留守長者｜跨國照顧新方案：免費支援與探訪＋通報至移民子女 雙向援助

身邊不乏已移居外地的朋友，在這個農曆新年假期回港探親。言談間得悉他們普遍已為父母張羅日常照顧資源，卻憂慮日後如何持續跟進和支援，希望能夠找到「中間聯繫人」，協助或探訪已成為「留守長者」(又稱「留港長者」)的兩老之餘，亦可定期通報長者近況，得以安心。

筆者想起移英照顧者Helen的經歷，在社福機構協助下，物色到愛心義工定期探訪母親，亦會跟她緊密聯繫，建立信任。這項服務免費，更是以移民照顧者為本，隔了萬水千山，仍然無間斷支援。

「中間聯繫人」 兼顧子女與長者

隨著移民潮，子女移居而父母留在香港的情況愈來愈多，形成「留守長者」現象。針對留守長者的社福服務，主要是提供上門日常照顧、家訪，或鼓勵長者參與社區活動促進社交等。

不過，較少服務從移民照顧者角度切入，一方面體察移民子女的需要和牽掛，主動聯絡，又同步支援及探訪留守父母，形同「中間聯繫人」。因此，當Helen移民前，接觸浸信會愛羣社會服務處「照顧者支援導航服務」，經評估後得悉能夠安排義工探訪年邁母親，且會定期通報母親近況，既驚喜又覺感恩。

移民照顧者Helen(左)與母親。她曾經為如何在移居英國後，仍然能夠讓母親得到心靈與情感支援而惆悵。(圖：Helen提供)

定期探訪

Helen的母親年逾九旬，因身體機能衰退而無法自理，長居元朗的安老院舍。然而在2022年，Helen需與家人移居英國，無法如從前般經常探訪母親。她糾結除了越洋致電母親，如何能夠在情感上，實體支援母親的情緒。

當時，浸信會愛羣社會服務處「照顧者支援導航服務」的社工，跟她一起往護老院探訪，評估其母的個性、情緒與健康狀況後，建議先安排義工Betty每周探訪一次，聊天送暖。計劃具體的照顧安排後，社工更與Helen和義工Betty，組成即時通訊群組，以便通報長者的最新情況。

探訪服務由2023年開始至今。提起義工Betty的熱心和愛心，Helen不無感激：「她會跟母親開玩笑，還會給母親煲湯，送上小食及小禮物，又提供情緒支援，替她伸展和按摩雙腳，母親大為受落。」

義工Betty(左)探訪Helen的母親。Betty是浸信會愛羣社會服務處「照顧者支援導航服務」安排的義工，與Helen就其母狀況，保持緊密聯繫。(圖：Helen提供)

Helen的母親(左)與義工Betty上酒樓，甚為愉快。(圖：Helen提供)

及時察覺 避免老友記健康惡化

義工Betty亦會記錄長者的身體狀況，包括胃口、精神狀態等，化身「健康警報最前線」，圖文並茂通報。Helen難忘有一趟，Betty發現其母的小腿腫脹，心疼之餘立即告訴她，讓她得以及時與院舍聯絡，去安排醫生跟進，慶幸順利化解健康危機。

兩年下來，Helen很欣賞Betty護老的熱誠，彼此已成為朋友。Helen每次返港，也會與Betty見面，並親自探訪母親，讓Betty得以放假休息。

筆者聽罷對相關服務感到好奇，詢問浸信會愛羣社會服務處「照顧者支援導航服務」計劃統籌董以真(Sincere)，這項針對移民照顧者與護老者的服務，有甚麼入場門檻。

「這項服務是免費的，準備移民或已移民的照顧者，也可以申請。」Sincere解釋，會先了解照顧者的期望和需要，以及個案評估，去提供合適的支援。

他說，移民照顧者是服務對象，亦有部分個案需要實質支援。有需要時，也會為移民照顧者提供情緒輔導。換言之，服務是雙向支援，同時協助移民照顧者以及留守長者，減輕他們的壓力。他憶述，家訪留守長者時，試過帶他們去公園曬太陽，協助長者丟掉雪櫃內的過期食物等。服務至今進行了超過80次探訪。

浸信會愛羣社會服務處「照顧者支援導航服務」計劃統籌董以真解釋，每個支援移民照顧者的個案，也會個別評估，並了解對方需要。(圖：照顧者支援導航服務提供)

移民照顧者的後盾

浸信會愛羣社會服務處「照顧者支援導航服務」輔導員何麗婷(Sharon）說，移民照顧者雖然持續致電留守父母，然而礙於地理阻隔，始終無法如面對面溝通般，得悉長者情緒或健康的細微變化。定期家訪觀察，加上聯繫及通報移民子女，能夠讓這些移民照顧者理解長者近況，彼此亦互相信任，從而安心。

她舉例，移民子女發覺留守長者未必經常接聽電話，不禁焦急。透過探訪得悉，原來長者的聽力衰退了，並協助對方戴好助聽器，得以緩解子女擔憂。有時移民照顧者擔心留港父母不懂使用電子產品，或者與父母電話傾談時發覺對方心情欠佳，探訪時會因應協助，並與長者溝通，了解和紓緩他們的情緒之餘，也讓子女知悉情況。曾經在得悉留守長者緊急入院後，前往醫院探望，並安排與移民照顧者視像通話，減少彼此的憂慮。

浸信會愛羣社會服務處「照顧者支援導航服務」輔導員何麗婷說，服務曾經探訪緊急入院的留守長者，並安排視像會議與家人通話。((圖：照顧者支援導航服務提供)

移居海外的子女與留港父母，彼此難免牽腸掛肚。能夠讓父母仍然得到持續的支持和照顧，既是心意，也是對家人的關懷和堅持。

長者很需要陪伴和關懷。（圖：Marcus Aurelius@Pexels)

浸信會愛羣社會服務處「照顧者支援導航服務」

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電郵：nccsg@bokss.org.hk