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立春養生 │ 乍暖還寒百病易發，春季養生重養陽：中醫推薦2款立春養陽茶療
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立春養生 │ 乍暖還寒百病易發，春季養生重養陽：中醫推薦2款立春養陽茶療

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　暖冬經過，話咁快進入立春。註冊中醫師李殷兒話，春季是個「多事之春」，俗語雲：「百草回芽，百病易發」。春天天氣多變化，乍暖還寒，春天以風邪為主，容易受涼感冒或致扁桃腺炎、肺炎、咳嗽、哮喘等。風性易動善變，肝陽、肝火、肝風每易隨春氣上升，或影響脾胃功能，高血壓病、中風、眩暈、失眠、皮膚病等容易復發。

 

春季進補原則「養陽」

 

　　李醫師話，《黃帝內經》早有提「春夏養陽」的養生原則，意即在飲食方面，宜適當多吃些能溫補陽氣的食物。李時珍《本草綱目》主張「以葱、蒜、韭、寥、蒿、芥等辛嫩之英，雜和而食」，除了寥、蒿等野菜現已較少食用外，葱、蒜、韭可謂是養陽的佳蔬良藥，在春天應多入膳。 

 

日常起居如何達到養陽？

 

　　春天屬陽，為陽中之少陽，所謂養陽是指順從陽氣向上向外生長的特性，使人體的陽氣得到長養和疏放。《內經》云：「春三月……夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生」。起居方面，順應春季陽氣上升生發的特性，從心身兩方面疏放陽氣。中醫學認為頭為諸陽之匯，此時要順勢而動，衣著寛鬆，並保持頭部放鬆，不宜戴過緊的帽子，頭髮也不應紮得太緊。

 

　　冬天人體陽氣潛伏於內，再加上為了禦寒，人們多留在室內，並會多吃熱性的食物和補品，令體內多有鬱熱蓄積。當春天來時，應早睡早起，多到室外活動，適當吃一些健脾的食物，以達致化濕，助陽散熱的功效。精神上，切忌大怒，保持心情舒暢，能疏泄肝氣，有助於肝氣與春陽升發統一，有益身體健康。

 

李醫師推介立春養陽食療

 

黨參紅棗補氣茶

 

立春養生 │ 乍暖還寒百病易發，春季養生重養陽，中醫推介2款立春養陽茶療

 

材料：黨參9克，雲苓12克，白朮12克，龍眼肉9克，紅棗3粒，陳皮1角。

製法：藥材洗淨加水2L，煲滾後以中火煲15分鐘，熄火焗30分鐘，再用中火煲10分鐘即可，代茶飲用。

功效：升陽袪濕，補氣養血。 

 

香附玫瑰柔肝茶

 

立春養生 │ 乍暖還寒百病易發，春季養生重養陽，中醫推介2款立春養陽茶療

 

材料：香附9克，玫瑰花6克，生薑3片，陳皮1角。

製法：香附陳皮加水四碗先入煲，以大火煲滾後轉文火煎二十分鐘，隔渣後加入玫瑰花焗約五分鐘，可以按需加入紅糖調味。

功效：活血化瘀，柔肝解鬱，適合肝鬱而情志不舒、抑鬱者選用。

 

被訪者簡介

 

立春養生 │ 乍暖還寒百病易發，春季養生重養陽，中醫推介2款立春養陽茶療

李殷兒中醫師簡介
畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。

Tags:#立春#春天#養生#乍暖還寒#中醫#食療#茶療#黨參紅棗補氣茶#香附玫瑰柔肝茶
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