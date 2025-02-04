立春養生 │天氣變化受風邪易病，中醫推介6大養生法、4種食材與1款時令湯水助你強身！

昨日（3日）踏入廿四節氣的立春節氣，此時氣溫、氣壓、濕度的變化較大，容易感染風邪、過敏等不適，心腦血管疾病患者發痛風險亦會增加。有見及此，註冊中醫師陳嬿珺拆解6大養生貼士、多款養生食材及湯水食療，幫助大家適應天氣變化。

二十四節氣立春｜立春天氣忽冷忽熱恐誘風邪不適 中醫拆解6大養生貼士

陳醫師指出，中醫角度認為，立春風的季節，此時身體容易感受到風邪、誘發各種傳染疾病及肺部疾病，例如咳嗽、感冒、扁桃體炎等，過敏性疾病亦容易於此時出現，例如哮喘、鼻敏感等。

立春節氣前後，陽光及寒氣將會經常交替出現，由於氣溫、氣壓、濕度變化較大，因此適應天氣變化能力較差的心腦血管疾病患者，誘發腦中風、心肌梗死等風險的概率亦會有所增加，此時想要養生，建議可遵循以下6大養生貼士：

二十四節氣立春｜大寒節氣6大養生貼士

二十四節氣立春｜1.注意保暖、及時更換適合衣物

注意保護頸部「風池穴」、膝蓋「犢鼻穴」、「陽陵泉穴」及「陰陵泉穴」，有助預防感冒及風濕類疾病；另外老年人及患有心腦血管、呼吸系統等慢性疾病患者，冬裝宜慢脫，老人更要注意保暖、更換合適衣服，順應天氣的變化。

二十四節氣立春｜2.早起早睡

春天是生發的季節，人體應該順應氣候，早起早睡幫助人體的陽氣生發。

二十四節氣立春｜3.運動適量

適量出汗可有助人體排走濕氣，幫助肝臟生發，惟切勿過量運動，每天約30分鐘即可、免耗傷陽氣。

二十四節氣立春｜4.注意防潮

女性注意內衣褲乾爽，預防婦科炎症發生。

二十四節氣立春｜5.每天梳頭100下

頭是陽氣集中的地方，梳頭除了可以幫助增加陽氣，亦可有助頭腦清醒、保持頭髮健康。

二十四節氣立春｜6.室內注意空氣流通

適量開窗、保持空氣的流通，濕氣較重時則要開抽濕機保持室內乾爽。

二十四節氣立春｜立春節氣宜健脾益氣 中醫拆解4大養生食物

陳醫師續指，中醫學認為「肝稟風木、外合於春，故春天人體的肝氣易亢」，肝旺則傷脾，從而會影響脾胃對飲食傳輸和消化功能，因此飲食宜清淡、健脾疏肝，不宜過度進補，油膩，以下4款食物可於立春節氣期間多加食用：

立春節氣4大養生食物

● 二十四節氣立春｜紅棗

中醫認為春季為肝氣旺盛之時， 此時脾胃偏弱，胃腸的消化能力 較差，不適合多吃油膩的肉食， 熱量可適當由甜食供應，而紅棗 則是春季養脾佳品。

● 二十四節氣立春｜蜂蜜

蜂蜜含有多種礦物質、維生素， 還有清肺解毒的功能，故能增強 人體免疫力，春季期間每日用1 至2匙蜂蜜，以一杯溫開水沖 服，對身體有滋補同潤腸作用。

● 二十四節氣立春｜韭菜

春天氣候冷暖不一，人體需要保養 陽氣，而韭菜含有揮發油、蛋白質、脂肪和多種維生素等營養成 分，有健胃、提神、強腎等功效。

● 二十四節氣立春｜車厘子

櫻桃性溫，味甘微酸，具有補中益 氣、調中益顔、健脾開胃的功效 春食櫻桃可發汗、益氣、祛風。

資料來源：註冊中醫師陳嬿

二十四節氣立春｜西洋菜枸杞豬骨湯

陳醫師又推介一款適合立春期間飲用的湯水，湯水清甜滋潤，其中西洋菜清熱潤肺、滋陰去燥；枸杞養肝明目、有助增強免疫力；豬骨含豐富膠原蛋白、滋陰養血； 蜜棗助有補氣養血功效，適合立春時節飲用，有助於養生護肝，增強體力：

材料：西洋菜 300克、豬骨 500克、 蜜棗 2顆、枸杞 10克、 薑片 3片、水 2,000ml、鹽 適量。

做法：

1. 將豬骨焯水撈起備用。西洋菜洗淨，蜜棗去核，枸杞用清水稍加浸泡；

2. 鍋中加入2,000毫升清水，放入焯水的豬骨、薑片和蜜棗，用大火煮沸；

3. 將火調至小火，煮約1小時，讓湯底更加鮮甜；

4.將西洋菜放入鍋中，煮8至10分鐘，然後加入枸杞再煮5分鐘；

5.根據口味加入適量鹽，攪拌均勻；

6.關火後讓湯稍微靜置片刻，即可盛出享用。

轉載自晴報