氨酸高，能抗氧化，舒緩神經和消除緊張。

● 含有兒茶素（Catechin），對新陳代謝有刺激作用。

2. 綠茶

● 例如：龍井、抹茶、洞庭碧螺春、黃山毛峰、峨眉竹葉青

● 功效：提神醒腦、生津止渴、清熱解毒

● 綠茶味性寒涼，茶葉輕度發酵，故可清熱解毒，適合熱底人士。

● 研究顯示，全日喝4杯綠茶或白茶，可加快燃燒每日的身體代謝率100kcal，即相等於3個月減重最多1.5公斤。

● 含有兒茶素（Catechin），對新陳代謝有刺激作用。

3. 黃茶

● 例如：君山銀針、蒙頂黃芽、霍山黃大茶

● 功效：清熱解毒、祛痰止咳

● 黃茶味性較寒涼，介乎綠茶和白茶之間，意思是種植者只是將焗一焗，屬輕微發酵的茶葉。

● 不過黃茶屬地區性茶，茶類供應只佔整體5%，香港人較少喝到。

資料來源： 茶藝師Catherine

二. 寒底人士

以下3類茶葉適合寒底人士飲用：

寒底人士適合茶葉

1. 黑茶

● 例如：雲南普洱茶、湖北青磚茶、六安茶

● 功效：溫胃養胃、消滯去膩、驅風醒酒

● 黑茶屬重發酵的茶類，味性溫熱，有暖身作用。

● 不過有些茶葉，例如香港人常喝的普洱，仍有生普和熟普之分；寒底人士可常飲熟普。

● 靚熟普沖泡後應有如一層清油置於水面，湯色近琥珀色；沖茶後，茶葉會攤開，看到一塊葉，沒有樹枝狀的東西。

2. 紅茶

● 例如：滇紅茶、寧紅茶、正山小種、Earl grey

● 功效：溫陽活血、暖胃止瀉、散寒除濕、下氣止逆、清目、消

● 紅茶屬於較溫和的茶，同樣有暖身作用，故適合寒底人士

● 外國的紅茶通常會加少量香油或香精，增添香味，不同紅茶有不同口味，比如正山小種煙熏味較重。

3. 青茶／烏龍茶

● 例如：鐵觀音、武夷岩茶、單欉、台灣烏龍、大紅袍

● 功效：提神醒腦、有助消化

● 青茶在台灣的叫法為烏龍茶，味性屬平性，介乎發酵和無發酵之間，生津止渴的作用相對較少。

● 不同體質的人士應視乎茶葉深淺決定是否飲用，比如清香鐵觀音，就有重和輕發酵之分，否則會削胃。

資料來源： 香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺

三. 濕底人士

至於濕氣重的人，Catherine指會較適合飲花茶，例如桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶。功效視乎不同花茶而定，但一般都是清熱去濕。

Catherine指出，花茶屬「再加工茶」，故要趁其新鮮時飲用，不過就只能存放一年，有清熱去濕的作用，適合春天飲用。

1款「老人家茶」人人啱飲

Catherine建議，其實有「老人家茶」之稱的熟普，茶性温和，適合不同體質人士。烏龍茶屬平性茶，適合不同體質人士。

小朋友一般是熱底，可飲白茶或綠茶；老人家則可能易胃寒，可飲紅茶或黑茶，有暖胃作用。

如何分辨茶葉加入人工香精？

加入人工香精的茶葉，在沖了第二泡後香味會大大減少。若是正常茶葉，茶葉則會較平穩和持久。她補充，市民未必可以在產品標籤上看到茶葉是否含人工香精，但一般高香型的茶葉，比較容易有機會添加了香精，比如清香型鐵觀音、台灣烏龍茶、紅茶等。不過，人工香精對健康的影響仍要視乎其提煉過程。

轉載自晴報