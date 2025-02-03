心肌梗塞 │ 30歲男子打邊爐後突發心肌梗塞猝死！醫生揭示奪命原因，教你火鍋2大護心保命關鍵

冬日打邊爐注意！台灣一名年約30歲患者冬日打邊爐後，走出室外時突然倒地、失去心跳，送院揭心肌梗塞發作不幸離世。心臟內科醫生解釋指，冬日打邊爐應要注意兩大關鍵，以防誘發心血管疾病。

台灣心臟內科醫生陳冠任日前於當地節目「57健康同學會」分享上述病例，指該名30歲患者冬日打邊爐後由溫暖室內出室外，結果吹到寒風後便瞬間倒地、失去呼吸心跳，隨即被緊急送院。醫生經搶救後確診對方為心肌梗塞，相信對方是因為用餐後走出室外，因室內外溫差過大，加上用餐時曾飲酒，導致血壓下降、血管出現痙攣或收縮等情況。

心肌梗塞｜打邊爐「護心」兩大關鍵

陳醫生解釋指，打邊爐雖有助身體保暖，但用餐時及用餐後有2大關鍵必須注意，其中1個保命動作極關鍵：

心肌梗塞｜1.打邊爐「醬料」選擇

打邊爐一般口味都較重，醬料亦以重口味為主，無論鹽分登或糖分都比較高，甚至會過於油膩，容易誘發高血壓、高血糖及高血脂等三高問題。

心肌梗塞｜2.火鍋後應注意保暖

冬日於溫暖的室內打邊爐後，不少人會直接走岐出寒冷室外，可能會因溫差太大導致血管痙攣或血管收縮，建議用餐後後應做好保暖才離開室內，避免誘發心血管疾病。

心肌梗塞｜3大打邊爐「護心」食物

除此之外，打邊爐時假如不沾醬料，選擇較為清淡的蔬菜鍋或健康鍋亦會較為健康，惟不少人用餐後喝上幾口火鍋湯，如果天冷喝一點尚可，但湯中含有許多鈉離子、普林類(purine)等成分，痛風患者飲用後恐會有發作風險，因此應要適量飲用。

除此之外，打邊爐時多補充以下3類食物，亦可有助護心兼穩定血壓：

心肌梗塞｜1.高鉀蔬菜

心肌梗塞｜2.木耳、十字花科及高麗菜

心肌梗塞｜3.魚肉及雞肉

心肌梗塞｜溫度驟降恐增疾病風險 4類人屬高危

台灣軍總醫院汀洲院區院長、家醫科、老年醫學科醫生謝嘉娟早前發文指，心肌梗塞病發時又急又快，屬於死亡率極高急症，近日溫度驟降、溫差過大，對心臟會帶來負面影響，容易增加心血管疾病發作風險，呼籲大眾應做好保暖措施，應善用圍巾、帽子、手套、襪子保護頸部及四肢末端，在室內亦應注意保溫，例如半夜上廁所時多穿一件衣服，早上起床可慢慢活絡手腳、先促進血液循環，避免過於急促、起身用力過猛，影響血壓劇烈波動。其中以下4類屬高危族群人士，更應要多加注意：

1. 40歲以上的男性，50歲以上的女性

2.有心血管疾病家族病史者

3.不良生活習慣者，例如抽菸、喝酒、捱夜

4.三高患者，糖尿病患者、肥胖者

資料來源：台灣軍總醫院汀洲院區院長、家醫科、老年醫學科醫生謝嘉娟

心肌梗塞｜心肌梗塞6大警訊

謝醫生續指，心肌梗塞發作前大多有以下6大警號，假如出現以下不適，應停止所有活動，立即坐下或休息，如果出現急性發作胸悶、胸痛時，可立即服用舌下含片，緩解痛楚進行自救，再電召救護車送醫治療：

1.重物壓在胸口的胸悶

2.胸口有拳頭般大的瞬間痛感

3.呼吸困難

4.冒冷汗

5.嘔吐

6.暈眩

資料來源：台灣軍總醫院汀洲院區院長、家醫科、老年醫學科醫生謝嘉娟

資料來源：Youtube@57健康同學會

轉載自晴報