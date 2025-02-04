奪命流感 │ 48歲大S徐熙媛染流感併發肺炎不幸病逝，醫生教你5個有效預防流感的方法！

48歲大S徐熙媛前日（２日）被瘋傳急病離世，截至今早由小S徐熙娣發文證實死訊，大S徐熙媛終年48歲。

謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever

香港Facebook專頁「日本旅人旅遊購物美食情報」前日（2日）突發文指「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公布，48歲，日本流感急病」。帖文下引起網民熱議，不少網民指專頁小編造謠，小編隨後再留言，「過幾日全台灣人都要跟我道歉，爆料免費還罵我？」

大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝 染流感併發肺炎日本病逝 小S證實死訊

留言區中小編更指病逝女明星已婚，屬於「流星花園年代」等線索，亦透露遺體將於今日（3日）火化，在此之前不能公開，須等家屬自己公布。網民猜測是帖文所指的是大S徐熙媛，紛紛到大S本人及其家人的社群留言，希望他們可以早日出面澄清消息真偽，惟至今仍未有人回覆或現身闢謠。有內地網民發現，大S前夫汪小菲的抖音帳號頭像突然換成黑色，讓事件更撲朔迷離。

不同媒體紛紛向大S身邊親友求證，惟大S經紀人未有回應，小S徐熙娣亦已讀未回，大S好友Makiyo的經紀人胖姐則表示：「不可能吧！沒聽說」，對於傳聞表示驚訝。

據《壹蘋新聞網》報道，小S訊息已讀不回，但見社交平台上剛分享與S媽熱舞的影片，表面上不像有壞事發生。再者，上月25日大S、小S才與具俊曄等人一同出席恩師王偉忠女兒歸寧宴，當時大S氣色看起來相當好，身體並無異狀。

今早大S前夫汪小菲被網友目擊帶著家人，包括母親張蘭及岳母到泰國度假，張蘭被問及有沒有和孫子孫女消息，她意外脫口表示：「大S帶孩子們去韓國過春節。」

外遊免疫3大自保法

日本流感肆虐，去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈曾接受訪問時教3大自保法：

1.注重個人衞生，尤其手部清潔

2.接種相關防疫疫苗

3.留意環境空氣流通，高危人士在人多掐迫地方，逗留戴上口罩

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈

預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

1.公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2.勤洗手

3.不煙不酒

4.維持充足睡眠

5.維持足夠維他命C及鋅

兩種元素有助人體，減低感染風險、加速痊癒。

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

轉載自晴報