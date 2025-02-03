恬妞素顏慶祝67歲生日照曝光，網友驚嘆零皺紋保養得宜！分享養顏心得：或因遺傳，媽媽90幾歲臉無皺紋

年輕時曾是男神收割機的恬妞，早前迎來67歲生日，並與愛女慶祝。相片曝光後，不少網民都驚嘆臉上零縐紋的女方保養得宜，依然狀態大勇，不輸從前。

1月23日生日的恬妞，於生日後翌日(24日)在微博上載與女兒朱宇豐慶祝生日的多張照片。相中，只有恬妞與女兒兩人，不過兩母女卻非常溫馨，女兒除了為母親送上得意蛋糕外及一個電視盒子做禮物外，自己亦送上親吻，令恬妞非常高興。恬妞生日當日與女兒穿著均非常簡單，而且完全沒有化妝，不過素顏的她卻毫無老態，依然皮光肉滑，且容光煥發。

有女「萬事足」的恬妞更在微博留言寫道:

永遠都明白一個道理幸福不是甚麼都擁有而是想要的恰好就在身邊，謝謝你我的孩子@朱宇豐Spencer ​​​

恬妞於20歲，便憑《蒂蒂日記》成金馬影后，而且於80、90年代已走紅中港台三地。(網上圖片)

恬妞與萬梓良因合作《他來自江湖》相戀，二人在1992年結婚，當時TVB更直播二人婚禮。

恬妞與首任丈夫所生的女兒朱曉彤相依為命，女兒其後亦成為她的經理人。

剛過生日的恬妞，儘管已67歲，但皮膚白皙光滑的她笑起來仍滿滿少女感。(微博圖片)

年輕時曾與多位男神拍拖

恬妞於20歲，便憑《蒂蒂日記》成金馬影后，而且於80、90年代已走紅中港台三地。早年成名的她，年青時曾與不少男神交往，包括劉永、鍾鎮濤、賈思樂。直至1984年，恬妞突然閃嫁印尼華僑富商葉聰豪，可是婚後她才發現對方已有家室，恬妞當時雖然已誕下女兒仍堅決離婚。她曾接受港台節目《守下留情》訪問，談及跟首任丈夫離婚後，因自覺無面不敢回台灣娘家，轉而到香港發展。

結果，恬妞與萬梓良因合作《他來自江湖》相戀，二人在1992年結婚，當時TVB更直播二人婚禮，萬梓良在宴會豪言與恬妞母女從此「三個人一條命」，可惜婚姻只維持了4年卻離婚收場。經歷2次失婚的恬妞自此與愛女相依為命，單身至今。

保養心得

剛過生日的恬妞，儘管已67歲，但皮膚白皙光滑的她笑起來仍滿滿少女感。對於保養心得，恬妞過去便曾透露多年來都是用肥皂洗臉，而且都用同一罐乳液沒換過。

不喜歡清淡的食物，炸和辣的食物不忌口，唯一有可能的是遺傳，因為媽媽90幾歲了臉上都沒有皺紋。

轉載自晴報