單身一世 │德國研究揭示：3類性格特質的人最易孤獨終老，專家指出生活滿意度低及缺乏認真人際關係

單身人士竟有共同特質？德國布萊梅大學最新研究顯示，3種人格特質的人士最容易單身一輩子，且生活滿意度較低。有專家指出，需格外照顧或關心這類單身者。

單身貴族｜3種人格特質最易單身一世

據美國新聞網站《studyfinds》報道，德國布萊梅大學（Universität Bremen）及蘇黎世、柏林和多倫多大學的國際團隊提出最新研究，針對7.7萬名50歲以上的歐洲人，進行單身及有伴侶的人士的性格特徵及生活滿意度調查。

研究人員將參與者分為有伴侶、從未有和伴侶同居經驗、沒有過婚姻和從未建立過任何認真關係等4類，同時依照開放型、盡責型、外向型、親和型、沉穩型等5種人格特質進行分析。

結果發現，單身者的性格都缺乏責任感、較內向、不太樂於體驗生活等，容易導致孤獨終老。研究亦進一步解釋，這些差異會根據個人對單身的定義而有所不同，但最明顯的差異不在有沒有過婚姻，而是對人從未有過任何「認真關係」。

單身貴族｜專家：要格外照顧或關心單身者

若以性別來看，單身女性的生活滿意度高於男性，而男性對於單身、有沒有伴侶的差異特徵會來得更明顯。另外，年紀愈大、收入愈高的單身人士和同年齡有伴侶者，在沉穩、責任感方面的差異會變得較小，中老年單身人士對於自己的現況會來得更滿意。

研究員Julia Stern表示，透過研究發現，從未經歷過任何認真戀愛的人，與有過戀愛經歷或有交往經驗的單身者相比，在這5種人格特質中，開放型和外向型的人格特質得分較低，生活滿意度也不高，建議要格外照顧或關心這類單身者。

同場加映：年輕人不婚5大原因

香港的單身人士人數不斷增加。根據本港統計處資料顯示，在2022年，已婚女性人數為197萬人、男性人數為179萬人，較2021年分別減少1.2%及0.6%。而首次結婚的年齡中位數，女性及男性分別延後至30.7歲及32.2歲，與2021年相比再遲0.3歲。到底為何年輕人越來越崇尚「不婚主義」？

根據家計會最新「青少年與性研究」發現，在1,200名18至27歲受訪者中，有7%受訪者表示打算終生不會結婚或同居。家計會榮譽顧問、研究小組委員會主席葉兆輝分析指，現今青年不婚原因有如下：

年輕人不婚5大原因

1. 重視個人自由

2. 享受單身

3. 無束縛生活

4. 不希望承擔責任

5. 工時長以致沒有時間拍拖

資料來源：家計會榮譽顧問 葉兆輝

轉載自晴報