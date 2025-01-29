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大寒到立春養生秘訣：先藏後升！推薦洋葱蓮子杞子雞湯，補腎養肝健脾胃
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大寒到立春養生秘訣：先藏後升！推薦洋葱蓮子杞子雞湯，補腎養肝健脾胃

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「天氣真的很冷啊！」Zoe說。

 

　　「新年到了。新春正處於大寒和立春之間。大寒，故名思義是一年中最寒冷的時間。」我說。

 

　　「冬至不是陽氣開始回轉嗎？為甚麼到了大寒天氣才是最寒冷？」Zoe問。

 

　　「陽氣從春夏的散發釋放，轉到了秋冬的收藏，所以天氣也就漸漸地變得寒冷。冬至日陽氣收藏至極點，自冬至日開始，陽氣逐漸釋放，故有『冬至一陽生』的說法。『一陽』是天地陰陽循環的起點。雖然冬至一陽初生後，經小寒至大寒，陽氣逐漸強大，但是仍未完全驅趕陰寒，所以天氣仍然寒冷，所以到了大寒才是一年中最寒冷的時候。不過大寒開始，壯陽就會出地面，驅逐陰寒，這就是立春。這好比一天中的日出，陽氣終於露出地面來了。」我說。

 

　　「大寒和立春，養生的原則有所不同？」Zoe問。

 

　　「天氣寒冷，表示陽氣封藏最深。所以『冬藏』就是藏在大小寒。大寒後冬季逐漸結束，慢慢感受到大地回春了。到了立春，陽氣的升發更為明顯，我們應趁立春前好好藏精。現時的養生原則，要著眼於『先藏後升』。冬藏得好，到了春天才有能量升發出來！寒為陰邪，為冬季的主氣。寒主收引凝滯，易傷人體陽氣。所以我們要注意保暖，早點休息，以藏精。飲食方面，我們可以吃些補腎食物如杞子、蓮子。杞子能養肝明目，補腎益精。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。另外，有利陽氣升發，可以吃洋葱。洋葱有理氣和胃、發散風寒、溫中通陽的功用。近日為流感高峰期，洋葱又有預防感冒的作用。脾位居身體中樞，脾胃功能好，有助氣機升降。脾主四時，尤其天氣變化，不能不調脾胃。補脾的基礎為生薑和紅棗。這些材料可煲成新春湯水，不但有助陽氣收藏，對春天升發陽氣也有幫助。」我說。

 

　　「還有甚麼要注意的？」Zoe問。

 

　　「我們在新春互相祝賀，穿新衣，喜氣洋洋。過節最緊要開心。當我們心開了，心情舒暢，氣血運行也通暢無阻。天氣雖然寒冷，日間也有太陽，我們要把握機會，多曬曬後背，這樣可以給我們的督脈增加陽氣，心情也會好。新春最好行大運，到郊外走走，新一年更健康！」我說。

 

　　「真是好提議！」Zoe說。

 

　　「一元復始，萬象更新。祝大家新一年身體健康！」我說。

 

新春洋葱蓮子杞子雞湯

 

大寒到立春養生秘訣：先藏後升！推薦洋葱蓮子杞子雞湯，補腎養肝健脾胃

 

材料（4人分量）︰

 

大寒到立春養生秘訣：先藏後升！推薦洋葱蓮子杞子雞湯，補腎養肝健脾胃

 

洋葱1個、蓮子1兩、杞子5錢、生薑3片、紅棗5粒、紅蘿蔔1條、雞半隻

 

製作方法︰

 

　　1. 雞肉汆水。

 

　　2. 洋葱切開4大塊。

 

　　3. 紅蘿蔔去皮切片。

 

　　4. 紅棗擘開以便出味。

 

　　5. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

 

　　6. 最後加少許天然鹽，亦可加少許白胡椒。

 

Tags:#農曆新年#湯水#食療#中醫#新春#冬天養生#洋葱蓮子杞子雞湯#洋蔥#蓮子#大寒#立春#養生#保健#先藏後升#杞子
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