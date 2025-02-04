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減肥成功 │ 老夫老妻健身減肥半年練出6嚿腹肌，曬出Fit爆身材與健康飲食，女兒讚爸媽穿衣品味變潮！
健康Tips

減肥成功 │ 老夫老妻健身減肥半年練出6嚿腹肌，曬出Fit爆身材與健康飲食，女兒讚爸媽穿衣品味變潮！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　減肥不論年齡，任何時間開始都從不嫌晚。南韓一對62歲、57歲的夫婦，原本身材普通，丈夫更有啤酒肚，因女兒1句話兩人開始嘗試健身，半年後操出六塊腹肌，實現穿衣自由！

 

曾因受傷脫離運動變肥

 

　　這對來自南韓的夫婦是一對平凡的老夫老妻，但近年韓國健身風氣盛行，於是女兒就問當時有著啤酒肚的爸爸：「爸媽你們要不要試試」？

 

　　夫妻兩人曾經都是運動員，爸爸是拳手、足球員，媽媽則是游泳隊的運動員。後來兩人因受傷、生育等原因脫離了運動，但因女兒這1句話，兩人決定再次成為運動伴侶。

 

　　除此以外，夫妻一起運動的好處就是，可以互相配合時間。夫妻倆一周健身5至6次，一次1.5小時，居家也會做瑜珈等簡單的拉伸，或做深蹲，一次15下，總共練4次。兩人白天上班，下班就會相約一起去健身房，進行有氧、重訓、抬腿、練手臂和背部運動。

 

　　經過半年的努力，夫妻兩人都練出了六塊腹肌，而以前爸爸只敢穿大叔裝，媽媽則穿著寬鬆，現在都會嘗試年輕人衣服，還會選顯身材的穿，女兒更說爸媽練出好身材後，穿衣品味都變潮了。

 

夫妻互相配合健身

 

　　他們在Instagram上分享一天的飲食日常。早上7點起床就進行半小時的拉伸運動，隨後吃簡單清爽的營養早餐，包括烤多士、牛奶、燕麥片、烚蛋和一些新鮮蔬果；午餐正常吃，下午進行1.5小時的全身健身運動；中間以堅果加水果乳酪、香蕉等作為零食；晚餐再以雞胸肉、雞蛋、番茄、南瓜等食物製成沙拉，清淡又飽肚。

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

南韓一對61歲、56歲的夫婦一起健身減肥。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

爸爸曾有啤酒肚。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

媽媽以前穿著寬鬆。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

夫妻倆一周健身5至6次，一次1.5小時。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

除健身外，還要搭配健康飲食。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

女兒動員全家一起健身。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

兩人半年後操出六塊腹肌，實現穿衣自由。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

女兒說爸媽練出好身材後，穿衣品味都變潮了。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

 

因女兒結婚爸爸接受「O型腳」手術

 

　　不過，爸爸由於年輕時太喜歡做運動，再加上年齡的增長，他在健身時亦較集中於腿部鍛煉，導致膝蓋軟骨減少，變成「O型腳」，且行路也變得愈來愈困難，甚至無法走路15分鐘以上，需要支撐住他人的肩膀才能行走。

 

　　為此，爸爸決定接受「O型腳」手術。手術後，他的腿部得到明顯的改善，同時他也努力做康復運動，在日後健身時則著重於上半身。而女兒的婚禮亦於今年5月31日舉行，在手術前只能穿寬鬆的褲子的爸爸，在努力做完復建後，最後也能穿上修身的西裝出席女兒婚禮。

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

由於年輕時太喜歡做運動，再加上他在健身時較集中於腿部鍛煉，導致膝蓋軟骨減少，變成「O型腳」。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

從X光片可見，膝蓋幾乎已經沒有軟骨。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

行路也變得愈來愈困難，需要支撐住他人的肩膀才能行走。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

最後，他決定接受「O型腳」手術。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

手術後雙腿有明顯的改善。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

爸爸在接受手術後亦努力做康復運動。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

在今年5月31日的婚禮，他可以牽著女兒的手行婚禮。（圖攝自IG @okdong_fit）

 

轉載自晴報

Tags:#減肥#健康#運動#飲食#健身#南韓#家庭#社交媒體#Instagram#父女#運動員#拳擊#足球#游泳#膝蓋軟骨#手術#婚禮
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